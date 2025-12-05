Quiénes son las BRUJAS

- espacio publicitario -

La obra Brujas llegó a Salto como un espejo inquietante. Su fuerza está en esa mezcla de memoria, desencuentro y humor áspero que atraviesa a cinco mujeres que crecieron juntas bajo una misma educación cristiana y que, al reencontrarse de adultas, descubren que la vida tomó rumbos inesperados.

Las grietas, las lealtades, las culpas heredadas y las pequeñas revelaciones sostienen un texto que respira actualidad. Conversé con las actrices del elenco para entender qué las movió, qué encontraron en la obra y cómo se le planta un cuerpo real a una historia que expone aquello que muchas veces se barre debajo de la alfombra.

Fabiana Beneditto – Elena

Mi vínculo con el teatro vuelve al 2017, cuando retomé un deseo que había quedado postergado durante años. Ya había actuado una vez, casi por accidente, en una obra para niños.

Esta obra me coloca frente a un tema que me toca de cerca: el peso de lo vivido, la marca de cada etapa, la influencia de quienes nos rodean. Cinco mujeres que comparten una infancia y que, sin embargo, construyen vidas muy distintas. Esa distancia ilumina todo.

Camila Medina – Regina

Mi primera experiencia teatral fue un taller en el Larrañaga, dictado por un egresado de la EMAD. Él me presentó al grupo Le Varieté. Permanecí allí algunos años, sumando obras y participaciones. Gracias a ese camino conocí a Yanely de Vecchi y formé parte de “A calzón quitado”.

Ahora seguimos con esta segunda obra. Brujas me atrae por la forma en que muestra que una infancia compartida no garantiza miradas similares. Lo que parecía evidente para unas, jamás lo fue para otras. Pasan los años, se acumulan silencios, y la verdad termina abriéndose paso.

Mónica Vázquez – Dolores

Empecé en 2015 con Leticia Pou, en Teatro del Oprimido. Después tomé clases con Matías Pérez y más adelante con La Varieté.

La obra me lleva a pensar en los prejuicios con los que crecieron muchas mujeres, aquellos mandatos que parecían inamovibles. Hoy vivimos un tiempo distinto, con más libertad, aunque el camino todavía exige trabajo.

Ana Farras – Ángela

Entre 2010 y 2013 integré Naranjate, un grupo de teatro espontáneo dirigido por Nino Márquez. Actuamos en varios espacios. En 2023 cursé primer año de teatro en el Eduardo Piñeyro. En 2024 me sumé a este grupo de mujeres.

Brujas retrata a gente común. Habla de amistad, lealtad y traiciones. Las cinco comparten una infancia, pero cada una crece según sus prejuicios, creencias, dolores e ideas sobre la felicidad. Ese contraste sostiene la historia.

Sandra Gaudín – Luisa

El teatro estuvo presente desde la escuela. Más adelante estudié expresión corporal. En 2020 empecé teatro con Zully Vallarino, aunque la pandemia interrumpió el proceso.

En 2023 hice primer año en el Piñeyro. Allí conocí a Yanely, quien me invitó a sumarme a esta obra. Brujas muestra a cinco mujeres criadas bajo una educación cristiana que, al reencontrarse, revelan que cada una eligió un camino que desafía esa formación.

La trama se mueve entre mentiras, vulnerabilidad, excentricidad y secretos que buscan su momento para aparecer, condensando algo cercano: la memoria compartida y el desvío que vuelve inevitable la confrontación.

Las Brujas de este montaje cargan la risa tensa y la herida que deja crecer la distancia. Son mujeres que se enfrentan a lo que fueron y a lo que eligieron ser, sin adornos ni coartadas.

Salto encuentra en ellas un retrato que invita a mirar de frente lo que persiste en cada vínculo, incluso cuando se cree enterrado.

Brujas | Viernes 5 de diciembre | Centro Cultural Academias Previale | 21H

