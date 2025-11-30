Plaza Rural cerró noviembre con el 99% de ventas

- espacio publicitario -

Fueron dos días intensos de actividad, pero muy positivos, con una venta prácticamente total. Apenas quedaron uno o dos lotes sin colocarse, destacó Alejandro Zambrano quien también agregó que dicha actividad sumó la venta especial Brangus, instancia por la cual se agradece a la Sociedad de Criadores la posibilidad de realizar esta subasta.

El primer día fue muy dinámico, especialmente en la categoría de terneros, que promedió US$ 3,19 , mejorando respecto al remate anterior. Ese valor equivale a 699 dólares por cabeza, un número muy interesante para el criador, en una categoría que viene afirmándose hacia el cierre del año tras un ajuste registrado entre fines de octubre y parte de noviembre. Los novillitos de 1 a 2 años también lograron colocación total, con una media de US$ 3,02. En los novillos formados, Zambrano dijo que quedó un lote sin vender; la categoría promedió US$ 2,80.

La vaca de invernada se movió muy bien, con un promedio de US$ 2,22 y colocación del 100%, al igual que la categoría de piezas de cría, que alcanzó una media de US$ 6,26, superando los valores de los remates anteriores.

El segundo día también resultó muy positivo, con venta total en las categorías de ovinos. En terneras, la media se ubicó en US$ 2,97, casi 600 dólares por cabeza. Los lotes mixtos tuvieron venta total, promediando US$ 3,05; y en vaquillonas de 1 a 2 años, el promedio fue de US$ 2,77, también con colocación total.

Con los 12.499 vacunos comercializados entre martes y miércoles, lo que representa el 98,99% de lo ofertado, Plaza Rural cerró noviembre con 28.999 animales dispersados en los dos remates del mes.

Próxima actividad del consorcio

El próximo remate se realizará los días 11 y 12 de diciembre, último evento de Plaza Rural antes del receso hasta febrero. Las inspecciones ya están abiertas, con los equipos trabajando en todo el país.

El día 11, además, quienes se acerquen al Hotel Cottage serán recibidos con el tradicional agasajo y cierre de año, señaló Zambrano.

