Primer Taller del Ciclo sobre Género y Deporte en el Futsal Femenino

La Coordinación de Género del Gobierno de Salto llevó adelante el primer taller de un ciclo formativo dirigido al futsal femenino, con el objetivo de generar espacios de reflexión y capacitación en torno a temáticas vinculadas a género, violencia y masculinidades en el ámbito deportivo.

Durante este primer encuentro se promovió la participación activa de jugadoras, entrenadores, jueces y neutrales de la liga, fomentando el diálogo y la construcción colectiva de herramientas para una convivencia más respetuosa e inclusiva.

Como resultado del trabajo grupal, se elaboró un mapa de la violencia en el deporte, identificando situaciones cotidianas y prácticas que requieren ser revisadas. Asimismo, se construyó un decálogo de buenas prácticas orientado a fortalecer el respeto, la igualdad y el compañerismo dentro y fuera de la cancha.

En el cierre del taller se distribuyeron copias de un violentómetro deportivo, invitando a todos los actores de la liga a reflexionar sobre sus conductas y a profundizar estos aprendizajes en el próximo encuentro del ciclo.

