28.6 C
Salto
viernes, febrero 13, 2026

Primer Taller del Ciclo sobre Género y Deporte en el Futsal Femenino

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
21
Tiempo de lectura: < 1 min.

La Coordinación de Género del Gobierno de Salto llevó adelante el primer taller de un ciclo formativo dirigido al futsal femenino, con el objetivo de generar espacios de reflexión y capacitación en torno a temáticas vinculadas a género, violencia y masculinidades en el ámbito deportivo.

Durante este primer encuentro se promovió la participación activa de jugadoras, entrenadores, jueces y neutrales de la liga, fomentando el diálogo y la construcción colectiva de herramientas para una convivencia más respetuosa e inclusiva.

Como resultado del trabajo grupal, se elaboró un mapa de la violencia en el deporte, identificando situaciones cotidianas y prácticas que requieren ser revisadas. Asimismo, se construyó un decálogo de buenas prácticas orientado a fortalecer el respeto, la igualdad y el compañerismo dentro y fuera de la cancha.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

En el cierre del taller se distribuyeron copias de un violentómetro deportivo, invitando a todos los actores de la liga a reflexionar sobre sus conductas y a profundizar estos aprendizajes en el próximo encuentro del ciclo.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bpit

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal