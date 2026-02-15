Primera Bicicleteada Nocturna en Costanera Norte

La Oficina de la Juventud del Gobierno de Salto lanzó una nueva propuesta recreativa que busca combinar deporte, encuentro y entretenimiento: la Primera Bicicleteada Nocturna, que se realizará el miércoles 25 de febrero en la Costanera Norte.

La actividad está dirigida a jóvenes y familias, con el objetivo de promover el ejercicio al aire libre y fomentar hábitos saludables en un entorno natural emblemático de la ciudad.

📍 Punto de partida y recorrido

La concentración será a las 19:30 horas en la Plazoleta Roosevelt. Desde allí, a las 20:00 horas, los participantes partirán rumbo a El Polo.

En ese sector se instalará un centro de hidratación y luego se emprenderá el regreso al punto de partida. Al finalizar el recorrido, habrá un show musical y se realizará el sorteo de premios entre quienes hayan participado.

💬 Promoción de la salud física y mental

La coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, señaló que la iniciativa apunta a “promover el ejercicio al aire libre, la salud física, mental y emocional”, destacando la importancia de la actividad física como herramienta para reducir el ocio pasivo y fortalecer el bienestar general.

🦺 Requisitos y seguridad

Desde la organización se solicita concurrir con bicicleta y cumplir con las medidas de seguridad: luces, casco y elementos reflectivos.

No obstante, informaron que habrá algunos implementos disponibles para préstamo en el lugar, así como un número limitado de bicicletas, para que la falta de equipamiento no sea un obstáculo.

📝 Sin inscripción previa

La bicicleteada no requiere inscripción anticipada. Quienes deseen participar solo deberán presentarse en la Plazoleta Roosevelt a la hora indicada para sumarse a esta propuesta recreativa y saludable impulsada por la Oficina de la Juventud.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/w8cw