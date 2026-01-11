Primero el departamento, siempre

Edil Pablo Williams

Coord. de bancada CORE

Partido Nacional

El período pasado nos colocó en una situación singular: éramos oposición a nivel departamental y oficialismo a nivel nacional. Esa doble condición nos obligó, en más de una ocasión, a tomar decisiones difíciles. Muchas veces nos vimos frente a propuestas que resultaban beneficiosas para nuestro departamento, pero que chocaban con las políticas impulsadas desde el gobierno nacional. En ese momento, el criterio fue claro y firme: priorizar el departamento y su gente por encima de las banderas políticas. Esa convicción nos permitió acompañar iniciativas que, aunque contrarias a la línea nacional, eran necesarias para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

Hoy, con un cambio de gobierno tanto a nivel nacional como departamental, volvemos a enfrentarnos a una situación similar. Y lo hacemos con satisfacción al constatar que parte de la actual oposición departamental adopta la misma actitud: poner el interés del departamento por encima de las banderas partidarias. Esa coincidencia no es menor, porque demuestra que las prácticas políticas pueden evolucionar hacia un sentido más maduro y responsable, donde lo que importa no es quién propone, sino qué se propone y a quién beneficia.

Este tipo de actitudes no nacen de la nada. Se construyen en el tiempo, con ejemplos concretos y con la voluntad de dejar de lado la lógica de la confrontación permanente. Se construyen cuando los legisladores entendemos que nuestro rol trasciende las coyunturas partidarias y que, más allá de las diferencias, tenemos una responsabilidad común: defender la descentralización y fortalecer al interior del país frente a las inequidades que genera el excesivo centralismo.

La descentralización no es un reclamo vacío ni una consigna que se agita en tiempos de campaña. Es un proceso que se construye día a día, con decisiones, con gestos y con mensajes claros al gobierno nacional de turno. Es, además, una tarea compartida: ningún partido, por sí solo, puede garantizarla. Requiere de la cooperación de todos los actores políticos, de la madurez para reconocer que el bienestar de los ciudadanos está por encima de cualquier cálculo electoral.

Defender la descentralización significa, en primer lugar, defender al departamento y a sus ciudadanos. Significa reconocer que las políticas públicas deben atender las realidades locales, que las soluciones no pueden diseñarse únicamente desde los escritorios de la capital, y que el interior merece igualdad de oportunidades para desarrollarse. Significa también corregir las inequidades históricas que el centralismo ha generado, y que se expresan en infraestructura insuficiente, en servicios desiguales y en la falta de recursos para potenciar nuestras capacidades productivas y sociales.

Como legisladores, debemos tener siempre presente dónde ejercemos nuestro mandato. No somos representantes abstractos de un partido, sino representantes concretos de un territorio y de su gente. Esa conciencia es la que nos obliga a actuar con responsabilidad, a tender puentes y a buscar consensos. Porque cuando logramos que las decisiones políticas reflejen las necesidades reales del departamento, estamos fortaleciendo la democracia y honrando la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros.

El desafío es grande, pero también lo es la oportunidad. Si logramos consolidar una práctica política que priorice al departamento por encima de las banderas, estaremos dando un paso decisivo hacia una democracia más plural, más justa y más cercana a la gente. Estaremos construyendo, entre todos, un país menos centralista y más equilibrado, donde cada ciudadano, viva donde viva, tenga las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse.

Por eso, hoy reafirmamos nuestro compromiso: primero el departamento y sus ciudadanos. Con claridad, con firmeza y con la convicción de que la descentralización no se reclama, se construye. Y se construye entre todos, con responsabilidad, con diálogo y con mensajes claros. Esa es la tarea que nos corresponde, y es la que asumimos con orgullo y con la certeza de que el futuro del interior depende de nuestra capacidad de estar a la altura.

