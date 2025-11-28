Proyecto de ley busca blindar exportación de ganado en pie

- espacio publicitario -

De Brum presentó un proyecto de ley que blinda la exportación de ganado en pie

La exportación de ganado en pie vuelve a la agenda nacional luego de que el diputado Horacio de Brum presentara un proyecto de ley que busca dar certezas al sector agropecuario, proteger una actividad estratégica para el país y evitar decisiones improvisadas que puedan afectar la planificación de los productores.

La iniciativa apunta a transformar en ley un mecanismo que funciona hace más de tres décadas bajo decreto, pero que ha demostrado ser vulnerable frente a decisiones administrativas puntuales.

- espacio publicitario -

De Brum recordó que “Uruguay vive de lo que produce en el campo, y la exportación de ganado en pie es una herramienta que sostiene miles de familias, la competitividad del país y toda la cadena agropecuaria”. En ese sentido, explicó que la propuesta pretende elevar al rango de ley la autorización establecida en el decreto 457 de 1992. “Este sistema ha venido funcionando bien desde hace más de 30 años como una verdadera política de Estado”, afirmó.

El proyecto señala que “previsibilidad para el productor, reglas claras para el país el proyecto de Horacio de Brum blinda por ley la exportación de ganado en pie y evita decisiones arbitrarias que golpeen al campo y al interior”. Para el legislador, otorgar estabilidad normativa es clave en un sector que trabaja con ciclos largos y toma de decisiones basada en horizontes de varios años.

Desde su punto de vista, el país ya ha demostrado su seriedad en esta materia. “Desde hace más de 30 años Uruguay exporta ganado en pie sin dificultades, siguiendo estándares sanitarios y de bienestar animal. Esta ley consolida esa experiencia en una norma moderna, transparente y alineada con los mercados más exigentes”, sostuvo.

Uno de los hechos que motivó la presentación del proyecto fue la suspensión, hace tres meses, de una categoría de ganado a exportar mediante un correo electrónico del Ministerio de Ganadería. “Eso generó sorpresa y preocupación. No se puede conducir un sector entero con decisiones comunicadas por correo electrónico y sin la debida fundamentación técnica”, afirmó. “La ganadería tiene ciclos biológicos largos y no se puede generar incertidumbre en una actividad que requiere planificación”.

El texto propone que la exportación quede amparada por ley y que solo pueda suspenderse —y únicamente de forma temporal— por razones sanitarias o de bienestar animal, siempre en el marco de una emergencia declarada, con fundamentos técnicos claros y con la obligación del Poder Ejecutivo de notificar a la Asamblea General.

“Se protege el derecho a trabajar y producir, se fortalece la seguridad jurídica y se obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas ante la Asamblea General cuando haya que suspender la exportación por una verdadera emergencia”, señala el proyecto. “No queremos prohibiciones encubiertas ni decisiones discrecionales. Queremos reglas claras, estables y al servicio del interés general”, enfatizó De Brum.

El diputado agregó además que “apoyar este proyecto es apoyar trabajo, futuro y certeza para el Uruguay productivo. Queremos que el país siga siendo competitivo, y eso solo se logra con estabilidad y respeto a las normas”. Para él, blindar esta actividad significa también fortalecer el interior profundo, donde la ganadería tiene un impacto determinante.

Con esta propuesta, el diputado salteño Horacio De Brum apunta a consolidar una política de Estado que ha permitido diversificar mercados, incorporar tecnología y sostener miles de empleos directos e indirectos. “No estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos poniendo en ley algo que Uruguay viene haciendo bien desde hace más de tres décadas”, remarcó.

La discusión parlamentaria comenzará en las próximas semanas, con la expectativa de que el texto logre un amplio respaldo debido a su carácter estructural y al consenso histórico en torno a la importancia de la ganadería para el país.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tff4