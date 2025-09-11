Policiales en Salto: hurtos, rapiña, detenidos y siniestros viales

10 de septiembre de 2025

PERSONAS DETENIDAS

SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 15:50, personal policial concurrió a la intersección de Av. Brigadier General Manuel Oribe y calle Fernando Irazoqui por siniestro de tránsito. En el lugar se estableció que se trató de una colisión entre una camioneta y una moto. Ambos vehículos circulaban por Av. Manuel Oribe en sentido Oeste-Este, cuando la camioneta, conducida por un hombre de 57 años, realizó una maniobra para doblar, siendo impactada por la moto, conducida por un hombre de 23 años, quien resultó lesionado.

Al lugar acudió una unidad de emergencia médica, cuyo personal diagnosticó en forma primaria: “Politraumatizado leve, con erosiones varias”, disponiéndose su traslado al Hospital Regional Salto.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Siendo la hora 16:30, mediante comunicación al Servicio 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de calles 8 de Octubre y Grito de Asencio por siniestro de tránsito. En el lugar se estableció que una camioneta, conducida por un hombre de 37 años, circulaba por calle Grito de Asencio en sentido Norte-Sur y al llegar a calle 8 de Octubre giró hacia el Oeste, colisionando con una peatón, una adolescente de 16 años, quien resultó lesionada.

Al lugar acudió una unidad de emergencia médica, cuyo médico a cargo diagnosticó: “Politraumatizada leve, traumatismo en miembro superior derecho”, disponiéndose su traslado al Hospital Regional Salto. Personal de Brigada de Tránsito continúa con las actuaciones.

CONDENADO

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se condenó a A.S.P., como autor penalmente responsable de un delito de lesiones graves especialmente agravadas, a la pena de veinte (20) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido, sustituyéndose por un régimen de libertad a prueba (Ley N°19.889), con las siguientes obligaciones:

Residencia en su domicilio denunciado.

Sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de DINAMA.

Presentación en la seccional policial de su domicilio una vez por semana sin permanencia.

Prestación de servicios comunitarios dos veces por semana, dos horas diarias, durante el término de cuatro meses.

11 de septiembre de 2025

AMPLIACIÓN – COMUNICADO DE PRENSA N° 425/25 – NUMERAL 1. PERSONAS DETENIDAS

Próximo a la hora 08:50, personal policial concurrió a calle Uruguay y Av. Feliciano Viera por hurto en un local comercial. En el lugar se entrevistó al encargado del comercio, un hombre de 31 años, quien manifestó que a través de las cámaras de seguridad observó a dos hombres en actitud sospechosa dentro del local. Posteriormente, vio cuando uno de ellos ocultó entre sus ropas una botella de bebida alcohólica. Al intentar retirarse sin abonar el producto, ambos fueron demorados por personal de seguridad en la puerta del local. Los mismos resultaron ser dos hombres de 21 y 20 años, quienes llevaban consigo el objeto del hurto. Enterada la Fiscalía de Turno, dispuso la detención de ambos.

Culminadas las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno de Salto, se dispuso aplicar medidas cautelares (art. 222 del C.P.P.) respecto de G.T.FDL.O. consistentes en:

Fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento inmediato del Tribunal.

Prohibición de salir del país sin autorización de la sede.

Prohibición de concurrir a locales de supermercado ubicados en calle Uruguay esquina Viera y en Av. Barbieri esquina Córdoba.

Todo por el término de 120 días, bajo apercibimiento de incurrir en desacato; venciendo el 08/01/2026 salvo disposición en contrario.

Asimismo, culminadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Salto condenó a S.G.H.B., como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto especialmente agravados (uno en grado de tentativa) en reiteración real con un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de catorce (14) meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido, sustituyéndose por régimen de libertad a prueba (Ley N°19.889), con las siguientes obligaciones:

Residencia en su domicilio denunciado.

LESIONES PERSONALES

A la hora 18:45, personal policial concurrió a un centro educativo de Secundaria ubicado en calles Agraciada y Santa Rosa por lesiones personales. En el lugar se entrevistó con la directora del centro y un funcionario de 32 años, quien manifestó que se encontraba fumigando en el predio cuando fue agredido por un vecino, quien lo golpeó en el rostro y le dañó los lentes.

Por otra parte, un hombre de 51 años manifestó que al acercarse al funcionario le preguntó en varias oportunidades con qué estaba fumigando, siendo ignorado. En un momento, el funcionario lo empujó y él le dio un golpe. Se trabaja.

LESIONES PERSONALES

A la hora 19:55, personal policial concurrió a calles 18 de Julio y Diagonal 10 por lesiones personales. En el lugar se entrevistó con una mujer de 26 años, quien manifestó que fue interceptada y agredida físicamente por otra mujer, constatando luego el faltante de su teléfono celular. A unos 50 metros se entrevistó con una mujer de 24 años, quien manifestó que se tomó a golpes de puño con la primera, negando haber tomado el teléfono. Fiscalía de turno dispuso el traslado de ambas a Dirección de Investigaciones. Se trabaja.

RAPIÑA A COMERCIO

Próximo a la hora 21:50, personal policial concurrió a un comercio ubicado en Orestes Lanza y Cerrito por una rapiña. El propietario manifestó que arribaron al comercio dos hombres en una moto, descendiendo el acompañante, quien ingresó y mediante amenazas con un arma de fuego tipo revólver hurtó de la caja registradora aproximadamente $3.000. No hubo lesionados. Se trabaja.

DETENIDO POR REQUISITORIA VIGENTE

A la hora 01:00, en calles Ramírez y Cervantes, personal de Guardia Republicana identificó a un hombre de 46 años. Al ser compulsado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, surgió requisitoria vigente por Seccional 3ª, procediéndose a su detención. Se trabaja.

TRASLADO A REFUGIO

Próximo a la hora 01:05, se realizó el traslado de un hombre de 34 años al refugio de calle Grito de Asencio al 100.

DETENIDOS POR HURTO

A la hora 02:20, un usuario comunicó al 9-1-1 que al circular por calles 18 de Julio y Vilardebó divisó un hurto en proceso. A través de las cámaras ministeriales, personal de Centro de Comando Unificado localizó y realizó seguimiento de los autores. En la cabecera del puente de calle 33 Orientales, un móvil policial interceptó a tres hombres de 24, 25 y 40 años que llevaban dos sillas de jardín, procediéndose a su detención. En la vivienda de calle Vilardebó al 1000 se entrevistó a una mujer de 52 años, quien reconoció los objetos como de su propiedad. Fiscalía de turno fue puesta en conocimiento. Se trabaja.

DETENIDO

Próximo a la hora 03:05, una usuaria comunicó al 9-1-1 que en calles Agraciada y Santos Errandonea un hombre se encontraba molestando. Al llegar la policía, este se encerró en su auto Fiat, negándose a dialogar. Se informó a Fiscalía de turno. A la hora 05:40, el hombre, de 34 años, descendió del vehículo, procediéndose a su detención. Se trabaja.