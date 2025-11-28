Planetario Móvil 360° llega a Salto con experiencias inmersivas para toda la familia

- espacio publicitario -

Con el apoyo del Gobierno de Salto, este domingo 30 de noviembre arribará a la ciudad el Planetario Móvil 360°, una propuesta educativa y recreativa que combina tecnología, entretenimiento y contenidos de alta calidad. La actividad se desarrollará en las instalaciones de Nacional Fútbol Club, ubicadas en Avenida Barbieri y Julio Delgado.

El Planetario ofrece una programación variada, diseñada para disfrutar en familia a través de producciones audiovisuales proyectadas en un domo esférico, que permite vivir una experiencia envolvente única. Entre las funciones más destacadas se encuentran:

Dinosaurios Jurassic Dome, un viaje al pasado para caminar entre los gigantes que habitaron la Tierra.

Misión Espacial, que invita a los participantes a convertirse en astronautas por un día.

Aventura Submarina, una exploración de las profundidades del océano y su biodiversidad.

Las funciones se realizarán cada 40 minutos, desde las 15:00 hasta las 20:45 horas.

La entrada general tiene un costo de $350, con un 10 % de descuento en compras anticipadas. Además, la segunda función cuenta con un 50 % de descuento, mientras que los menores de 3 años abonan solo $100 en concepto de seguro. Las entradas ya están disponibles en

👉 https://estrellareservas.com/1630

El Planetario Móvil 360° se presenta como una propuesta didáctica, innovadora y accesible, que acerca a niños, jóvenes y adultos a nuevos mundos a través de experiencias inmersivas. Una jornada ideal para aprender, disfrutar y sorprenderse con contenidos visuales de última generación.

