Prefectura frustra intento de contrabando en la zona de Las Cavas y decomisa mercadería valuada en más de $1,6 millones

En la madrugada de este jueves, la Prefectura del Puerto de Salto frustró un nuevo intento de contrabando en la zona de playa Las Cavas, a la altura del kilómetro 336,500 del río Uruguay. El procedimiento se desarrolló sobre las 03:30 horas, cuando una patrulla que recorría el lugar detectó una embarcación que navegaba hacia la costa uruguaya, aparentemente cargada con varios bultos.
Al aproximarse al punto de desembarco, el personal constató que los tripulantes estaban arrojando la mercadería hacia la orilla. Al recibir la voz de alto, los individuos emprendieron la fuga en una chalana color verde, regresando rápidamente hacia la costa argentina.
En el lugar se incautaron 17 bultos que contenían desodorantes, repelentes, cigarrillos y diversas prendas de vestir, entre otros productos. Tras la intervención de la Administración de Aduanas de Salto, se estimó que el valor primario de la mercadería asciende a $1.666.310 pesos uruguayos.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de 4.º Turno, que continúa las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.
La Prefectura recordó que mantiene patrullajes permanentes para combatir el contrabando y reforzar la seguridad en la zona fronteriza del litoral.