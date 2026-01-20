Prefectura incautó 290.000 cigarrillos abandonados en la costa del río Uruguay

La Prefectura del Puerto de Salto incautó 290.000 cigarrillos de contrabando durante un patrullaje fronterizo en la zona de Playa Las Cavas. La mercadería, valuada en más de 3 millones de pesos, fue puesta a disposición de Aduanas y de la Fiscalía de 4º Turno.

Operativo de patrullaje en Las Cavas permitió decomisar mercadería valuada en más de $3 millones

En la madrugada de este lunes, personal de la Prefectura del Puerto de Salto realizó un importante procedimiento en el marco de los controles fronterizos, logrando la incautación de una importante cantidad de cigarrillos abandonados en la costa uruguaya del río Uruguay.

Según informó oficialmente la Prefectura, el operativo tuvo lugar a las 05:45 horas, cuando efectivos que realizaban patrullaje en moto, amparados en la Ley Nº 19.667 de Patrullaje Fronterizo, detectaron la presencia de varios bultos sospechosos en inmediaciones de la Playa Las Cavas, a la altura del kilómetro 336.500 del río Uruguay.

- espacio publicitario -

Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que se trataba de mercadería abandonada: un total de 29 bultos que contenían cigarrillos marca “51”. Tras el procedimiento correspondiente, se procedió a la incautación de 290.000 cigarrillos.

Posteriormente se dio intervención a la Administración de Aduanas de Salto, que determinó el valor primario de la mercadería incautada en $3.190.000 pesos uruguayos.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de 4º Turno, que continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el origen y destino de la mercadería.

Este nuevo procedimiento se suma a los operativos que Prefectura viene desarrollando en la zona costera, reforzando los controles para combatir el contrabando y otras actividades ilícitas en la frontera fluvial.

Fotografías: Prefectura de Salto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jy9k