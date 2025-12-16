Plan Fosforita: eficiencia, bajo costo y mayor productividad en los sistemas ganaderos

- espacio publicitario -

Elbio Malvasio destacó los beneficios productivos, económicos y técnicos de la fosforita, en un contexto de altos valores de la carne y necesidad de maximizar la producción forrajera.



Para profundizar sobre el Plan Fosforita, una herramienta que viene ganando terreno en los sistemas productivos de todo el país por su eficiencia y su competitiva relación costo–beneficio, dialogamos con Elbio Malvasio, referente de Megaagro en Salto.

Malvasio explicó que la fosforita es hoy la fuente de fósforo con menor costo por unidad, pero que su principal fortaleza va más allá del precio. “Es la fuente de fósforo más eficiente, porque prácticamente el 100% del fósforo aplicado es aprovechado por el sistema productivo. En nuestros suelos, gran parte del fósforo soluble tradicional queda retenido y no es utilizado por el cultivo o la pastura”, señaló.

Eficiencia y respuesta en el campo

Según el técnico, la utilización de fosforita genera respuestas visibles y medibles: mayor producción de forraje, mejor implantación de pasturas, aparición de nuevas especies y una mejora general del funcionamiento del campo. “La inversión vuelve, sin dudas. Se ve en la producción y en la eficiencia del sistema”, afirmó.

En un contexto de fertilizantes con valores elevados, la fosforita marca una diferencia clara frente a los fosfatados solubles tradicionales, tanto desde el punto de vista económico como técnico. “Hoy la relación fósforo–precio está muy favorable para la fosforita”, remarcó.

Plan Fosforita: servicio llave en mano

Malvasio destacó que el Plan Fosforita de Megaagro se instrumenta bajo la modalidad “llave en mano”, simplificando el trabajo del productor. El proceso incluye asesoramiento técnico, análisis de suelo, recomendación de dosis, definición de áreas a fertilizar, aplicación con equipos propios y entrega de mapas de aplicación.

“Tenemos una flota importante de equipos trabajando en todo el país, y en esta zona contamos con entre 7 y 8 equipos operando prácticamente todo el año”, explicó.

Contexto favorable para invertir

El entrevistado subrayó que el momento productivo acompaña la decisión de invertir. “Con los valores actuales de la carne y la importancia que han tomado las recrías, cada peso invertido vuelve. La conversión de pasto a carne hoy paga cualquier inversión bien hecha”, sostuvo.

Además, recordó que la fosforita permite levantar los niveles críticos de fósforo del suelo y sostenerlos en el tiempo, generando una base sólida para los próximos años. “Es una corrección estructural del sistema”, afirmó.

Opciones de financiamiento flexibles

En cuanto al aspecto económico, Malvasio señaló que Megaagro se adapta a las necesidades de cada productor, ofreciendo distintas alternativas de financiación, incluyendo pagos con hacienda y plazos a medida. “No hay una condición única, se analiza caso a caso”, explicó.

Promociones vigentes

El Plan Fosforita incluye además incentivos comerciales. Por cada 10 toneladas adquiridas, los productores acceden a una chance para participar en el sorteo de un tractor New Holland. Este año se suma también el sorteo de un Dron DJI Mavic Pro.

Quienes confirmen su participación antes del 15 de diciembre acceden a doble chance. El sorteo se realizará en mayo, con cupones generados hasta el 15 de abril.

