Policiales en Salto: vuelco, hurtos y detenciones este viernes

Salto, 2 de enero de 2026

1. Siniestro de tránsito: vuelco e incendio de vehículo

Próximo a la hora 19:00 del día anterior, personal policial concurrió a Av. Costanera Norte, pasando la zona de las Cuevas de San Antonio, por un vehículo que había despistado y volcado. Al arribar, se constató que el automóvil se encontraba incendiándose.

El conductor manifestó que perdió el dominio del vehículo y que no presentaba lesiones. Personal de Bomberos logró sofocar el fuego, aunque el vehículo resultó con pérdidas totales. En el lugar trabajó también Prefectura.

2. Hurto en finca

A las 22:00 del día anterior, en la intersección de calles Marcelino Leal y Defensa, barrio Manuel Oribe, la propietaria de una vivienda denunció que un vecino le avisó que un hombre había ingresado por una ventana próximo a la hora 21:00.

Al revisar el interior, constató desorden y el hurto de ropas y calzados de sus hijas, perfumes, un reloj marca Casio, un celular Xiaomi Redmi y dinero en efectivo, aproximadamente 300 pesos uruguayos. El avalúo fue estimado en 50.000 pesos.

El ingreso se produjo tras forzar el seguro de una ventana corrediza. El vecino aportó registros de cámaras de videovigilancia. Posteriormente, en recorridas por la zona, personal policial identificó y detuvo a un hombre de 29 años que tendría los objetos denunciados. Fiscalía dispuso su detención y la realización de las actuaciones de rigor, continuándose con la investigación.

3. Herido de arma blanca

Sobre la hora 23:10 del día anterior, personal policial concurrió a la emergencia del Hospital Regional Salto por una persona herida de arma blanca.

De acuerdo a la información recabada, la víctima fue apuñalada por la espalda por otro hombre. El diagnóstico médico indicó: “herida a nivel dorsal, hemitórax izquierdo, anemia severa”, quedando internado, estable por el momento. Trabaja la Dirección de Investigaciones.

4. Incautación de vehículo por espirometría positiva

A la hora 01:30 de hoy, personal del Centro de Comando Unificado observó por cámaras de videovigilancia un automóvil circulando por Av. Harriague y Washington Beltrán realizando maniobras imprudentes.

Derivado personal policial, se identificó a la conductora y se le practicó prueba de espirometría, la cual arrojó resultado positivo, procediéndose a la incautación del vehículo.

5. Persona requerida

Próximo a la hora 06:00, personal policial concurrió a un espacio público ubicado en Artigas y 25 de Agosto, donde se identificó a tres personas. Al verificar los datos, se constató que uno de los masculinos, de 31 años, poseía requisitoria pendiente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Se realizaron los trámites correspondientes.

6. Hurto en depósito

A la hora 09:50, la Policía fue derivada a un comercio ubicado en Av. Brigadier General Manuel Oribe por un hurto en un depósito.

El denunciante manifestó que, tras ausentarse del lugar, al regresar constató daños en un depósito ubicado al fondo del predio y la faltante de una bordeadora, una motobomba y una hidrolavadora. Se trabaja en el hecho.

7. Hurto en comercio

Próximo a la hora 11:50, personal policial concurrió a un local comercial de calle Julio Delgado al 900 por un hurto consumado.

La responsable del comercio indicó que al arribar encontró la puerta principal abierta, la cerradura forzada y desorden generalizado en el interior. Constató la falta de una garrafa de 13 kilos, un celular marca Huawei, refrescos, cervezas en lata, comestibles y utensilios varios.

Se continúa trabajando en el esclarecimiento del hecho.

