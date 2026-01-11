¿Quién le gusta?

El partido se jugará en Arabia Saudita, a la hora 16 de Uruguay.

Un domingo de fútbol con resonancia universal por lo que implican Real Madrid y Barcelona.

Es la final de la Supercopa de España, tras la instancia de semifinales. Los dos llegan después de imposiciones apretadas y en el caso de Real Madrid disfrutó de un golazo de Federico Valverde. En tiendas merengues, un retorno aguardado: el de Kilian Mbappé, tras la evolución de la dolencia padecida. Liderado por el polaco Robert Lewandoski, el equipo catalán sustenta chance superior para no pocos a la hora de los pronunciamientos críticos, sin que deje de tenerse en cuenta la singular mística ganadora del equipo merengue en manos de Xavi Alonso.

Básquetbol: El punta-Peñarol

Peñarol volvió a la acción tal como se fue y se apoderó de la punta de la tabla de posiciones tras vencer a Cordón. Séptima victoria consecutiva para el equipo de Leandro García Morales (foto), que consolida con cada partido que pasa su postura como candidato y que deslumbra tanto con el nivel colectivo como individual.Triunfo de punta de Peñarol. Fue suspendido el partido que se jugaba el sábado entre Goes Defensor Sporting.

POSICIONES- Peñarol 26, Hebraica y Macabi 25, Malvín 23, Biguá 22, Urunday Universitario 22, Nacional 22, Defensor Sporting 21, Unión Atlética 21, Goes 17, Aguada 17, Welcome 15, Cordón 15.

Cuando Nacional se mueve también

Nacional ha dado qué hablar en este mercado de pases teniendo en cuenta que en poco tiempo cerró seis incorporaciones y tres renovaciones de futbolistas que han sido importantes para el plantel. Son días de arduo trabajo para la dirigencia tricolor, que no descansa y sigue al acecho en busca de otras posibles contrataciones. Además de las renovaciones de Nicolás “Ojito” Rodríguez, Christian Ébere y Exequiel Mereles, Nacional hasta el momento confirmó las incorporaciones de Maximiliano Silvera (Peñarol),Tomás Verón Lupi (Grasshoppers de Suiza), Baltasar Barcia (Independiente de Argentina), Juan de Dios Pintado (Gimnasia de Argentina), Agustín Vera (River Plate) y Jhon Guzmán (Inter de Palmira de Colombia). Sin embargo, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, insiste en que aún faltan definir otros tres puestos. ¿A qué puestos se refiere Perchman? Un zaguero, un lateral izquierdo y un volante posicional.

Se fue Tabaré y llegó Abeijón

De la mano de Nelson Abeijón como entrenador, Cerro, dio su puntapié inicial a la pretemporada 2026. El nuevo director técnico albiceleste, quien reemplazó a Tabaré Silva en el cargo, estará acompañado por Alejandro Mello como asistente, Jorge Rodríguez como entrenador de arqueros y Agustín Laprovitera en la preparación física. En el estreno de Abeijón como técnico de Cerro, también estuvieron presentes en el entrenamiento las dos nuevas incorporaciones albicelestes: Alejandro Severo (procedente de Racing) y Francisco Bregante (de Liverpool). También, los cuatro juveniles de Nacional que llegaron a préstamo en busca de minutos: Jairo Amaro (volante de marca), Rodrigo Mederos (volante mixto), Axel Méndez (extremo izquierdo) y Tiago Rijo (delantero).Severo, de 20 años, es un extremo muy habilidoso que llegó desde Racing. Cerro, apuesta con un juvenil de gran proyección; rápido, desequilibrante y con buena técnica. Incluso, fue representante de Uruguay en el último Sudamericano Sub-20 dirigido por Fabián Coito. Bregante, de 21 años, es un lateral izquierdo procedente de Liverpool. Buen manejo de pelota y buena proyección para un futbolista que terminó siendo titular en el negriazul de Joaquin Papa en 2025., subraya el informe de Tenfield.com.

