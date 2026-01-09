Porque la puerta no está cerrada y el corazón se abre…

“Si no tenés donde jugar,venite a la Escuela del ‘Cacho’”

“El ‘Cacho’ es un crack. Mirá lo que es eso”.

El padre giró la mirada y le habló a un adolescente. El adolescente movió su cabeza en actitud afirmativa, porque fue el momento en que JUAN CARLOS MENDIETTA comenzó a hablarle a los primeros gurises que se integraron este año a la Escuelita Comunitaria 7 de Enero.

El “Cacho” la orienta desde la década pasada, “porque sentí la necesidad de hacer algo por ellos. Los que no tienen la posibilidad de ir a ningún club o no tienen un champion para jugar al fútbol. Aquí ayudamos a que jueguen. Es solo eso: ayudar a que jueguen y que en determinados momentos podamos hablar con ellos. Los niños entienden, a veces más que nosotros. Hay que tener las palabras a mano. Saber lo que está bien y lo que está mal. Saber por dónde pasa el error. Por eso decimos que la pelota cuenta, pero también cuentan los valores, el comportamiento, crear la amistad jugando y no la competencia”.

⚽ AHÍ, CON ELLOS…

Fue en esta semana en que el ciclo nació. Se extiende durante el mes de enero. La Comisión Directiva de Tigre Fútbol Club abre con generosidad las puertas de la cancha.

El “Cacho” no está solo en la misión. Tiene colaboradores. Cuando va cayendo la tarde, los gurises van llegando. No les falta una botellita de agua y las pelotas invitan al “picado”.

Se pone linda la cosa y, como algunos familiares no faltan, es lo que el “Cacho” pretende: “que ellos también se sumen. Esto lo hacemos entre todos para que todo funcione. Aquí no hay inscripciones. El niño que quiera venir, viene. Estar al frente de esta idea que se volvió un hecho de todos los años es parte de lo que nos gusta”.

⚽ “SI NO TENÉS DONDE JUGAR…”

Solo bastaría relojear el contenido de las fotos que EL PUEBLO comparte para entender ese humano ritual de la amistad de los niños a esa edad. El abrazo que junta y después la pelota también los hermana en el propósito.

En el barrio, en la zona, en esos confines donde el lujo para jugar no llega, rige una expresión que una madre le transmitiría a un vecinito de 8 años: “Si no tenés para jugar, venite a la Escuela del ‘Cacho’”.

La Escuela es la Escuelita. El “Cacho” es Mendietta.

El impulsor de la iniciativa, que acumula tantos años, no es de los que sale a pedir, pero el que pretenda sumarse y aportar lo que pueda en beneficio de los niños en este mes de enero, “la puerta no está cerrada y el corazón se abre”.

Al fin de cuentas, solo hay que pegarse una vuelta por el lugar. Vale la pena. Es descubrir ese pequeño mundo donde las cuestiones materiales no existen. No hacen la diferencia. La pelota simplemente los iguala. El helado que se comparte, el refresco que celebra. Y la fantasía que sueña… ¡acaso también!

— ELEAZAR JOSÉ SILVA —

OFI: por ahora 5 de la Liga Salteña

Ahora que están los 32

El impacto que supuso el avance de Obreros Unidos de Guichón para ser uno más en la Divisional “A” de la Copa de OFI, que estará involucrando a un total de 32 equipos.

Obreros Unidos, a quien Nacional de la Liga Salteña enfrentó en la Divisional en 2024, batió de última a Bella Vista 2 a 0, después de un primer empate 1 a 1. Por lo tanto, Bella Vista alistará en la Divisional “B”, contra todos los pronósticos.

De los 32 equipos, un total de cuatro salteños, mientras Nacional retorna a la “B”, con el fin de pelear el ascenso. Por lo tanto, cinco equipos. Mientras, habrá que aguardar la postura definitiva de Salto Uruguay, Ceibal y River Plate. Hasta ocho equipos naranjeros podrían afrontar las ediciones de OFI; es hablar del 66% de los que alistan en la Divisional “A”.

🏆 LOS 32 A ESCENA

Equipo Atlético Arsenal de Salto Universitario de Salto Nacional de Nueva Helvecia Libertad de San Carlos San Carlos de San Carlos Río Negro de San José Atenas Tala Wanderers de Durazno Atlético Florida Porongos de Flores Polancos de Nueva Palmira Lavalleja de Minas San Carlos de Colonia Gladiador de Salto Cerro de Vergara Barrio Olímpico de Lavalleja Juventud de Colonia Independiente de Flores Huracán de Treinta y Tres Laureles de Fray Bentos Ituzaingó de Maldonado Sportivo Barracas de Dolores Racing de Durazno Uruguay de Bella Unión Campana de Libertad Peñarol de Rivera Lavalleja de Rocha Nacional de Florida Vida Nueva de San Bautista Ferro Carril FC de Salto Obreros Unidos de Guichón Estudiantes de Tacuarembó

En Parque Solari lo saben: Martín Acosta, el presidente

Fue el desarrollo de la Asamblea Anual en Parque Solari. No menos vital para ir transitando el tiempo inmediato, desde el momento en que la entidad de la calle 1º de Mayo retorna este año al fútbol de la “A”.

Más allá de los aspectos rutinarios de una asamblea, se procedió a la elección de nuevas autoridades. Desde EL PUEBLO, se trata de pasar revista a la nueva composición del mando directriz.

🧭 Autoridades de Parque Solari

Cargo Nombre Presidente Martín Acosta Vicepresidente Gabriel Castro Secretario Richard Borges Pro Secretario Holmes Acosta Tesorero Jair Vagner Pro Tesorero Santiago Herrmann Mintegui Vocales Juan López, Ramón Di Lacio, Darío Costa, Elías Marín, Walter Hugo Telis

