¡Qué manía la de este campeón!

- espacio publicitario -

Jugó. Funcionó. Remarcó aptitudes. Se fue ganando 4 a 0 al cabo del primer tiempo.

En la recta final, aminoró los impulsos ofensivos. Se llamó a tregua. Incluso Alejandro Irigoyen metió las cinco variantes y el equipo como tal no se descompuso. Conservó la esencia.

Cuando a los 2′ de la recta final, De Souza llegó a su tercer gol y en los 10′ el «Topi» Ávalos alcanzó la media docena frente al arco de Favio García, ya no hubo margen para la duda sobre este Universitario de la desenfrenada manía de proponer, ejecutar, derrumbar polos opositores y quedarse con una goleada que aplastó, ante una debilidad manifiesta de Atlético Florida, que llegó sin su goleador y algunas piezas igualmente ausentes en relación al equipo que jugó el Campeonato del Interior.

- espacio publicitario -

Universitario se bajó del bus. Entró a la cancha y en la media hora estaba ganando 3 a 0.

¿Qué mejor faena de ataque que esa? Una manera de limpiar el terreno de la duda. Es que Universitario nunca dudó. Fue una amenaza permanente con su verticalidad a cuesta. Lució piezas e hizo valer la impronta del generoso funcionamiento, mientras el rival no supo cómo.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

No hubo manera de bloquear. Arrió banderas y en el segundo tiempo, le quedó alguna señal de coraje individual, pero sin que apareciera la estructura del equipo.

Universitario fue el de la manía constructora, más la eficacia que se perfiló para desnivelar. Es absurdo pretender un análisis en medio de tanta abrumadora hegemonía, más allá de la expulsión de Jonathan Jorge en la recta final.

Universitario se mandó de cuerpo y alma al listado de los mejores ocho de la Copa Uruguay y ahora surge Racing Club de Montevideo como próxima escala. La invitación para soñar no tiene barrotes. Y el equipo de Irigoyen hace gala de ella. Tiene derecho ganado. No se discute ese derecho.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

📋 Así pasó

Campo de juego: Parque Juan José Vispo Mari.

Parque Juan José Vispo Mari. Partido correspondiente a: Octavos de final.

Octavos de final. Competencia: Cuarta edición de la Copa Uruguay.

Cuarta edición de la Copa Uruguay. Árbitro central: Carlos Eduardo Paz (Liga de Fútbol de Artigas).

Universitario (7)

Jorge Fleitas

Javier Gómez , Junior Rodríguez , Octavio Pintos , Pablo Sotelo

, , , Gabriel Tabárez , Gastón Barrientos , Franco Ávalos , Valentín Fornaroli

, , , George Dos Santos , Gabriel De Souza

, Director Técnico: Alejandro Irigoyen

Variantes:

Franco Matías Bentín por Junior Rodríguez

Facundo Correa por Octavio Pintos

Jonathan Jorge por Gastón Barrientos

Sebastián Díaz por George Dos Santos

Facundo Silveira por Valentín Fornaroli

Atlético Florida (0)

Fabio García , Matías Fontes , Raúl Giménez , Carlos Sire , Enzo Trsitán

, , , , Nahuel Morán , Nahuel Alanis , Matías Cuadri , Dylan Carrato

, , , Braian García , Marcos Labandeira

, Relevos: Mateo Quiroga, Santiago Rodríguez, Juan Manuel Díaz, Gastón Peña, Thiago Ubalde, Francisco De Lima, Lucas Chiminelli, Agustín Flores, Mauro Martínez, Braian Barreiro

Goles

3′ George Dos Santos (U)

5′ Gabriel Tavárez (U)

29′, 33′ y 46′ Gabriel De Souza (U)

55′ Franco Ávalos (U)

85′ Santiago Díaz (U)

Destacados

El mejor de la cancha: Gabriel De Souza

Gabriel De Souza El mejor de Atlético Florida: Dylan Carrato

🏆 Plaza Colonia sacó a Nacional

Será un partido histórico, porque después de todo, Universitario y Racing Club de Montevideo nunca se enfrentaron antes en un torneo oficial.

En octavos de final, Racing superó a Boston River, tras empatar 0 a 0 en los 90′ de juego, y resolvió mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

En el caso de Universitario, llegará al duelo tras la goleada de la víspera. Los partidos por Cuartos de Final se disputarán entre el 23 y el 25 de septiembre, con Racing siendo local en Montevideo, restando ver en qué escenario se jugará.

La eliminación de Nacional

Ayer, en el Parque Central, Nacional cayó a manos de Plaza Colonia, por lo que es el equipo del Interior que avanza a Cuartos de Final de la Copa Uruguay.

Nicolás «Diente» López adelantó a los tricolores, hasta el empate de Álvaro López, mientras que en los minutos finales apareció Hébert Vergara para establecer el 2 a 1 final a cuenta del equipo coloniense.

En Cuartos de Final, Plaza Colonia enfrentará a Albion.