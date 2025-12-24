Prefectura incauta mercadería abandonada en la costa del río Uruguay

Un patrullaje de Prefectura en Playa Las Cavas permitió incautar quince bultos de mercadería abandonada, valuada por Aduanas en casi novecientos mil pesos. Parte será donada a un CAIF.
Operativo de Prefectura en la madrugada del martes
Un procedimiento realizado por la Prefectura del Puerto de Salto permitió incautar una importante cantidad de mercadería abandonada en la zona de Playa Las Cavas, a orillas del río Uruguay.
Según el comunicado oficial, el operativo tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando personal de Prefectura que patrullaba el río a bordo de una embarcación oficial detectó una nave que se dirigía hacia la costa argentina en actitud sospechosa. Al no constatarse novedades inmediatas en la inspección visual, se dio aviso a la guardia militar y se desplegó un rastrillaje terrestre en el área.
Durante la recorrida, efectivos localizaron en la maleza un total de quince bultos abandonados: catorce de ellos contenían desodorantes con la marca Dove y uno incluía artículos navideños. Toda la mercadería fue incautada en el lugar.
Intervención judicial y destino de la mercadería
El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Gloria Nicolini, fiscal de cuarto turno, quien dispuso informar al Juzgado Penal competente. Posteriormente, la María Peinado, jueza penal de octavo turno, resolvió que los desodorantes permanezcan incautados mientras que los comestibles y artículos navideños sean donados a un centro CAIF del barrio Williams.
Asimismo, se ordenó la valoración de la mercadería por parte de la Administración de Aduanas de Salto, que estableció un valor primario total de ochocientos noventa mil setecientos ochenta y ocho pesos uruguayos.
Control y prevención en la frontera fluvial
Desde Prefectura se destacó la importancia de estos patrullajes preventivos en la frontera fluvial, que permiten detectar maniobras irregulares, prevenir el contrabando y dar intervención inmediata a la Justicia. El caso continúa bajo seguimiento judicial, con la elevación de antecedentes a las autoridades competentes.