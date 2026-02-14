Prefectura de Salto celebra sus 197 años de historia

Prefectura de Salto celebró 197 años y resaltó el crecimiento y potencial de la actividad náutica en el río Uruguay

En el acto conmemorativo por el 197° aniversario de la Prefectura Nacional Naval, el Tte. de Navío Cristian Fagián, Prefecto de Salto, brindó una oratoria donde repasó la historia institucional, destacó los resultados operativos del último año y puso especial énfasis en el crecimiento y el gran potencial de la actividad náutica en el departamento.

Recordo que han pasado 197 años desde aquel 9 de febrero de 1829, cuando el coronel Don Pablo Zufrategui fue designado como primer capitán del puerto de Montevideo por orden del gobierno provisorio de la Joven República.

Añadió además que el coronel Pablo Zufrategui también fue capitán de puerto durante la Liga Federal nombrado por el general José Artigas en el año 1815, subrayando que la historia de la institución está “íntimamente ligada al nacimiento del país y a la herencia artiguista”.

Una institución que evolucionó con el país

Fagián repasó los distintos nombres que tuvo la fuerza a lo largo del tiempo. “Fuimos desde el comienzo Capitanía de puerto, luego Comandancia de Marina y Capitanía General de puertos, Prefectura General de puertos, Prefectura General marítima y desde hace ya 5 décadas Prefectura Nacional Naval”.

Cada transformación —explicó— respondió “a la evolución del país y a las necesidades y desafíos de cada época”, construyendo “seguridad y soberanía, ejerciendo una presencia permanente en ríos, costas, puertos y en toda nuestra extensa jurisdicción marítima”.

En ese marco señaló que “el puerto de Salto y las aguas del río Uruguay que bañan al departamento no son la excepción”, recordando que la Prefectura estuvo presente desde el origen mismo de la ciudad y continúa acompañando su desarrollo.

La jurisdicción comprende más de 101 kilómetros del río Uruguay, desde la desembocadura del río Daymán con presencia en Salto, Villa Constitución, Pueblo Belén y en la represa de Salto Grande, donde contribuyen a la seguridad exterior de las instalaciones y recursos.

Resultados operativos y trabajo coordinado

La Prefectura de Salto cuenta con 74 tripulantes, “hombres y mujeres, muchos de ellos padres y madres de familia, capacitados para desempeñar tareas operativas, tácticas, técnicas y administrativas”.

Durante el último año se desarrollaron investigaciones «vinculadas a delitos complejos que permitieron la incautación de mercadería, embarcaciones y vehículos por un valor superior a 10.600.000 pesos, además de actuaciones por estupefacientes, recuperación de objetos hurtados y casos de violencia doméstica y de género», informó además en su oratoria el Prefecto de Salto.

“Todo ello se realizó bajo la conducción de la fiscalía departamental y los juzgados competentes”, indicó, agradeciendo también el trabajo conjunto con Aduanas, la Jefatura de Policía de Salto y la Prefectura Naval Argentina.

En el plano binacional destacó la cooperación con Concordia y Salto Grande en el marco del Plan Regional de Seguridad Uruguaya-Argentina para combatir narcotráfico, contrabando y crimen organizado.

Crecimiento de la actividad náutica

Uno de los ejes centrales del discurso fue el crecimiento sostenido de la comunidad náutica salteña. Desde el Centro de Control y Monitoreo del Tráfico Fluvial se ordena la navegación y se emite “un número creciente de despachos de embarcaciones, reflejo de una comunidad náutica salteña cada vez más activa y con gran potencial”.

Reconoció especialmente al Club Remeros Salto, Salto Rowing Club, Yatch Club Salto, Escuela Náutica Eco Vida Aventura y al Gobierno de Salto, así como el trabajo conjunto con guardavidas durante la temporada de verano.

Durante el último año se emitieron 160 certificados de navegabilidad y más de 59 certificados de construcción de embarcaciones deportivas. Además, se tomaron 18 mesas de examen y se otorgaron más de 132 brevets deportivos en todas las categorías.

“Más allá de las estadísticas es evidente que la actividad náutica departamental crece año a año y con ella nuestra responsabilidad”, afirmó.

También resaltó el apoyo a instituciones deportivas y educativas vinculadas al río, el trabajo con guardavidas durante el verano y la continuidad del servicio fluvial Salto-Concordia, que trasladó más de 3.690 pasajeros en el último año.

El rol clave del IAE y la Tecnicatura en Deportes Náuticos

Un tramo especialmente significativo del discurso estuvo dedicado al Instituto de Alta Especialización de Salto (IAE), donde se cursa la Tecnicatura en Deportes Náuticos.

“En la misma línea destaco al Instituto de Alta Especialización de Salto, de donde egresaron nuestros primeros técnicos en deportes náuticos, y digo nuestros porque consideramos que fuimos parte de esa formación, compartimos el mismo espacio físico de trabajo y reconocemos en ello a educadores fundamentales para la seguridad en el medio acuático”, expresó.

Fagián subrayó que la formación técnica es fundamental para acompañar el crecimiento de la actividad deportiva y recreativa en el río Uruguay. “A todos ellos y a sus docentes, bienvenido a la familia naval”, señaló, marcando el vínculo institucional y el sentido de pertenencia.

La profesionalización en deportes náuticos —remarcó— fortalece la seguridad, la calidad de las actividades y consolida el perfil de Salto como departamento con fuerte proyección en el ámbito náutico.

“Nuestro capital más valioso es la gente”

En el cierre, el prefecto puso el foco en el recurso humano: “Lo más importante de la Prefectura de Salto es nuestra gente, nuestro capital más valioso e insustituible. Mujeres y hombres que trabajan largas horas en el puerto, en las playas, en embarcaciones en el río y en oficinas de la unidad, brindando un servicio silencioso, muchas veces invisible, pero absolutamente esencial para el departamento y sus habitantes”.

“Valores de espíritu de cuerpo y lealtad a la misión asumida y al país nos han traído hasta aquí y nos guían hacia el futuro”, concluyó, para cerrar con un saludo institucional: “Prefectura Nacional Naval, feliz aniversario. Muchas gracias.”

