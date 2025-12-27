PIT-CNT Salto apoya a cuidacoches en el reclamo por la liberación de la zona azul

Cuidacoches vs.Intendencia por zona azul

“Es una tomada de pelo, una canasta no se equipara al ingreso que podriamos haber tenido»

Dirigentes del PIT-CNT Salto y referentes del sindicato de cuidacoches brindaron una conferencia de prensa para expresar su respaldo a las trabajadoras y los trabajadores del sector, ante la resolución de la Intendencia de Salto de liberar el estacionamiento tarifado —zona azul— durante las fiestas, una medida que, según denunciaron, provocó la pérdida total de los ingresos de decenas de familias.

Desde el plenario departamental del PIT-CNT se explicó que la conferencia se realizó “en un día muy caluroso y en medio de las fiestas”, agradeciendo especialmente la presencia de los medios de comunicación. “Nos convoca la situación que están atravesando las trabajadoras y los trabajadores cuidacoches de Salto. Como plenario departamental nos solidarizamos con las compañeras y los compañeros y estamos acompañando las gestiones que ellos ya comenzaron a realizar”, expresaron.

Los dirigentes sindicales detallaron que la situación se origina a partir de una resolución del gobierno departamental que establecía la liberación del estacionamiento tarifado los días 23 y 24 de diciembre y también el 5 de enero. “Para explicar un poco a la población, se resolvió que no hubiera estacionamiento tarifado previo a las fiestas, y eso impactó directamente en los ingresos de los cuidacoches”, señalaron.

Tras las gestiones del sindicato la Intendencia resolvió realizar un cambio parcialmente en relación al 5 de enero. “Luego de la tratativa de los compañeros y las compañeras, se volvió atrás con respecto a la situación del día 5”, indicaron. No obstante, advirtieron que persiste una fuerte incertidumbre respecto a los días 30 y 31 de diciembre. “Lo que queda en una nebulosa porque no está dicho en ninguna resolución sobre qué va a pasar el 30 y el 31”, subrayaron.

En ese sentido, reclamaron mayor claridad y difusión oficial. “Le estamos pidiendo al intendente que, en la medida de lo posible, hagan la máxima difusión de esta nueva resolución, porque si no las cuidadocoches y los cuidacoches quedan rehenes de la desinformación de la población”, expresaron, advirtiendo que esa confusión termina perjudicando directamente a los trabajadores.

Desde el sindicato de cuidacoches se describió con crudeza el impacto económico de la medida. “Eso a nosotros nos bajó en esta fecha un 100%. Hubo compañeros que compraron libretas pensando que iban a trabajar y no se vendió nada. Quedamos con las libretas casi enteras”, relataron. “La pregunta que nos hacemos es qué damos de comer a nuestra familia, porque nosotros no jugamos con los pesos”.

Los trabajadores rechazaron de forma categórica la entrega de canastas navideñas como compensación. “Fue como una tapada de ojos. Reconocieron que se mandaron una macana y dijeron ‘vamos a tener que hacer algo’, pero no fue bien recibido”, afirmaron. “Una canasta no se equipara al ingreso que podríamos haber tenido en dinero constante y sonante”, remarcaron.

Además, señalaron que diciembre es un período clave para el sector. “Es una etapa de zafra y prácticamente el último momento en que las compañeras y compañeros pueden tener un ingreso digno, porque después en enero el centro queda muerto y se paraliza la actividad comercial”, explicaron.

Víctor Mezzetti, secretario del sindicato de cuidacoches de Salto, fue especialmente crítico con el manejo de la situación. “Esto fue una tomada de pelo para los compañeros de trabajo. No puede largar una resolución y reverla el mismo día”, sostuvo. “En gobiernos anteriores, una semana o quince días antes ya teníamos la información. Ahora nos enteramos por la prensa”, añadió.

Mezzetti también denunció que muchos trabajadores atravesaron las fiestas en condiciones muy difíciles. “Hubo compañeros que pasaron re mal en estas fiestas, no tenían ni para comer, ni para llevar el pan a su mesa”, expresó, calificando la situación como “malísima”.

Finalmente, el PIT-CNT Salto anunció que solicitará una reunión con el intendente para abordar esta problemática y otras situaciones estructurales que afectan al sector. “Vamos a estar pidiéndole al señor intendente una reunión para poder dar solución a una serie de dificultades que están atravesando las cuidadocoches y los cuidacoches de Salto”, concluyeron.

