Que Junior Rodríguez vaya no a la selección depende de Universitario

⚽ Cuestión de intriga

Cuestión de intriga. O, de repente, de especulaciones en torno a Junior Rodríguez y su vínculo o no con la selección salteña, que desde enero próximo aborda la disputa del Campeonato del Litoral Norte. De acuerdo a lo que se dijo a EL PUEBLO, el zaguero tiene apertura mental suficiente y no limitarse a los 10 partidos de sanción que le impuso el Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol.

A ese nivel, los rencores no están planteados, como para que no pueda sumarse al combinado naranjero. Es obvio que figura en el objetivo de Rony Guzmán Costa. El DT tiene en claro el liderazgo de Junior en la selección y todo lo que supone su presencia en el sistema defensivo.

¿Por qué cuestión de intriga?: “porque vaya o no a la selección depende de Universitario”, desde el momento que es el club que consiente en la mayoría de los casos el enrolamiento de sus jugadores a la hora de ser convocados. Es del caso puntualizar que en el tiempo pasado hubo clubes que cerraron sus puertas a que los futbolistas no accedan al combinado, sobre todo cuando el año siguiente plantea fines deportivos esenciales.

El año próximo, lo de Universitario es cosa concreta, por la multiplicidad de competencias en el horizonte, una de ellas de probada exigencia: ser uno más en la Divisional A del Campeonato del Interior a nivel de clubes.

Pero si de Junior Rodríguez se trata, es la Comisión Directiva quien tiene la palabra: avalar el ingreso de su zaguero central a la selección, más allá de la decepción-bronca que supuso los 10 partidos de pena.

🕒 Hora de preguntar para saber

Con lanzamiento oficial para el 10 de diciembre

Este sábado en Artigas, para resolverse todos los detalles que regirá la disputa de la nueva edición del Campeonato del Litoral Norte, inclusión confirmada del núcleo fronterizo mayor en este caso, con la dirección técnica de Carlos Bueno. El sistema de disputa y el calendario de partidos.

Pero además, definiéndose el día de inicio, y todo apuntando al 10 de enero. En función de ello, los aspectos preliminares de la selección salteña se van contemplando y en un primer escalón, ratificar la continuación del mando que lidera Rony Costa.

El plantel en tanto, ya está virtualmente resuelto y, de acuerdo al propio apunte del presidente Luis Alberto Arreseigor a EL PUEBLO, el lunes próximo en el Consejo Superior estará revelándose la nómina de futbolistas convocados.

Para el miércoles 10 en tanto, el desarrollo de la conferencia de prensa, con el combinado como eje central: una manera de saber todo lo que hay que saber. No surgirá ningún partido amistoso con rivales de otros lares más o menos próximos, aunque sparrings del medio no faltarán.

En la edición pasada Salto fue Campeón del Litoral Norte, para luego avanzar hasta las semifinales del Campeonato del Interior, siendo eliminado por Lavalleja. En el Litoral Norte de última, Salto venció por penales a Paysandú, tras el empate 1 a 1, por goles de Juan de los Santos (S) y Brandón Loggiuratto (P).

👤 Estaba cantado: Wilson Cardozo será Director Técnico de Sub 18

La eficacia de Wilson Cardozo en la Dirección Técnica a nivel de selecciones Sub 18, no es parte de ninguna discusión. Por lejos, en los últimos años es el orientador que alcanzó mayor número de títulos.

Por eso, desde el Consejo Único Juvenil no se pensó dos veces y la apuesta es de Wilson otra vez. Solo restaban ajustes para que la prolongación sea cosa concreta y, sobre todo, definir los restantes componentes del mando.

Al igual que los mayores, en la edición pasada, Salto también fue Campeón en Sub 18. De última, en el Parque Ernesto Dickinson, goleó a Tacuarembó por 5 a 1 con goles de Steven Duarte, Marcos Lalindre, Kévin Silgoria, Alan Diogo y José Giménez.

🏀 En el básquetbol

Se trata en este caso del encuentro U12 Femenino, con estos partidos pactados para el próximo domingo 7 de diciembre.

En el gimnasio de Nacional, con todos los partidos.

Domingo 7 de diciembre.

NACIONAL VS JUVENTUS

Hora 10

FERRO CARRIL VS NAUTICO

Hora 11.30′

JUVENTUS VS FERRO CARRIL

Hora 13

NACIONAL VS NAUTICO

Hora 14.30′

