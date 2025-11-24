Punta del Este fue sede del cierre del curso nacional para legisladores departamentales de +Uruguay

- espacio publicitario -

Punta del Este se convirtió este fin de semana en el centro del encuentro final del curso nacional de capacitación para legisladores departamentales, una instancia formativa organizada por +Uruguay que culminó tres meses de trabajo académico y práctico. El proceso, que se desarrolló de manera virtual todos los lunes y miércoles de 19 a 21 horas vía Zoom, convocó a ediles de distintos puntos del país, sin distinción partidaria, quienes participaron de clases temáticas, exposiciones de especialistas y debates orientados a fortalecer la gestión pública y la labor legislativa.

El cuerpo docente estuvo integrado por figuras de reconocida trayectoria como Gabriel Pastor, Belén Irigoin, Franco Lebrato, Ignacio Munyo, Nelson Fernández, Alina Dieste y Daniel Superville, entre otros, brindando clases dinámicas y de alto nivel. En el cierre presencial también participaron actores relevantes de la institucionalidad nacional. Estuvieron presentes el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, y el vicepresidente, Francisco Legnani, quienes compartieron sus experiencias, respondieron consultas y profundizaron en las problemáticas actuales que enfrentan los gobiernos departamentales. También acompañaron la actividad el intendente de Salto, Carlos Albisu, y Álvaro Villegas en representación de Maldonado, dialogando con los participantes y destacando la importancia de estos espacios de formación.

La etapa final del curso se desarrolló durante dos días en el Hotel Enjoy de Punta del Este, donde los ediles accedieron a diversas instancias académicas. El programa incluyó charlas sobre comunicación política, historia política del Uruguay, economía, redes sociales y medios de comunicación. Uno de los momentos más valorados fue la simulación de una conferencia de prensa, donde los participantes asumieron el rol de voceros de la Intendencia y pusieron en práctica habilidades de oratoria, manejo de preguntas y estrategias de comunicación en contextos de alta exigencia.

- espacio publicitario -

Desde +Uruguay se destacó el significado de este proceso educativo. “Este cierre presencial es la culminación de tres meses de trabajo orientado a profesionalizar la tarea legislativa departamental”, señalaron durante la clausura, remarcando el objetivo de contribuir a una gestión pública cada vez más preparada y eficiente.

Los ediles participantes subrayaron la utilidad de la modalidad combinada, con clases virtuales que permitieron mantener la continuidad sin afectar la labor territorial, y el cierre presencial que fortaleció el intercambio, la colaboración interdepartamental y la consolidación de aprendizajes.

Con esta instancia realizada en Punta del Este, +Uruguay finalizó una nueva edición de su curso para legisladores departamentales, reafirmando su compromiso con la formación continua y con la mejora de la calidad democrática en el país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/068p