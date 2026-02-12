Plaza Rural remata 8.836 vacunos con apoyo del BROU

Plaza Rural realiza su remate 317 con 8.836 vacunos y 738 lanares, jueves y viernes, con financiación del Banco República y transmisión en vivo.

Entre jueves y viernes Plaza Rural ofrecerá cerca de 9 mil vacunos

Plaza Rural vuelve a ofrecer una gran oferta en volumen y calidad, durante este jueves y viernes, con la financiación del Banco de la República.

Son 8.836 vacunos y 738 lanares los que integran la oferta Plaza Rural en el remate 317 que se realizará este jueves 12 en venta presencial desde el Hotel Cottage y el día viernes 13 de Febrero en el Museo del Gaucho y la Moneda (Sede Central del BROU) en el marco del 130 aniversario del banco. Como siempre, las ventas se podrán seguir en vivo con transmisión a través de Campo TV o por streaming en las redes de Instagram, Facebook, Youtube y a través de www.plazarural.com.uy

- espacio publicitario -

Los lotes ya se pueden ver en el catálogo digital y realizar preofertas. En la web los interesados podrán ver la calidad de los ganados que se ofrecen, algo que distingue a las ofertas que todos los meses presentan las firmas integrantes de Plaza Rural.

Orden de venta

Jueves 12, desde la hora 12: 1.526 terneros; 86 más de 1 año enteros; 477 terneros y terneras; 74 mixtos mas de 1 año; 1.169 novillos de 1 a 2 años; 531 novillos de 2 a 3 años; 158 holandos; 577 vacas de invernada y 1.612 piezas de cría.

Viernes 13, desde la hora 12: : 800 terneras; 1.260 vaquillonas de 1 a 2 años; 122 vaquillonas de más de 2 años; 343 vientres preñados y 101 vientres entorados

CondicionesLos compradores disponen de 90 a 120 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres, el plazo puede ser de hasta 180 días para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de Plaza Rural cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plaza Rural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el «Ganado protegido», que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la Preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/f1ux