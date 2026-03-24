Preparan el regreso a Salto de la Vuelta Ciclista

Ultiman detalles los logísticos para el aguardado regreso a Salto de la Vuelta Ciclista del Uruguay

En el marco de la esperada llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay, autoridades departamentales llevaron a cabo una reunión de coordinación en la ciudad de Salto, con el objetivo de ajustar todos los aspectos logísticos y operativos de cara al arribo de los ciclistas, previsto para el próximo domingo 29 de marzo. Se trata de un evento de gran relevancia que vuelve al departamento luego de 15 años, generando gran expectativa en la población.

El jefe del Cuerpo Inspectivo, Miguel da Costa, informó que, con motivo de la llegada de la competencia, se implementará una prohibición de estacionamiento desde la hora cero del domingo 29 hasta la finalización del evento. La medida abarcará el tramo comprendido desde La Gaviota por Wilson Ferreira Aldunate hasta calle Morquio; desde Morquio por avenida Harriague hasta 18 de Julio; por 18 de Julio hasta calle Artigas, y desde allí hasta plaza 33 Orientales, punto donde culminará la etapa.

Asimismo, indicó que durante el horario de llegada —previsto aproximadamente para el mediodía— se dispondrá el corte de circulación en las arterias afectadas, especialmente en el entorno de plaza 33 Orientales, por lo que se exhorta a la población a utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta.

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Da Costa destacó además que el operativo contará con la participación de personal de Jefatura de Policía, Ejército Nacional, CECOED y equipos de Contralor y Vigilancia, en un despliegue coordinado que implicará una importante logística para garantizar el normal desarrollo del evento.

Por su parte, el coordinador de Deportes, Dr. Marcelo García da Rosa, expresó su satisfacción ante la llegada de la competencia, subrayando la importancia de este acontecimiento para el departamento. “Estamos con mucha alegría y expectativa, a pocos días de recibir un evento que Salto no tenía desde hace 15 años”, señaló.

Finalmente, García da Rosa extendió la invitación a toda la población a participar de las actividades previstas durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, cuando se concretará la llegada de los ciclistas, en una jornada que promete ser una verdadera fiesta del deporte para toda la familia.

Federico, ese rey….

El historial de la competencia está dominado por figuras que marcaron épocas enteras. Al podio de los más laureados es para tenerlo en cuenta.

– Federico Moreira: El «Rey» de la Vuelta. El salteño es el ciclista que más veces ha subido a lo más alto del podio final, con 6 victorias (1986, 1989, 1990, 1991, 1997 y 1999).

– Walter Moyano: Una leyenda de las décadas del 50 y 60, con 5 triunfos (1957, 1960, 1963, 1964 y 1969).

– Atilio François: Conocido como «El León de Carmelo», fue el primer gran dominador tras ganar 3 ediciones consecutivas (1946, 1947 y 1948).

– José Asconeguy: El «Pepe» también integra este grupo selecto con 3 victorias (1985, 1987 y 1993).

– Magno Nazaret: El brasileño es el extranjero más exitoso en la historia reciente, logrando 3 títulos (2012, 2017 y 2018).

DESDE LA HISTORIA

Además de la clasificación general, la Vuelta ha dejado marcas impresionantes que aún hoy se recuerdan en cada etapa:

– Más victorias de etapa: El récord le pertenece a Gregorio Bare, quien acumuló 19 triunfos parciales a lo largo de su carrera.

– El primer ganador: La historia comenzó en 1939, cuando Leandro Noli, defendiendo al Club Nacional de Fútbol, se coronó como el primer campeón.

– Último campeón: En la edición de 2025, el ganador fue Anderson Maldonado, quien se impuso en la 80ª edición de la competencia.

Racing: no hay quien lo baje; Defensor rompió el maleficio

Racing y Peñarol, igualan en puntaje en la primera posición. MC Torque, se ubica como único escolta. La pelea por el título ya cuenta con menos candidatos. Peñarol, retomó la senda triunfal en el estadio Campeón del Siglo, en el que no cae derrotado desde el 30 de marzo de 2025. Superó a Cerro y amplió el historial a su favor ante el albiceleste en su escenario: siete triunfos, un empate y dos derrotas. Matías Arezo vive del gol. Con cinco tantos comanda en solitario la tabla de artilleros, con un promedio de una conquista cada 120 minutos. La principal carta de triunfo del aurinegro. Racing, con un agónico cabezazo del argentino Felipe Álvarez le puso punto final al ciclo negativo ante Liverpool. En el Parque Roberto, no superaba al negriazul desde el Torneo Intermedio de 2018. Defensor Sporting, pisó fuerte en el estadio Franzini. Rompió el maleficio y siete años después le volvió a ganar a Nacional. No se imponía desde el Clausura de 2019. En aquella oportunidad, también había ganado de atrás por 2:1, con doblete de Mauricio Gómez en su escenario.

Apertura: Nacional va hoy; Peñarol mañana

Entre semana, para jugarse la octava fecha del Campeonato Apertura. Con tres partidos hoy martes, mientras que entre miércoles y jueves a la hora del complemento. En el caso de Nacional afronta su partido hoy, con el debut de Jorge Bava en la Dirección Técnica. Peñarol a su vez será visitante en la próxima jornada ante Boston River en Florida. El puntero Racing enfrentará el jueves a Progreso.

OCTAVA FECHA

Martes 24 de marzo.

DEPORTIVO MALDONADO vs MC TORQUE

Estadio Burgueño de Maldonado. Hora: 14:00.

Juez: Felipe Vikonis. Asistentes: Sebastián Schroeder y Daiana Fernández.

LIVERPOOL vs CENTRAL ESPAÑOL

Parque Viera. Hora: 17:00.

Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Javier Irazoqui y Pablo Álvez.

Cuarto árbitro Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

NACIONAL vs CERRO LARGO FC

Cancha: Gran Parque Central. Hora: 20:30.

Juez: Leodán González. Asistentes: Héctor Bergaló y Juan Álvarez.

MIércoles 25 de marzo.

ALBION vs WANDERERS

Estadio Franzini. Hora: 14:00.

Juez: Federico Modernell. Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Pérez.

CERRO vs JUVENTUD

Campo de juego: Estadio Tróccoli. Hora: 17:00.

Juez: Augusto Olmos. Asistentes: Andrés Nievas y Amador De Prado.

BOSTON RIVER-PEÑAROL

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 20:30.

Juez: Mathías De Armas. Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca.

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