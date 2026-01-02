Policiales en Salto: detenciones, hurtos y siniestros en fin de año

Salto, 31 de diciembre de 2025

1. Hurto de vehículo – Actuaciones finalizadas

El 8 de noviembre, una persona mayor de edad denunció el hurto de su moto Yumbo GS 125, la cual había dejado estacionada en calle Córdoba esquina Uruguay. Tras tareas de investigación y análisis de información, personal policial identificó al presunto autor. Días después, el individuo se presentó en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica con el birrodado, manifestando haber cometido el hurto y su intención de entregarlo. Verificada la situación, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno dispuso medidas cautelares: prohibición de salir del país sin autorización por 60 días, plazo luego extendido a 150 días, con vencimiento automático el 10 de enero de 2026.

2. Hurto y condena

Próximo a la hora 09:20 del día anterior, personal policial concurrió a una vivienda de calle Aparicio Saravia al 5800 por un hurto. Una mujer informó que la propietaria del domicilio, de 30 años, había observado por cámaras de seguridad a un masculino sustrayendo una caja con herramientas. Tras recorridas, fue ubicado y detenido un hombre de 26 años.

Finalizadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Octavo Turno condenó a A.N.S.M. como autor de violación de domicilio y hurto, en régimen de reiteración real, a 4 meses de prisión efectiva, con descuento de la preventiva cumplida.

3. Hurto en consultorio

Sobre la hora 06:30, personal policial concurrió a Av. Blandengues al 900 por un hurto consumado en un consultorio de estética. La denunciante, de 65 años, constató una ventana abierta, desorden en el interior y la faltante de un torno. Se continúa trabajando en el hecho.

4. Detención por hurto en comercio

También próximo a las 06:30, la Policía intervino en Av. Benito Solari y Presbítero Agustín Aschieri por un hurto en un comercio. La propietaria indicó que un empleado sorprendió a un hombre de 40 años ocultando una lata de cerveza sin pagar. Al intentar recuperarla, se produjo un forcejeo. Se dio intervención a Fiscalía y se realizaron los trámites de rigor.

5. Siniestro de tránsito

A la hora 12:10, se registró un siniestro de tránsito en Av. Enrique Amorim y Av. Blandengues. Una mujer de 35 años, conductora de una moto Baccio P110, circulaba por Av. Enrique Amorim al Oeste cuando fue embestida por una camioneta Chevrolet que transitaba por Av. Blandengues al Norte y se retiró del lugar.

Fue asistida por UCMS, diagnosticándose “politraumatizada leve”, y trasladada al Hospital Regional Salto.

Salto, 1.º de enero de 2026

1. Siniestro de tránsito

A las 18:45 del día anterior, personal policial concurrió a Av. Luis Batlle Berres, zona del puente San Antonio Chico, por un siniestro con un motociclista inconsciente. El conductor habría perdido el dominio del vehículo y caído al pavimento. Fue asistido por una unidad médica y trasladado de urgencia, con diagnóstico primario de “politraumatizado grave”.

2. Lesiones en barrio Caballero

Próximo a las 23:40 del día anterior, el 9-1-1 recibió un llamado por desorden en la plaza del barrio Caballero. Se informó que un ciudadano había sido trasladado en vehículo particular al Hospital Regional Salto con una lesión en la cabeza. La víctima declaró que fue agredida por tres personas mientras realizaba un asado.

Diagnóstico primario: “traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, con herida cortante y traumatismo costal”. Se recepcionó la denuncia.

3. Detención

A las 03:10 de hoy, se alertó sobre un masculino en actitud agresiva y portando arma blanca en Juan H. Paiva y Misiones. Un hombre denunció haber sido agredido por varios individuos que intentaron sustraerle la moto. En las inmediaciones, fue detenido un masculino por desacato e intento de agresión a los funcionarios. Se continúa trabajando.

4. Lesiones

A las 04:40, se solicitó presencia policial en 19 de Abril y Av. Carlos Reyles por agresiones. La víctima manifestó haber sido golpeada con la culata de un arma de fuego, negando disparos. Fue trasladada al Hospital Regional Salto, diagnosticándose múltiples lesiones, entre ellas heridas cortantes en rostro y una herida corto punzante en muslo izquierdo. Continúan las actuaciones.

5. Masculino lesionado en la vía pública

Próximo a las 06:40, se informó sobre un masculino lesionado frente a un local bailable en la zona de Av. José Enrique Rodó y Av. Apolón de Mirbeck, presuntamente tras una riña. Personal de la Guardia Republicana trasladó al lesionado a un centro asistencial.

Diagnóstico primario: “traumatismo craneano por lesión cortopunzante con objeto contundente y traumatismo en rodilla derecha”. Las partes manifestaron no querer radicar denuncia.

6. Detención de masculino

A las 07:41, durante patrullaje preventivo en Av. Benito Solari y Av. Pascual Harriague, se identificó a un hombre que transportaba una garrafa, cadena y cuerdas, de dudosa procedencia. En la zona se ubicó un camión con daños y desorden en su carga. El propietario reconoció los objetos y, por disposición de Fiscalía, el implicado fue detenido. Se trabaja.

7. Siniestro de tránsito en Costanera Sur

Sobre las 09:30, se produjo un siniestro en Costanera Sur y Pascual Harriague. Una joven de 18 años, que conducía una moto Yumbo Max con tres acompañantes, sufrió un desperfecto mecánico que provocó la caída de una adolescente de 14 años.

La menor fue asistida en el lugar y diagnosticada con “politraumatismos leves”, sin necesidad de traslado. Intervino la Brigada de Tránsito.

8. Operativo de seguridad – Año Nuevo

Entre la 01:30 y las 08:00 del 1.º de enero se desarrolló un operativo de seguridad en el marco de la Orden de Operaciones N.º 25/2025, con patrullajes preventivos y controles en zonas de locales bailables, además de apoyo al cuerpo inspectivo departamental.

Resultados: 563 espirometrías (13 positivas) y 11 vehículos incautados (4 motos).

El despliegue se desarrolló con normalidad, sin incidentes de relevancia.

