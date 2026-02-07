Presidenta del BPS en visita a Salto destacó el aumento de cotizantes y el avance en la reducción de trámites atrasados

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), la Economista Jimena Pardo, en diálogo con EL PUEBLO, valoró como auspicioso el incremento de trabajadores cotizantes y el aumento real de jubilaciones y pensiones. En su visita a Salto, destacó la mejora en los tiempos de atención, la reducción de expedientes pendientes y los desafíos de modernización y cercanía con los usuarios para el resto del quinquenio.

– ¿Cuál es el motivo de esta nueva visita a Salto?

– En realidad, esta fue una visita corta que no es la visita anual, que pensamos hacerla igual, que todavía no tengo la fecha, pero la idea es venir a hacer una visita más amplia donde quizás probablemente le pidamos una reunión al Intendente para hablar de algunos temas que pueden ser de interés común como, por ejemplo, el turismo social. Visitar también a alguna de las asociaciones que BPS apoya. Esta visita tiene que ver con que teníamos que venir por un tema puntual a Paysandú y ya aprovechamos como estábamos cerca y preferimos hacer una pasada rápida, visitar la agencia, a los funcionarios y también recorrer los medios locales.

– Las noticias que están viniendo del Banco de Provisión Social respecto al incremento de trabajadores cotizantes, ¿podemos decir que es auspicioso?

– Por lo menos podemos decir que es una buena noticia. En realidad, la economía el año pasado generó unos 27.000 puestos nuevos de trabajo, eso según los datos del INE, y en realidad lo que sí destacamos es que a nivel de personas cotizantes, esto es, puestos efectivos que además están formalizados en la Seguridad Social con todos sus derechos, tenemos 20.000. O sea, si uno mira las personas cotizantes a diciembre de 2025, tenemos unas 20.000 más, y esto sí es una muy buena noticia, junto a un incremento del salario real, si uno lo mira punta a punta, de un 1,8%, que es obviamente parte de lo que después repercute en las jubilaciones y pensiones. Es un muy buen anuncio en términos de aumento de jubilaciones y pensiones, que el viernes pasado salió su aumento definitivo, que a diciembre eran más de 725.000, están recibiendo un aumento del 5,97%, que en realidad representa un aumento real, es decir, por encima del costo de vida, del 2,32%.

– En cuanto al Departamento de Salto, puede apreciarse también un incremento en las prestaciones personales y en las económicas, en torno del 0,44% y 0,49% respectivamente sobre el mes anterior.

– Sí, siempre es bueno mirar el mes anterior y también el mismo mes del año anterior, porque hay temas, por ejemplo, si tú piensas en los seguros por enfermedad, allí también hay como una estacionalidad, o sea, la gente no se enferma igual en verano que en invierno, entonces mirar contra el mes anterior no es del todo una referencia. Sí, de repente, por ejemplo, en las asignaciones familiares o en jubilaciones. Pero sí, en general en el Departamento de Salto tenemos una buena porción de cotizantes, tenemos 43.566 personas cotizantes, y puestos cotizantes, que siempre son más porque las personas pueden tener, por ejemplo, dos trabajos, son 51.146, y después tenemos también unas casi 10.000 empresas, 9.898, a diciembre del año pasado.

– ¿Cuáles son los desafíos que tiene para este año o para el resto del quinquenio?

– Los desafíos los enunciamos ni bien asumimos, y siguen siendo los mismos en términos de principios rectores de las acciones. Obviamente que en la medida que uno va cumpliendo ciertos planes, van cambiando planes y acciones, pero no la idea general, que básicamente refiere a que nos encontramos con muchos desafíos en términos de acelerar trámites, sobre todo en lo que tiene que ver con los trámites más sensibles, que son los que demoran más, que tienen que ver con las prestaciones, jubilaciones, pensiones y subsidios. El año pasado teníamos a mayo, 58.103 expedientes de este tipo, de los cuales solo el 24% tenían menos de 90 días de antigüedad. Allí pusimos en marcha a partir de julio una serie de acciones para acelerar y sacar atrasos. En particular, en el interior funcionó un grupo especializado que estudiaba los casos en forma integral e iba sacando los de mayor antigüedad. Y a diciembre, esto a nivel país, hemos tenido un muy buen avance en términos que esos 58.000 había bajado más de un 70%. Estábamos en 16.000 expedientes y obviamente los que bajaron son los de mayor antigüedad.

Además, entran expedientes todos los meses, a nivel país nos entran unos 8.800 por mes, siempre hablando solo de trámites prestacionales. También estamos más abajo, casi 30% más abajo, eran 42.000 expedientes. Acá quiero destacar que no es solo un tema de hacer los trámites más rápidos, sino también cambiar un poco lo que es el modelo de atención, tender hacia un sistema que tenga información más centralizada de la persona y que podamos dar una asistencia más integral. Allí iniciamos algunas acciones que obviamente algunas están disponibles también en el interior del país como, por ejemplo, una aplicación tecnológica que nos permite recopilar los datos de las personas que antes estaban dispersos y para dos trámites que tienen que ver con reconocimiento de servicios y jubilación. Una atención en mostrador que antes llevaba 50 minutos ahora lleva 15.

Ese tipo de cosas han sido avances que hemos podido implementar en todo el interior del país. Este en particular que te digo se implementó a partir de octubre y a partir de noviembre se generalizó a todo el interior, pero en realidad es una línea en la que queremos avanzar. O sea, en todo el quinquenio vamos a seguir trabajando en tratar de simplificar el trámite, de hacerlo más cercano en términos de comunicación y obviamente en priorizar mejorar la atención.

