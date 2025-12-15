¡Qué lujo, LIFFA!

La zona de la costanera Norte, como paso previo para descubrir el complejo de canchas del Club Remeros Salto. Y en ese ámbito, donde el campo de juego revela de por sí solo la categoría que no le falta, Remeros y Orso Bianco jugaron la final del Torneo que impulsa la Liga LIFFA. Fue empate 1 a 1, por lo que debió apelarse a la ejecución de tiros desde el punto penal. La certeza de Remeros, para establecer la diferencia y consagrarse campeón de la primera edición de la nueva Liga. Los dos finalistas en la toma gráfica y en el caso de Remeros, la copa en manos del capitán José María Di Nápoli. Más allá de la victoria de uno y la derrota del otro, desde el mando directriz de LIFFA el destaque puntual hacia todo lo vivido en el año deportivo y con un aspecto sustancial: la corrección que normalmente rigió en cada instancia de disputa. Igualmente para el apunte: la incorporación de jugadores que supieron ser de primera línea en la Liga Salteña de Fútbol, no hace tiempo atrás. Le confirió nivel y jerarquía a la LIFFA y el partido final, una consecuencia sin más trámite en esa dirección. En tanto la dirigencia va echando manos al horizonte 2026, con novedades que no faltarán, sobre todo partir de nuevas divisiones y más equipos en acción. Este año que concluye fue dejando una huella favor del mañana y en la LIFFA bien que lo interpretan a cabalidad.

¿Quién se acuerda de este salteño jugando en Central?

Habría que apuntar a quien se ubica como primero de los hincados. Y la foto en cuestión data del año 1973 y el equipo no es otro que CENTRAL, entonces jugando en la Divisional «B» de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ese puntero de nombre ROBERTO GARCÍA, salteño y campeón con Ferro Carril en 1972. En ese 1972 Ferro Carril derrotaba a Gladiador 2 a 0 en el partido final disputado en el Parque Ernesto Dickinson, frente a 9.000 aficionados. El primero de los goles de la franja a cuenta de Roberto y el segundo de Amabilio Monchetti. A Ferro lo orientaba José María «Morocho» Bentancourt, mientras Gladiador tenía el mando de Rodolfo «Lalo» Ibáñez. El singular nivel que ostentaba Roberto García, determinó que Central realizara las gestiones para que el delantero llegase a sus filas. Habría que admitir que en ese tiempo, las cuestiones económicas no se transformaban en complicaciones. Un fútbol acaso, menos mercantilizado y lejano a este tiempo, donde «poderoso caballero es don dinero». Es finalmente el que decide tiempos y destinos.

«Amores de Estudiantes….»

El empate a un gol entre Estudiantes de La Plata y Racing de Avellaneda. La noche en que ambos resolvían el Campeonato Clausura en la Asociación del Fútbol Argentino. A la hora de los penales, la elocuencia de los «pinchas» fue manifiesta, hasta llegar al 4 a 2 final, con memorable respuesta de Fernando Muslera para rechazar dos impactos. Para Estudiantes no solo fue ganar el Torneo Clausura con la orientación de Eduardo Dominguez (ex Nacional de Montevideo entre otros), sino también, clasificar para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América. Estudiantes suma un título más a nivel local, mientras la historia continental, registra las cuatro veces en que fue Campeón: 1968, 1969, 1970 y 2009. En 1970 batió a Peñarol en la final y en 1971 llegó a la instancia definitiva, pero de última cayó a manos de Nacional por 2 a 0, en el tercer partido disputado en el estadio Nacional de Lima.

Bella Unión apunta a ser el rival de los agrarios

-Se trata en este caso de la instancia eliminatoria entre Bella Unión y Baltasar Brum, para determinar quién de los dos representa al sector Interior de Artigas en la próxima edición del Campeonato del Litoral. En el pasado fin de semana, los partidos de ida se disputaron en Bella Unión. En Sub 18, Bella Unión se impuso 6 a 1 y en mayores 3 a 1. El sábado que viene, con las revanchas a disputarse en Baltasar Brum. Cabe recordar que en la primera fecha del Campeonato del Litoral, Liga de las Colonias Agrarias será local en el Parque Juan José Vispo Mari. Le resta saber a qué rival se enfrentará.

