Por lo menos tres variantes para el Salto que enfrentará a Artigas

Más allá de los que jueguen, el equipo tiene que ser creíble.

Hoy viernes, la selección salteña finaliza la semana; lunes, miércoles, jueves y en esta jornada se jugarán cuatro sesiones. Tiempo libre el sábado por la mañana para aguardar el partido del domingo ante Artigas en el Parque Ernesto Dickinson, instancia definitiva del Campeonato del Litoral Norte para determinar las ubicaciones finales. Salto aseguró una plaza, pero resta saber cuál le corresponde con la mira puesta en la segunda fase.

Hoy viernes, el DT debe resolver los once de arranque. Para Rony Costa, una cuestión es básica: “más allá de los que jueguen, el equipo tiene que ser creíble”. Es inapelable que las variantes introducidas en cada partido han impactado saludablemente en el rendimiento. Rony es de los convencidos de que “quienes están en el banco no tienen por qué sentirse menos. Cuando uno apela a ellos en pleno partido, ¿qué otra cosa que aporte y solución? Es lo que se busca”.

Clave tener en cuenta que, para el partido frente a Artigas, habrá al menos tres variantes: LuCiano Araújo, Richard Rodríguez y Junior Rodríguez permanecerán al margen. Los sustitutos están virtualmente confirmados, desde la lógica misma. A los tres jugadores ausentes hay que sumarle al volante Agustín Custodio, expulsado en el pasado juego ante Paysandú.

- espacio publicitario -

Los 7 puntos de Salto sobre 9 posibles reafirman este tiempo a favor del seleccionado “naranjero”. Después de todo, no rige menos que el objetivo central por ahora: volver a ser campeón del Litoral Norte, para avanzar a las secuencias finales del Campeonato del Interior.

NICOLÁS CÁCERES – Fútbol defensivo y sentido de proyección. La selección baja la cortina de la semana y el domingo aguarda por Artigas. Es el último partido de la primera fase, con 7 puntos sobre 9 posibles.

⚽ Ceibal ahora y Elio presidente

En el Club Atlético Ceibal se celebró la Asamblea Anual Ordinaria y la elección de nuevas autoridades. La presidencia recayó en Elio Rodríguez, de acuerdo a la nueva estructura de mando.

Vicepresidente : Daniel Vallejos

: Tesorera : Verónica Rodríguez

: Protesorero : Leonardo Di Giorgi

: Secretario : Javier Da Col Perdomo

: Prosecretaria : Valeria Bonce

: Vocales : Fabricio Albernaz , Ariel Echagüe , Edinson Echagüe , Jorge Barreto , Lorena Porto , Claudia Echenique , Paola Echagüe , Ramiro Araújo , Fernándo Araújo , Néstor Echagüe

: , , , , , , , , , Comisión Fiscal : Enrique Méndez , Ana Cabrera , Orestes Godoy

: , , Delegados ante el Consejo Superior de la Liga Salteña : Diego Fagúndez , Claudia Echenique , Javier Da Col

: , , Delegados ante el Consejo Único Juvenil : Claudia Echenique , Javier Da Col , Paola Echagüe

: , , Delegados ante el Consejo de Fútbol Femenino: Javier Da Col, Aldana Ferreira, Vivian Gómez

📣 Ana Paula, desde esa razón del gol

Llega de forma definitiva este año para jugar en las guapas del Club Atlético Ceibal.

Ana Paula Ferreira, oriunda de Bella Unión, con una gran trayectoria: campeona con Nacional de Montevideo, goleadora histórica y campeona con Progreso Capitalino, integró la Selección Uruguaya y jugó en la selección de Bella Unión y Santa Rosa. Vestirá la roja de Ceibal, buscando continuar su protagonismo y contribuir al plantel para ser uno más en el Campeonato del Interior.

🏟️ Liga Agraria va y Guichón espera

Para la Liga de las Colonias Agrarias será su último partido tanto en Sub 18 como en categoría de mayores. Con regularidad manifiesta en ambas categorías, observa posiciones de privilegio, a manera de antesala de avance. Son dos los seleccionados que avanzan por serie.

Mañana, 7 de febrero, con la sexta fecha, Liga Agraria será visitante en Guichón: a las 19:15 h en Sub 18 y desde las 21:30 h los mayores. En la pasada fecha, Agraria reportó un resultado histórico: 10 a 1 a Rivera Interior (Vichadero), mientras que en juveniles el visitante se impuso 2 a 1. En ese 10 a 1, un total de cinco goles fueron anotados por Ezequiel Mendietta.

EN LA TABLA DE MAYORES

Guichón – 11 puntos (8)

Liga Agraria de Salto – 10 puntos (11)

Bella Unión – 7 puntos (1)

Vichadero – 0 punto (‑20)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/1g53