PIT-CNT advirtió por desempleo, precariedad e informalidad laboral

PIT-CNT alertó por una situación “muy grave” de desempleo e informalidad laboral en Salto

“Lo urgente deja muchas veces para atrás lo importante, y hoy Salto es una situación de urgencia como central”

El Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) brindó el jueves una conferencia de prensa nuestra ciudad para expresar su profunda preocupación por la situación laboral que atraviesa el departamento.

Se denuncian por altos niveles de desempleo, precariedad e informalidad, así como el impacto social que estas realidades generan en cientos de familias.

La conferencia fue encabezada por la dirigente sindical Marcela Da Col quien señaló que Salto enfrenta una problemática que «ya parece endémica» y que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por el movimiento sindical. “Nos convoca en Salto una situación muy difícil que estamos atravesando todos, en primer lugar por el desempleo y, en segundo lugar, por la precariedad y la fragilidad de los empleos que hoy sostienen a nuestras familias”, expresó.

Da Col advirtió que la situación afecta a sectores clave de la economía departamental. “De tres frigoríficos que tenemos en Salto, solo uno está trabajando, el sector hortifrutícola está detenido, los compañeros que trabajan en la zafralidad de la naranja han cesado desde agosto y recién han logrado cobrar sus seguros por desempleo”, enumeró, agregando que la precariedad también se refleja en el comercio local.

Más allá de los números, la dirigente hizo hincapié en el costado humano de la crisis. “Queremos llamar la atención desde algo que no es numérico ni porcentaje y que tiene que ver con la situación humana de angustia de no tener trabajo, de no saber si después del seguro los van a convocar, y de la situación que viven sus familias”, afirmó, remarcando que detrás de cada trabajador “hay hijos, padres y nietos que dependen de ese ingreso para la vida cotidiana”.

En ese marco, Da Col apeló a la sensibilización de toda la sociedad y señaló que el PIT-CNT mantiene una agenda de reuniones institucionales para abordar posibles soluciones desde los distintos niveles del Estado. Asimismo, convocó a la población a acompañar las acciones previstas para esa jornada.

«Salto esta en situación de urgencia»

A continuación, tomó la palabra Martín Cardozo, integrante del Secretariado Nacional del PIT-CNT y responsable del interior, quien explicó que, si bien la central sindical tiene definidos varios ejes estratégicos para el año, la situación de Salto reviste carácter de urgencia. “Lo urgente deja muchas veces para atrás lo importante, y hoy Salto es una situación de urgencia como central”, afirmó.

Cardozo alertó especialmente sobre los altos niveles de informalidad laboral en el departamento. “Hay casi un 40% de trabajadores en situación de informalidad, con todo lo que eso significa, salarios precarios, falta de cobertura médica, ausencia de aportes jubilatorios y desprotección ante accidentes”, señaló, advirtiendo además que esta realidad también afecta a la economía departamental por la evasión de aportes fiscales y sociales.

El dirigente sostuvo que estas problemáticas “no se solucionan solo con la denuncia sindical”, sino que requieren “políticas públicas”, mayor énfasis en la inspección laboral, capacitación de los trabajadores, inversión pública para generar empleo e incentivos para la regularización de las empresas.

Cardozo también cuestionó la vigencia de normativas que considera desactualizadas, como la ley de subsidio por desempleo y puso como ejemplo la situación de los trabajadores zafrales del citrus, cuyas condiciones laborales se han visto modificadas por los avances tecnológicos, dejando a muchos sin cobertura durante gran parte del año.

En relación a la industria frigorífica, describió un escenario de transformación que ha reducido la estabilidad laboral y afectado particularmente a los trabajadores vinculados al mercado interno, señalando el impacto de la importación de carne y el cierre o paralización de plantas en el departamento.

Industria frigorifica en situación que se agrava

Finalmente, hizo uso de la palabra Gustavo Telechea, representante nacional de la FOICA por Salto, quien afirmó que la situación del departamento es “de público conocimiento”, pero que en los últimos meses se ha agravado sensiblemente. “Daymán cerró sus puertas y dejó a más de 300 familias sin trabajo,en tanto Somicar tiene unas 280 familias esperando una reapertura, y se suman además casi 300 trabajadores cesados por parte de la Intendencia”, indicó.

Telechea cuestionó la falta de respuestas políticas a nivel local y nacional, y reclamó soluciones inmediatas. “No se puede jugar con los trabajadores y con la situación puntual que están viviendo”, afirmó, denunciando demoras en el cobro de seguros de desempleo y la pérdida de cobertura médica por parte de muchos trabajadores.

El dirigente concluyó señalando que la informalidad y la necesidad continúan creciendo en Salto, y llamó a que las autoridades asuman la gravedad del momento. “Lejos o cerca, todos tenemos un compañero, un hermano, un vecino o un pariente que está pasando por esta situación, y no podemos ser ajenos”, expresó.

