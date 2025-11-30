Ponce de León: “La idea es entusiasmarse con el aprendizaje a las personas mayores, porque nunca es tarde para aprender”

- espacio publicitario -

Esta semana estuvo en nuestra ciudad el periodista y docente universitario Facundo Ponce de León, que desde la Universidad Católica trajo una propuesta que puede interesas a las personas con más de 55 años, el UCU Senior. En diálogo con EL PUEBLO, explica de qué trata. Los invitamos a ver el video de esta charla de manera completa en nuestro sitio en YouTube de EL PUEBLO TV.

– ¿Cómo logra congeniar la filosofía con el periodismo y la comunicación?

– Tiene una explicación biográfica. Termino 6° de liceo y le digo a mis padres que iba a estudiar filosofía por vocación, pero comunicación y periodismo para tener alguna salida laboral más rápida, porque en ese entonces, estamos hablando de 1996, uno decía, pero ¿de qué iba estudiar la filosofía? Y ahí empecé, y descubrí como estudiante recién en la universidad el placer de estudiar, de preparar los exámenes y las pruebas. Pude hacer las dos carreras en paralelo, y a medida que las hacía, me estaba dando cuenta que mi plan inicial, trabajo en la comunicación y estudio filosofía, estaban mucho más unidos y que en realidad, una buena formación filosófica para escribir sobre temas de actualidad o para hacer cuestiones de comunicación de actualidad, era muy buena. Y la importancia de saber comunicar, porque a veces la filosofía queda como encerrada en sí misma o tiene como una cosa más de vida solo dentro de la universidad, era muy importante esta impronta comunicacional en la filosofía. Ahí fue que uní los dos mundos hasta el día de hoy.

– Y también unió la etapa académica trabajando en la Universidad Católica (UCU), y en este caso trayendo hoy a Salto una propuesta novedosa y si se quiere, necesaria, que tiene que ver con la UCU Senior. ¿De qué se trata?

– Sí, termino de estudiar en la Universidad de la República y enseguida empiezo a trabajar en la UCU juntando estos dos mundos, dando filosofía a estudiantes de comunicación. Ahí empezó mi vida en la UCU hace ya casi 25 años. Y en esa trayectoria de la UCU, que ha tenido muchas idas y vueltas, mientras desarrollaba mis proyectos periodísticos, llegué a esta instancia, que es una propuesta universitaria para personas mayores, más 55, más 60, ahí hay una flexibilidad para quienes están retirándose de la vida laboral activa, pero con ganas de seguir aprendiendo, planificando su retiro, planificando esto que llamamos la nueva longevidad, que puede durar 20, 30 años, y encontrando en la UCU Senior una comunidad de aprendizaje de los más diversos tipos.

– Lo que alguna vez he hablado con otras personas, jubilados pero no pasivos, por la importancia que tiene mantenerse activo una vez pasado al retiro para no quedarse quieto.

– Porque además hay que decir una cosa, que hay que decirla sin miedo, la jubilación y la pasividad como la entendimos hasta hace 15 años, no va a existir más. No se puede sostener ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo. Todos los países están ensayando nuevas maneras de vivir la pasividad, y el retiro ya no va a ser lo que era por una razón muy sencilla, mucha gente vive muchos más años, entonces ya no se sostiene la estructura, y en vez de horrorizarnos y lamentarnos, tenemos que ser creativos y buscar nuevas herramientas de reinvención de la vida, y una de estas herramientas es la UCU Senior.

– ¿Qué es lo que están proponiéndole a los adultos mayores para que se anoten en este nuevo camino?

– Lo primero es entusiasmarse con el aprendizaje, esta idea de que yo ya aprendí todo lo que tengo que aprender porque soy periodista o porque soy carpintero o porque soy ama de casa o porque soy abogado, ingeniero o pediatra u odontólogo. Nunca es tarde para aprender, eso es parte de la condición humana, pero como alguien ya desarrolló su vida, ya tuvo su trabajo, su negocio su panadería, su ferretería, el entusiasmo por aprender lo nuevo de vuelta, sin miedo porque todas las tecnologías se aprenden, todos los desafíos de la historia se aprenden.

– ¿Sorprendió la receptividad que hubo en Montevideo con esta propuesta?

– En Montevideo fue increíble, y acá en Salto ni te digo. En Salto hicimos el lanzamiento de prensa hoy en la UCU, había 40 sillas y hubo que poner 20 sillas más, lo mismo que pasó en Montevideo, donde lanzamos tímidamente esperando entre 20 y 40 inscritos y al momento de hoy tenemos 188. Te das cuenta que estás realmente hablándole a una población que está esperando estas cosas, que quiere encontrarse, no sentirse sola, que tiene miedo de aprender sola pero que en comunidad ya es más fácil porque te sentás con la de al lado y así la gente va aprendiendo como aprendimos todos en distintas etapas de la vida. Vuelvo al inicio, hay una nueva longevidad, antes no existía, no tenés que decir mis abuelos lo hacían, mis bisabuelos morían a los 70 u 80, algunos añosos, y ahora vamos a vivir hasta los 90. Hay que perderle el miedo a esos años.

