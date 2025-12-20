Que 28 años no es nada….; Los Escribanos salteños: continentales y campeones

Sucedió 28 años atrás. Hay que hablar de aquel mes de noviembre de 1997, cuando el acontecimiento deportivo-profesional, ungió a los Escribanos de Salto como Campeones Sudamericanos. El torneo se disputó en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa en la República Argentina. Más allá del paso de tiempo, en cada nombre, los protagonistas de la siempre bienaventurada secuencia, suelen evocarla, anecdotismos también. Porque el equipo salteño se conformó por profesionales del Notariado, pero también algunas incorporaciones que el reglamento contemplaba. En un primer juego Salto enfrentó al equipo de Abogados de Mendoza, para luego superar a Tucumán, en el turno de semifinales. Los Escribanos «naranjeros» llegarían a la final.

PINTOS, AVELLANAL, ANDIÓN….

El partido en su tiempo reglamentario, concluyó empatado a un gol, anotando Rodolfo Pintos para los nuestros. Se jugó un alargue que no varió el equilibrio en un gol, por lo que se planteó la decisión desde el punto penal. Un destaque especial para Rodolfo Pintos, quien convirtió el gol decisivo en la tanda de los penales, mientras el «Pato» Luis Alberto Avellanal atajó dos tiros que resultaron claves para sostener la ilusión. Finalmente con rumbo a la certeza campeona. Para el apunte asimismo, el caso del Esc. Javier Eduardo Andión, quien fue considerado por la prensa, como el mejor jugador de ese partido final.

FUERON ELLOS, LOS ACTORES

Desde EL PUEBLO, una manera de repasar la integración del equipo de los Escribanos salteños consagrados en aquella provincia argentina: Luis Alberto Avellanal, Gustavo Russo, Javier Eduardo Andión, César Sánchez y Rundie; Rafael Panizza, Rodolfo Pintos, Raúl Rubido; Rodríguez Carreté, Marcelo Mezza y Rafael Meneses-. Alternaron en el equipo, Lima, Silveira, Carlos Suárez y Sequeira en distintos partidos del torneo. El Director Técnico fue Carlos Valenti. Han transcurrido 28 años. Pero ese ayer Campeón Sudamericano de los Escribanos salteños, siente la ocurrencia de volver. Y entonces…volvió.

La Sub 14 se fue ayer y juega hoy: Por más Liverpool que sea,¡este querer es «naranjero»!

El plantel femenino de Salto viajó ayer con destino a Florida, para enfrentar hoy a la hora 18 a Liverpool de Montevideo, en el partido final de la categoría Sub 14. Es el duelo pendiente para determinar quién es el campeón de la categoría y el que avanzará a la disputa del Sudamericano en representación de Uruguay. Serán 90 minutos en el estadio «Campeones Olímpico» de la capital floridense y en caso de empate, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. La terna de juezas incluirá a Susy Daer, Valentina Pereira, Valeria Adan y como cuarta árbitra, Verónica Gutiérrez. En la pasada instancia, Salto eliminó a Nacional de Montevideo y Liverpool a Durazno. A nivel de Sub 14 en Femenino, nunca antes se enfrentaron Salto y el equipo de la «Cuchilla». Ahora en el marco del Torneo Integración OFI-AUF.

Marcelo Guarino, desde Huracán: «Primero seguridad de jugadores; después el resultado del partido»

Habrá que aguardar la próxima sesión de la Divisional «C», para proceder a la lectura del informe del árbitro en torno a lo sucedido el pasado miércoles en el Parque Carlos Ambrosini, cuando se enfrentaron Tigre y Huracán, por la última fecha de la liguilla. El hecho es que en un determinado momento del partido, el Director Técnico y presidente de Huracán, Marcelo Guarino, procedió a retirar el equipo, que ya marcaba la victoria de Tigre y su consiguiente ascenso a la Divisional «B». Para Guarino, «primero está la seguridad de los jugadores y después el resultado del partido». El propio Marcelo sintetizó en un par de videos «lo que sufrimos en la cancha de River, con fuegos artificiales y piedras en algún caso, sobre el arco que ocupaba nuestro golero. Le denunciamos al árbitro lo que estaba sucediendo, pero la verdad es una: no actuó en consecuencia. No estaba planteada ninguna garantía para nosotros, por lo tanto la decisión fue esa. La que cabía» Para la menor de las divisionales de la Liga Salteña de Fútbol, constituyó el cierre de la temporada, con los ascensos de San Eugenio y Tigre.

