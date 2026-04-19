Pistoneando 3.0 llega al Autódromo de Salto con un fin de semana a puro motor

Pistoneando 3.0 llega a Salto el 11 y 12 de abril con autos clásicos, motos, shows, plaza de comidas y actividades para toda la familia en el autódromo.

El Autódromo de Salto se prepara para vivir un fin de semana a puro motor, historia y entretenimiento con la llegada de “Pistoneando 3.0”, un evento que promete convocar a fanáticos de los vehículos clásicos y modificados de toda la región. La cita será los días 11 y 12 de abril de 2026, en una propuesta que combina exhibición, cultura fierrera y actividades para toda la familia.

Organizado por el Salto Automóvil Club, el encuentro reunirá una variada exposición de vehículos que incluirá categorías como Hot Rod, Rat Rod, autos clásicos y pick-ups, además de la participación de motos de altas cilindradas y bicicletas. Se trata de una oportunidad única para apreciar de cerca verdaderas joyas mecánicas, muchas de ellas restauradas con un nivel de detalle que refleja la pasión y dedicación de sus propietarios.

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Pero “Pistoneando 3.0” no será solo una muestra estática. El evento también contará con una amplia agenda de actividades paralelas pensadas para todo público. Habrá música en vivo, sorteos, premios y una caravana que recorrerá la ciudad, sumando color y movimiento a la propuesta. Además, se anuncia un paseo en lancha como parte de las experiencias recreativas, ampliando la oferta más allá del predio.

Uno de los aspectos destacados será el espacio gastronómico, con una plaza de comidas que ofrecerá diversas opciones para disfrutar durante la jornada. A su vez, los más pequeños tendrán su lugar con un “Espacio Kids”, pensado para que las familias puedan vivir el evento de manera completa.

Con una estética retro que rinde homenaje a la cultura automovilística, “Pistoneando 3.0” se posiciona como una de las grandes actividades del calendario local. Se espera la llegada de visitantes de distintos puntos del país y de la vecina orilla, consolidando a Salto como un punto de referencia para este tipo de encuentros.

El rugir de los motores, la nostalgia de los clásicos y el ambiente festivo serán protagonistas de un evento que busca seguir creciendo y afianzándose en la agenda anual.

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