– De pronto hay gente que va con una idea fija, quiero profundizar este tema, conocerlo mejor o de repente hay gente que abre el menú de ofertas a ver qué es lo que se encuentra y que le puede interesar, ¿qué es lo que ofrece este UCU Senior?

– Nuestra idea es un menú amplio, que las personas que abran ese menú, los que quieran solo una entrada que haya una entrada, los que quieran un buen plato principal que haya un buen plato principal, y los que quieran entrada, plato y postre que haya un menú ejecutivo de entrada, plato y postre. Hoy la UCU ofrece todo, ¿es solo una entrada? Ir a un ateneo que son una vez cada 15 días 3 horas. Una entrada no, quiero un buen plato, anótate a un curso, entonces puedes ir solo a un curso de historia o un curso de tecnología o un curso de salud o un curso de finanzas personales. Hay cursos, y el que quiere ateneo, curso y viaje hay ateneo, curso y viaje. La gente dentro del menú, volviendo a tu imagen que es muy buena, va a poder elegir los platos que más quiere, es una complejidad en términos administrativos pero es parte de la apuesta, no hacer una oferta rígida donde puedes armar tu menú.

– La importancia que tiene el avance de la tecnología que nos permite a través de distintas plataformas realizar cursos a distancia o semipresenciales, pero me marcabas más temprano la importancia de la presencialidad en este UCU Senior, ¿por qué?

– Porque hay un estudio que revela que la soledad no deseada en las personas mayores es un gran problema. Hoy hay una apuesta por la presencialidad y me vine a Salto para decirles que esto es presencial, acá hay que encontrarse y de hecho ya fue muy lindo hoy cuando terminamos la presentación ver que la gente se quedaba y empezaba a vivir el edificio, quedándose en un banco charlando media hora más después que terminó el encuentro, porque hay una cosa del encuentro presencial que es a lo que apostamos. Eso no quita que en una segunda instancia haya que trabajar la semipresencialidad y la virtualidad porque hay gente que está en Tacuarembó, en Paysandú o incluso en Montevideo o en Salto, o en residenciales con movilidad reducida, que es un público que hay que atender, pero en la fase 1 la apuesta de la UCU fue recuperar la presencialidad.

– ¿Esto es una secuela que nos dejó la pandemia? Mostrarnos lo negativo que es la soledad.

– Es una intensificación. Hace muchos años que se viene midiendo que en las personas mayores la soledad es la principal causa, por ejemplo, de suicidios, lo que hizo la pandemia fue intensificar esta pandemia porque son dos pandemias, la del COVID que ya pasó, y la de la soledad no deseada que sigue vigente y que con el COVID tuvo una intensificación.

– También me decía que esto más allá de lo novedoso que es para Uruguay, no es novedoso en el mundo porque en otros países ya se está llevando adelante también con bastante éxito.

– Para armar esta propuesta, estuvimos en contacto con la Carlos III de Madrid con la Universidad de Navarra y con la Universidad de San Jorge en Zaragoza, con reuniones, y es una maravilla por una cosa muy importante que no comentamos, no hay requisitos previos. Entonces, por ejemplo, el de la Universidad de Zaragoza me contaba que un grupo de cuatro mujeres que se habían hecho amigas, una era ama de casa que jamás había tenido formación universitaria, y una había sido gerente general de un banco en Zaragoza, una de las primeras mujeres en tener altos cargos de gerencia, y las dos eran compañeras de clase ahora y habían, junto a otras dos, armado una salida en paralelo de comidas temáticas. Entonces, iban a comer comida india y comida venezolana en Zaragoza, España. Esto está pasando ya, entonces tenemos que poder lograrlo además en Uruguay, que es un país chico para poder construir todas esas experiencias.

– ¿Es una propuesta a iniciar en 2026?

– Si es una propuesta que venimos a lanzar hoy, y después de esta nota contigo tenemos un taller con todo el plantel docente de la UCU para empezar a generar cursos, ateneos y propuestas para diciembre y febrero promocionar y en marzo empezar.

– La última palabra es suya.

– Que es una nueva oportunidad, que la agarren, que se la apropien. Fue muy lindo hoy en la conferencia ver que un grupo del Plan Ibirapitá del BPS, venía y que no piensen que esto va en contra, todas estas cosas se complementan. ¿Ya tienes un curso con amigas que estudian cerámica? Buenísimo, esto te va a sumar. ¿Ya tienes un curso online que estás haciendo de estimulación cognitiva? Buenísimo, esto te suma. Que no lo vean como que esto puede competir, no, todo esto siempre es ganancia. Lo que venimos viendo en Montevideo es que es enriquecedor en todos los sentidos de la palabra, porque realmente hay una plenitud de los protagonistas que estoy seguro que en Salto se va a replicar.

