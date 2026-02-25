Prefectura incautó contrabando y detuvo a cuatro hombres

Operativo de Prefectura en la rambla costanera Sur terminó con cuatro detenidos y decomiso de cigarrillos y vehículo, valuados en más de $1 millón.

Prefectura detuvo a cuatro hombres y decomisó mercadería en la costanera Sur

Un procedimiento de patrullaje preventivo en la zona del Club de Pesca permitió interceptar una embarcación sospechosa, detener a cuatro hombres e incautar mercadería y un vehículo.

Operativo en la costanera Sur

En la noche del martes, sobre las 20:30 horas, personal de Prefectura que realizaba tareas de vigilancia y patrullaje preventivo a bordo del móvil ARN 2424 detectó una embarcación que cruzaba desde Argentina hacia costas uruguayas en actitud sospechosa, en las inmediaciones del Club de Pesca, a la altura del kilómetro 335 del río Uruguay, sobre la rambla costanera Sur Tomás Berreta.

Según se informó oficialmente mediante el Comunicado de Prensa Nº 004/2026, los efectivos observaron que la embarcación trasladaba varios bultos. Al aproximarse al lugar, a unos 500 metros hacia el Sur, constataron que la lancha se daba a la fuga, mientras en la costa permanecían dos hombres junto a nueve bultos que aparentaban contener cigarrillos marca “GIFT”.

Al impartirse la voz de alto, Prefectura procedió a la detención en el lugar de dos jóvenes de 19 y 20 años.

Persecución y nuevas detenciones

Durante el operativo, los efectivos observaron que otro hombre, de 35 años, intentó escapar hacia una camioneta marca FUQI, modelo FQ1021 D.C DX STD, estacionada en las proximidades. Se inició una persecución que culminó con la interceptación del vehículo y la detención del involucrado.

Posteriormente, personal policial se hizo presente en apoyo y aportó información sobre un cuarto hombre, de 27 años, presuntamente vinculado al hecho y que habría huido tras un llamado al servicio de emergencias 911. Finalmente fue localizado y detenido en Plaza San Martín.

Mercadería incautada y valoración

Durante el procedimiento se incautaron el vehículo y los nueve bultos de mercadería. Se dio intervención a Aduanas de Salto, organismo que estableció un valor primario total estimado en $1.052.400 pesos uruguayos, incluyendo tanto los cigarrillos como el vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de 4º Turno y del Juzgado Penal Departamental de Salto de 8º Turno.

