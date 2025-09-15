Prorrogan hasta 2026 la aplicación de la zona de exclusión para mayoristas en Salto

La Junta Departamental de Salto aprobó por unanimidad, con 30 ediles presentes, la prórroga de la entrada en vigencia del Decreto Nº 7.572/2023, que establece la zona de exclusión para la comercialización mayorista de frutas, verduras, flores y miel.
Con esta decisión, el nuevo plazo para la aplicación del decreto será el 1º de enero de 2026.
La medida responde a la solicitud elevada por la Intendencia de Salto, fundamentada en el inicio del nuevo gobierno departamental y en la necesidad de que esta administración sea la encargada de regular el ordenamiento territorial, en particular considerando la apertura de la Central Hortícola de Salto.
De acuerdo con lo señalado en la resolución, la prórroga busca brindar certeza jurídica a productores y comerciantes, generando condiciones que permitan una transición ordenada hacia el nuevo esquema de funcionamiento previsto en la normativa.