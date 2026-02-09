Por ese ayer, legado y flor de nuestro Salto

Museo de la Tradición en Salto, una necesidad cultural y un regreso a las raíces

Mientras el departamento vive un notorio resurgimiento de las actividades campestres —pruebas de riendas, desfiles tradicionales, marchas criollas y campereadas— vuelve a cobrar fuerza una vieja idea que nunca perdió vigencia: la creación de un Museo de la Tradición. Un espacio que permita ordenar, preservar y proyectar la identidad cultural salteña en un tiempo que vuelve a mirar al campo como raíz y horizonte. El empujón para reflotar este sueño vino mirando la vuelta de honor del jinete uruguayo Miraballes en Jesús María, y la presentamos simplemente como una sugerencia.

LA TRADICIÓN ES PRESENTE TAMBIÉN

Hace más de una década, esta propuesta fue presentada ante la Dirección de Cultura de la Intendencia de Salto con una aspiración clara, crear un Museo de la Tradición que no fuera un depósito de recuerdos, sino un organismo, fermental, vivo. Un lugar donde la memoria no se momifique, sino que dialogue con el presente.

La idea partía de una premisa tan sencilla como profunda, conservar el fuego de la tradición es más importante que venerar las cenizas del pasado. Porque la tradición no es solo lo que fue; es lo que sigue siendo. Es arte, cultura y vida. Es ayer, hoy y mañana, sostenida por raíces firmes en el tiempo.

UN MUSEO NECESARIO EN UN NUEVO CONTEXTO

Hoy, ese planteo adquiere una vigencia renovada. El departamento de Salto atraviesa un claro resurgir de las expresiones ligadas a lo criollo. Incluso se habla de la necesidad de crear un calendario anual de actividades que evite superposiciones y permita potenciar cada evento, articulando esfuerzos entre instituciones, organizaciones y el propio gobierno departamental. Es bueno señalar que en esto de organizar un calendario anual ya se han dado los primeros pasos y que hay una persona designada y se piensa conformar una oficina específica dedicada a las actividades campestres y tradicionales.

Y es allí donde la pregunta se vuelve inevitable: ¿cómo no acompañar ese proceso con un Museo de la Tradición que actúe como respaldo cultural, archivo vivo y referencia identitaria?

MUCHO MÁS QUE UN ESPACIO EXPOSITIVO

El Museo de la Tradición fue concebido como un espacio integral, capaz de recoger objetos de la vida cotidiana que reflejen el modo de ser de quienes habitaron y construyeron Salto a lo largo del tiempo, pero también, de los actuales artesanos a lo largo y ancho del departamento, que hacen verdaderas obras de artes con sus. herramientas, utensilios domésticos, textiles, piezas de barro, piedra y metal, fibras vegetales, cuero y materiales de origen animal.

Un lugar donde el trabajo artesanal y la cocina tradicional tengan su sitio, pero también donde habiten las historias, las narraciones, la música y los saberes transmitidos de generación en generación. Los cuentos de personajes, leyendas de hombres, animales, de curanderos, de yuyos, de lugares…

El recorrido estaría pensado como un ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte, mostrando cómo cada etapa de la vida estuvo acompañada por prácticas culturales específicas. El trabajo rural, las tareas agrícolas y ganaderas, la caza, la pesca y los oficios tradicionales formarían parte central del relato museístico.

IDENTIDAD, MEMORIA Y PROYECCIÓN

Más allá de los objetos, el verdadero corazón del museo está en lo intangible, las formas de pensar, de sentir y de actuar. La lengua que hablamos, las creencias, la comida, el arte, los dichos populares, los personajes del imaginario rural. Todo aquello que no siempre tiene acta de nacimiento, pero sí memoria colectiva.

La tradición se transmite en la convivencia diaria, los niños aprenden de los adultos, los adultos de los ancianos. Se aprende escuchando, mirando, leyendo y haciendo. Así se hereda la cultura. Por eso, reflexionar sobre nuestras costumbres no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta para fortalecer los lazos comunitarios y proyectar un futuro común con identidad propia.

UN MUSEO COMO EJE ARTICULADOR

Muchas veces hablamos de potenciar las actividades tradicionales, el Museo de la Tradición podría convertirse en un eje articulador, un espacio de referencia para investigadores, docentes, estudiantes, instituciones culturales y organizadores de eventos, y una propuesta más para el turismo.

Un lugar donde se concentre información, se construyan relatos y se preserve un acervo que hoy está disperso en memorias individuales, galpones, álbumes familiares y relatos orales.

El campo de trabajo es amplio: tradiciones orales, artesanías autóctonas, oficios rurales, música popular del interior, recetas y comidas típicas, herramientas antiguas, fotografías, pinturas y escritos, hombres y mujeres que hicieron por el gaucho y el paisano, historias de pueblos y parajes, hechos históricos locales y la presencia del General Artigas en tierras salteñas.

AYER FUE UNA PROPUESTA, HOY UN SUGERENCIA HUMILDE

En el momento en que se presentó la iniciativa, su impulsor expresó el deseo de integrar el equipo de trabajo, por sentirse profundamente ligado al origen y la historia de Salto. Hoy, el planteo es más amplio y colectivo, que otros tomen la posta, pulan la idea, la actualicen y la lleven adelante si la consideran útil.

Porque esta puede ser una oportunidad histórica. Que quede asentado que fue por estos días donde se sentaron las bases del Museo de la Tradición. Que con el tiempo se transforme en una fuente permanente de datos, oficios y saberes; en un espejo donde las nuevas generaciones puedan mirarse y reconocerse.

FINALMENTE DECIMOS…

La creación del Museo de la Tradición no es un gesto simbólico ni una concesión al folklore. Es una política cultural de largo aliento. El mejor homenaje a nuestros mayores es no permitir que su legado se diluya. Es el momento de darle al campo, a las tradiciones y a las expresiones criollas, el lugar que es suyo de verdad. Contar con un Museo de la Tradición no solo es coherente, es necesario.

Rescatar lo nuestro es conocernos mejor, fortalecernos como comunidad y caminar hacia el futuro con un rumbo claro, iluminado por quienes nos enseñaron el orgullo de ser salteños.

