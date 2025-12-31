Playas del Parque del Lago permanecen inhabilitadas para el baño por riesgo sanitario

La Intendencia de Salto informó que las playas del Parque del Lago se encuentran actualmente inhabilitadas para el baño, tras detectarse una floración de algas tipo dos, clasificada como “floración desarrollada”, durante los controles de rutina de la calidad del agua.

Como consecuencia de esta situación, se dispuso la colocación de la bandera sanitaria, señal que advierte sobre la existencia de un riesgo potencial para la salud de la población. Debido a las características cambiantes de este tipo de fenómenos ambientales, la señalización sanitaria se encuentra disponible de forma virtual, permitiendo una actualización más ágil de la información.

Desde el gobierno departamental se explicó que, de acuerdo con el protocolo vigente, se continuará realizando un monitoreo diario de la calidad del agua. Las playas solo serán rehabilitadas cuando los análisis arrojen resultados favorables que garanticen condiciones seguras para el uso recreativo.

Ante este escenario, se exhorta a la población a respetar estrictamente la restricción y a seguir una serie de recomendaciones sanitarias. Entre ellas, se destaca la indicación de no bañarse en las zonas afectadas, observar cuidadosamente la arena y evitar el contacto en caso de detectarse manchas verdosas, así como extremar los cuidados, especialmente en el caso de niños y niñas.

Las autoridades recordaron que, debido a la dinámica propia de estos fenómenos naturales, pueden producirse cambios repentinos que no siempre se reflejan de forma inmediata en los sistemas de información. Por ese motivo, se recomienda mantenerse informado a través de la Red de Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, que se actualiza diariamente y permite verificar el estado de todas las playas del departamento, tanto en el Parque del Lago como a lo largo del río Uruguay.

Finalmente, la Intendencia de Salto reiteró el llamado a la responsabilidad individual y colectiva, subrayando la importancia de atender las indicaciones oficiales. La fecha de rehabilitación de las playas será comunicada oportunamente por los canales institucionales, una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan.

