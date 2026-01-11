Presentado el presupuesto Quinquenal 2026-2030 un paso más para dejarse de excusas y empezar a trabajar.

Edil Mario Furtado
Coord. de bancada Frente Amplio
Lista 70
Arrancaron mal siempre hay tiempo de corregir esperemos que empiecen a cumplir y llamar algunos funcionarios cesados injustamente y no solo a quienes sus lideres aceptaron corromperse.
La PRECARIZACION campea, criticaron los Monotributos del gobierno pasado, pero cientos de militantes que los ayudaron a llegar están ingresando (por lo menos sean agradecidos y tómenlos como funcionarios).
Se nota la falta de creatividad. No hay una sola propuesta innovadora, es más de lo mismo, pero con más deuda, acomodo al viejo estilo y precariedad laboral. Un gobierno que mando para la casa a su mayor aliado (Malaquina) y que quien le permitió ganar la elección, porque la alianza Albisu y Coutinho perdió contra el FA. El triunfo se debe exclusivamente a los votos de Malaquina a quien ningunearon todo el tiempo.
Las diferencias ideologías de blancos y colorados unos Ballistas los otros Herreristas se van hacer cada vez más profundas. Albisu no es un político de vocación acertó al apoyar a Lacalle en 2014 cuando nadie preveía que podía ganarle la interna a Larrañaga y Lacalle lo nombro su referente principal, llego a la intendencia por una Coalición que no armo él si no Secco presidente del Partido Nacional. No es hábil políticamente, tampoco carismático, llego por una decisión acertada ayudado por otros a los que no lidera, sino que por el contrario es permeable a presiones de ese entorno. Se noto cuando despidió a 292 trabajadores, también en el Fideicomiso, la idea que le » vendió » su director de hacienda puesto a dedo por Germán, que es un endeudador serial qué nos costara millones de dólares.
El gobierno de COALICION llego, pero ahora deriva en la mediocridad, pasado el entusiasmo del triunfo ahora empieza a notarse que ganar es una cosa, pero gobernar es otra.
La gestión se les esta cayendo, definitivamente sin funcionarios no se saca una gestión adelante. La dirección de Obras que fue tan cuestionada en la administración pasada ya no tapa ni los pozos, ni hablar Servicios Públicos donde por falta de personal abandonaron todos los espacios que medianamente se estaban manteniendo y recuperando o haciendo algunos nuevos durante la gestión pasada.
Como decíamos al principio siempre hay tiempo de corregir, desde todos los espacios vamos a estar en defensa de la ciudadanía que ve la falta de gestión por el cual nos pide y nos reclama.