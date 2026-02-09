Prohíben tránsito pesado en Av. Garibaldi por obras viales

Por reparaciones en una alcantarilla, quedó restringido el tránsito pesado en avenida Garibaldi entre Líber Seregni y Ferreira Artigas. Piden usar desvíos.

Prohibición de tránsito pesado en avenida Garibaldi por obras en alcantarilla

El Gobierno de Salto informó que, debido a trabajos de reparación en una alcantarilla, se encuentra prohibido el tránsito pesado en avenida Garibaldi, en el tramo comprendido entre Líber Seregni (ex Viera) y Ferreira Artigas.

La medida fue dispuesta con el objetivo de preservar la seguridad vial y permitir el correcto desarrollo de las tareas previstas en la zona.

Las autoridades solicitaron a los conductores de vehículos de gran porte respetar la señalización instalada y utilizar vías alternativas durante el tiempo que se extiendan los trabajos. Asimismo, se recomienda al resto de los usuarios circular con precaución al transitar por el sector.

El Gobierno de Salto agradeció la comprensión de vecinos y conductores ante las molestias temporales que puedan ocasionar estas obras.

