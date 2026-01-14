Presupuesto Quinquenal 2026–2030: Salto proyecta más de US$ 320 millones en obras y servicios

El proyecto ingresó a la Junta Departamental y destina más del 52 % del total a infraestructura, con una reducción gradual del gasto en sueldos y una fuerte apuesta a la inversión.

El Gobierno de Salto presentó ante la Junta Departamental el Presupuesto Quinquenal 2026–2030, un proyecto que combina una inversión inédita en obras y servicios con criterios de responsabilidad fiscal y planificación basada en datos. Según lo expuesto por las autoridades, el monto global ronda los 615 millones de dólares, de los cuales más de 320 millones se orientarán a infraestructura y servicios, la cifra más alta de la historia departamental.

Desde el Ejecutivo se subrayó que el presupuesto es el resultado de un proceso de planificación que comenzó antes de asumir y se consolidó en los primeros meses de gobierno. El secretario general de la Intendencia, Walter Teixeira Núñez, explicó que el proyecto refleja una visión de desarrollo construida colectivamente y que incorpora un nuevo organigrama para mejorar la gestión, con la creación y fortalecimiento de direcciones generales.

En ese marco, Teixeira precisó que el nuevo esquema contempla 46 cargos de confianza, con remuneraciones explicitadas en el texto presupuestal, y comparó la cifra con la gestión anterior, donde —según indicó— cesaron 55 cargos de este tipo al finalizar el período, algunos de ellos no definidos formalmente en el presupuesto.

Por su parte, el director de Hacienda, Nicolás Irigoyen, destacó que la elaboración del presupuesto se basó en lo efectivamente ejecutado en el período anterior, priorizando equilibrio y sostenibilidad financiera. Señaló, además, una proyectada reducción del rubro sueldos, con una trayectoria descendente cercana a los 8 millones de dólares menos por año, lo que podría representar unos 40 millones menos en todo el quinquenio.

La estrategia incluye la no reposición sistemática de vacantes, jubilaciones naturales, políticas de contención del gasto y mejoras en la eficiencia, junto a un plan de retiros dignos, renovación generacional y una nueva escala salarial. “Es un presupuesto austero donde debe ser austero y ambicioso donde debe ser ambicioso”, sintetizó Irigoyen.

El intendente Carlos Albisu remarcó que el proyecto recoge demandas históricas de vecinos de la ciudad y del interior del departamento, con énfasis en calles, caminería, iluminación, espacios públicos, accesos y equipamiento urbano. “Ahí es donde vamos a poner a Salto nuevamente de pie”, afirmó, al destacar que más del 52 % del presupuesto estará destinado a infraestructura y servicios.

Albisu sostuvo que el presupuesto tiene como ejes la cercanía con la ciudadanía y la inversión, con la generación de empleo como prioridad y el objetivo de volver a posicionar a Salto en el radar de inversores nacionales e internacionales. Desde el Ejecutivo señalaron que el proyecto busca responder a las necesidades actuales del departamento con una mirada de mediano y largo plazo.

