Planetario Móvil 360° llega a Salto con funciones familiares

El Planetario Móvil 360° se instala en Salto este domingo con funciones inmersivas para toda la familia, aventuras temáticas y entradas con promociones.





Planetario Móvil 360° llega a Salto: ciencia, diversión y aventura para toda la familia

Este domingo 1º de marzo, la ciudad de Salto recibirá una propuesta educativa y recreativa pensada para públicos de todas las edades: el Planetario Móvil 360°, una experiencia inmersiva que combinará entretenimiento, aprendizaje y tecnología en pleno centro urbano. La actividad cuenta con el apoyo del Gobierno Departamental y se enmarca en las opciones culturales y familiares previstas para el cierre del verano.

La iniciativa se desarrollará en la Plazoleta Roosevelt, en la intersección de Uruguay y Chiazzaro, donde se instalará un domo inflable con proyección envolvente que permitirá a los asistentes vivir distintas experiencias temáticas en formato audiovisual 360°.

Las funciones comenzarán a las 18:40 horas y se extenderán hasta las 23:20, con intervalos aproximados de 40 minutos entre cada presentación.

Tres aventuras inmersivas para elegir

El público podrá seleccionar entre tres propuestas pensadas para distintas edades e intereses:

Dinosaurios

Una experiencia que invita a recorrer el mundo prehistórico y conocer de cerca a los gigantes que habitaron la Tierra millones de años atrás.

Aventura Submarina

Un viaje visual por las profundidades del océano para descubrir especies marinas, paisajes submarinos y secretos del ecosistema acuático.

Misión Espacial

Una propuesta orientada a la exploración del universo, con un recorrido por galaxias y cuerpos celestes que simula la experiencia de un astronauta.

Entradas y promociones

Entrada general: $350

Anticipadas: 10% de descuento

Segunda función: 50% OFF

Menores de 3 años: $100 (seguro)

Desde la organización se informó que los cupos serán limitados por función, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Reserva online:

https://estrellareservas.com/2070

Una propuesta educativa y recreativa

El Planetario Móvil 360° combina tecnología, divulgación científica y entretenimiento familiar, permitiendo que niños, jóvenes y adultos se acerquen a contenidos educativos de forma dinámica. La iniciativa busca transformar el espacio público en un punto de encuentro cultural, ofreciendo una alternativa diferente para quienes permanecen en la ciudad durante el verano.

