Plaza Rural rozó el 100% de ventas en un remate muy especial

En el marco de un escenario comercial muy dinámico, Plaza Rural concretó su remate 317 con valores firmes y una colocación prácticamente total, ratificando el buen momento del mercado ganadero.

El evento que se realizó entre jueves y viernes, tuvo un tinte especial en su segunda jornada, realizándose en el edificio histórico del Banco de la República Oriental del Uruguay en el Museo del Gaucho y la Moneda, en un evento que combinó actividad comercial con la conmemoración de los 130 años de la institución bancaria y los 25 años del consorcio.

El presidente del consorcio, Ignacio Victorica, destacó el excelente desarrollo del remate, subrayando la agilidad de las ventas y la fuerte participación de la demanda.

Según señaló, el remate fue muy dinámico en ambas jornadas, con múltiples ofertas y prácticamente un 100% de colocación. Solo quedó sin vender un lote de vacas de invernada debido a diferencias en las expectativas de precio.

Victorica también resaltó el contexto del mercado, indicando que en las últimas dos semanas, sumando remates especiales de razas y esta edición del consorcio, se comercializaron cerca de 18.000 vacunos, en un escenario donde la oferta es limitada pero la demanda se mantiene muy firme.

Promedios:

Corderos d/l: US$ 70,00; Corderos y corderas: US$ 70,00; Oveja de cría: US$ 81,00; Oveja de invernada: US$ 82,00; Terneros hasta 140 kg: US$ 4,15 (527,05 al bulto); Terneros 140 – 180 kg: US$ 4,21 (696,46 al bulto); Terneros + 180 kg: US$ 3,62 (804,64 al bulto); Terneros (general): US$ 3,77 (764,85 al bulto); Terneros / Terneras: US$ 3,57 (609,05 al bulto); Mixtos + de 1 año: US$ 3,17 (855,90 al bulto); Novillos 1 a 2 años: US$ 3,35 (1.124,77 al bulto); Novillos 2 a 3 años: US$ 3,16 (1.284,21 al bulto); Holandos: US$ 2,66 (658,16 al bulto); Vacas de invernada: US$ 2,40 (989,79 al bulto); Piezas de cría: US$ 695,85 al bulto; Terneras: US$ 3,49 (718,94 al bulto); Vaquillonas 1 a 2 años: US$ 3,31 (855,43 al bulto); Vaquillonas + 2 años: US$ 3,04 (1.124,51 al bulto); Vientres preñados: US$ 1.058,27 al bulto y Vientres entorados: US$ 998,02 al bulto.

