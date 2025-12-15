Productores del Norte con muy buenas perspectivas: cultivos de verano firmes y expectativas altas para la zafra de forrajeras

- espacio publicitario -

En diálogo con Actualidad Agropecuaria, el ingeniero agrónomo Álvaro Mazzilli, técnico referente de Agrocentro, destacó el positivo momento que vive la región Norte en materia agrícola, en el marco del aniversario por los 12 años de actividad de la firma en Salto.

“Por suerte bien, contento con esa lluvia. Venimos buenazo”, comenzó señalando Mazzilli, quien subrayó que durante más de una década ha acompañado a los productores “en altas y caídas, cosas buenas y cosas malas, pero siempre firme junto a Agrocentro”.

Maíz de primera: floración con buena humedad y cultivos parejos

Consultado sobre el avance de los cultivos de verano, el técnico señaló que el maíz de primera en secano entra en floración con condiciones muy favorables, gracias a las lluvias de los últimos días.

“No fue sencillo al comienzo. Tuvimos arranques fríos tanto en maíz como en arroz, pero después los cultivos caminaron muy bien”, explicó. A su vez, destacó que en el Norte, donde buena parte del maíz es regado, los cultivos presentan “un crecimiento espectacular”, obligando al productor a ajustar manejos “día a día” por la alta tasa de desarrollo.

Respecto al fantasma de la chicharrita, Mazzilli dijo que la siembra temprana volvió a afirmarse como estrategia clave. “Nos llevó a perder el miedo a adelantar las fechas. Alguna helada chica afectó, pero sin mayores consecuencias”, indicó.

También remarcó que el monitoreo de la red de trampas de INIA es fundamental: “Por ahora viene tranquilo; se ha encontrado muy poco. Pero todavía no sabemos qué población es realmente riesgosa. Estamos aprendiendo”.

Si el clima acompaña y enero no corta el agua, los rendimientos podrían ser muy buenos.

Soja: siembras de primera muy buenas y desafíos en las de segunda

Sobre la soja, Mazzilli informó que las siembras de primera están muy buenas, mientras que las de segunda enfrentaron el desafío del “exceso de rastrojo” dejado por los altos rendimientos de los cultivos de invierno.

Pese a ese detalle técnico, la implantación “viene buenazo” y el clima acompaña. “Tenemos anuncios de lluvia hasta la semana que viene y esperemos que se den. El productor está haciendo los deberes para sacar los máximos kilos posibles, porque el número está difícil”, advirtió.

Ganadería firme y un otoño que promete fuerte apuesta a pasturas

Mazzilli reconoció que el buen momento de la ganadería y los altos valores de la carne han sido un alivio para el sistema productivo. “Convertir grano a carne hoy es una ecuación muy interesante”, afirmó.

De cara al otoño, se espera una fuerte demanda de pasturas, especialmente perennes, ya que el productor busca “peregrinar los campos” y apostar a inversiones de mayor duración.

“Estamos planificando charlas para fin de febrero. Hoy las cosechas pintan bien; después habrá que ver calidad y disponibilidad de semillas. Pero si el ganado mantiene precios y el clima acompaña, la venta de otoño será muy buena”, sostuvo.

La definición entre pasturas anuales o perennes dependerá, como siempre, del comportamiento del verano. Un enero muy seco empuja a los productores a implantar anuales como avenas para arrancar el otoño con comida.

Balance y agradecimiento

Al cumplirse 12 años de trabajo en el Norte, Mazzilli valoró la confianza de los productores y la presencia constante en el territorio: “Los productores ya nos conocen, saben cómo trabajamos, que andamos en la chacra y en la vuelta. La idea es seguir así por muchos años más”.

Finalmente, agradeció el contacto y envió un saludo al equipo de Agrocentro.

