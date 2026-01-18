Plan “Limpia Sueldos”: alivio para endeudamiento de funcionarios públicos

COFE y el BROU lanzan el plan “Limpia Sueldos” con préstamos bonificados y refinanciación para reducir el sobreendeudamiento de los funcionarios públicos.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) presentaron un nuevo programa financiero destinado a aliviar el endeudamiento que afecta a una gran parte de los funcionarios públicos. El llamado plan “Limpia Sueldos” se formalizó en un acuerdo firmado a mediados de enero de 2026 y representa una iniciativa conjunta para brindar herramientas de crédito más favorables a trabajadores estatales que enfrentan dificultades económicas por el peso de sus compromisos financieros.

La presentación del plan tuvo lugar en la sede del BROU en Ciudad Vieja y marca un hito en las estrategias de apoyo al sector público, que durante los últimos años ha visto crecer tanto el nivel de endeudamiento familiar como la necesidad de soluciones estructurales. Este acuerdo se inscribe dentro de una serie de negociaciones más amplias que venían sosteniendo COFE y el Poder Ejecutivo, especialmente tras el último ajuste salarial y las discusiones sobre condiciones laborales y poder adquisitivo en el sector.

El objetivo central del plan “Limpia Sueldos” es mejorar la liquidez mensual de los funcionarios públicos mediante mecanismos de crédito más accesibles y con condiciones más ventajosas que las que ofrece el mercado financiero tradicional. Para lograrlo, el convenio establece varias medidas clave que buscan atender tanto a quienes necesitan consolidar deudas como a quienes requieren financiamiento para mantener estabilidad económica.

Entre los beneficios principales se encuentran préstamos con retención de haberes —es decir, con cuotas descontadas directamente del salario— disponibles tanto en pesos como en Unidades Indexadas (UI). Estas operaciones contarán con tasas de interés bonificadas, inferiores a las vigentes para el público general, lo que reduce considerablemente el costo total del financiamiento para el funcionario. Asimismo, el plan contempla plazos de hasta 72 cuotas para la amortización de estos créditos, brindando mayor flexibilidad y previsibilidad a quienes opten por adherirse al programa.

Una medida destacada del plan es la posibilidad de refinanciar deudas morosas, incluso aquellas con atrasos mayores a un año con el BROU, ofreciendo una reducción del 50% en la tasa de interés sobre ese pasivo. Esto apunta a proporcionar una salida concreta a los funcionarios que se encuentran en situaciones de mora severa, un problema que contribuye de forma significativa al estrés financiero de muchos hogares. Además, se contemplan descuentos adicionales para quienes opten por cancelar sus deudas al contado, incentivando soluciones rápidas y favorables para los trabajadores.

El plan no se limita exclusivamente al acceso a créditos. También incluye beneficios en productos bancarios, como la posibilidad de acceder a tarjetas de crédito preferenciales (categorías Oro, Platinum y Black) sin costo de emisión ni anualidad durante los primeros dos años. Para facilitar su obtención, el BROU permitirá que solo se computen el 50% de los ingresos habituales requeridos para estas tarjetas, lo que abre un abanico de posibilidades financieras a aquellos funcionarios que, por diversas razones, no podrían acceder a estos productos en condiciones normales.

Más allá de las opciones de crédito y productos financieros, el convenio incluye un componente de educación financiera a través de la Fundación Banco República. Esta iniciativa complementaria busca capacitar a los funcionarios públicos en materia de administración de sus finanzas personales, con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento a futuro y promover mejores prácticas de ahorro y planificación económica.

Representantes de COFE remarcaron que el lanzamiento del plan “Limpia Sueldos” responde a una demanda histórica del sector, especialmente en un contexto donde los ajustes salariales han sido insuficientes para compensar el avance del costo de vida en los últimos años. Por su parte, desde el BROU se destacó la importancia de esta alianza estratégica con el sindicato para fomentar una cultura financiera más sólida y ofrecer soluciones prácticas que impacten de forma positiva en la vida cotidiana de los trabajadores públicos.

La puesta en marcha de este plan representa un paso significativo en la búsqueda de soluciones estructurales al endeudamiento de los funcionarios públicos, combinando instrumentos financieros con educación y acompañamiento, y pone de manifiesto la articulación entre organizaciones sindicales y entidades financieras en la construcción de políticas públicas más inclusivas y eficaces. (Fuente: El Debate – Uruguay)

