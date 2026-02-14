Pistoneando 3.0 vuelve al Autódromo de Salto con un fin de semana a pura pasión fierrera

Pistoneando 3.0 llega el 11 y 12 de abril al Autódromo de Salto con autos clásicos, motos, caravana, música en vivo y entrada solidaria.



El próximo 11 y 12 de abril el Autódromo de Salto será escenario de una nueva edición de uno de los encuentros motor más esperados de la región: Pistoneando 3.0. La propuesta promete dos jornadas cargadas de adrenalina, exhibiciones, música y actividades para toda la familia, consolidándose como un evento que trasciende lo automotor para transformarse en una verdadera fiesta popular.

Durante el fin de semana, el público podrá disfrutar de una imponente exposición de autos clásicos, custom y exóticos, verdaderas joyas que representan distintas épocas y estilos del mundo motor. También dirán presente motos antiguas y de alta cilindrada, además de pickups que completarán una muestra pensada para los amantes de los fierros en todas sus versiones.

- espacio publicitario -

Uno de los momentos más atractivos será la tradicional caravana, que reunirá a los vehículos participantes en un recorrido especial, generando un espectáculo único tanto para quienes forman parte como para el público que acompaña. Además, el evento contará con paseo en lancha, sumando una propuesta diferente que amplía la experiencia más allá del asfalto.

Pistoneando 3.0 también apuesta fuerte al entretenimiento integral: habrá espacio kids para los más pequeños, música en vivo durante ambas jornadas y una variada plaza de comidas con cantina y cena show, ofreciendo un ambiente ideal para compartir en familia o con amigos. Como es habitual, se realizarán sorteos y entrega de premios, reconociendo a los vehículos destacados y generando momentos de emoción entre los participantes.

Con un marcado perfil solidario, la entrada al evento será un alimento no perecedero, que será destinado a quienes más lo necesitan, reforzando el compromiso social que caracteriza a la organización.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse a los teléfonos 091 265 072 y 092 543 959. Salto se prepara para vivir un fin de semana donde los motores volverán a rugir y la pasión fierrera será protagonista.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/aoo9