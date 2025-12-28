Pirotecnia con límites: qué establece la Ley 20.246 y cómo impacta en la salud, los animales y la convivencia

Fuegos artificiales con límite

Regulación del Uso de Pirotecnia

Ley 20.246 del 29 de diciembre de 2023

La Ley 20.246 establece la prohibición en todo el territorio nacional de importar, fabricar, vender o almacenar cualquier tipo de artefacto pirotécnico de estruendo, tanto para uso comercial como doméstico.

Definición de artefactos prohibidos

A efectos de esta ley, se considera pirotecnia de estruendo a todo fuego artificial que genere un ruido superior a 110 decibeles, unidad de medida de la intensidad del sonido. A partir de diciembre de 2025, el límite máximo permitido se reducirá a 105 decibeles, buscando minimizar los riesgos para la salud y la convivencia ciudadana.

Autoridad responsable y criterios de prohibición

El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento del Ejército, será el encargado de establecer los criterios específicos de esta prohibición y su reglamentación. Esto incluye la clasificación, autorización y control de los artefactos pirotécnicos permitidos.

Identificación de los artefactos autorizados

Los fuegos artificiales autorizados deberán contar con una etiqueta hexagonal en el frente, codificada por colores según el nivel de ruido: verde, amarillo y rojo. El Servicio de Material y Armamento determinará la categoría correspondiente a cada artefacto.

Objetivo de la ley

El propósito central de esta normativa es proteger la salud pública y la convivencia social, limitando el uso de artefactos pirotécnicos que generen ruidos por encima de los niveles establecidos.

El uso de pirotecnia de estruendo no solo puede causar lesiones físicas a quienes los manipulan, sino que también afecta especialmente a grupos vulnerables, incluyendo:

Bebés y niños pequeños

Adultos mayores

Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Animales domésticos y silvestres

Excepciones a la prohibición

Quedan exceptuados de la prohibición los fuegos de artificio lumínicos, que no generan estruendo. Estos podrán ser importados, fabricados, vendidos y almacenados siempre que los responsables estén registrados y autorizados por el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

Estas excepciones aplican para:

Aeropuertos y áreas de seguridad aérea

Protección de la agricultura

Espectáculos públicos o privados abiertos al público, realizados por técnicos habilitados y con autorización previa de la autoridad competente

Otras situaciones debidamente justificadas

Situación de los artefactos existentes

Las personas o empresas que posean fuegos artificiales adquiridos antes de la entrada en vigencia de la ley y que no cumplan con los límites de sonido, tendrán un plazo de dos años desde el 29 de diciembre de 2023 para:

Comercializarlos

Usarlos

Destruirlos de manera segura

Control y fiscalización

El cumplimiento de la ley será supervisado por los siguientes organismos, cada uno dentro de sus competencias:

Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional

Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del Interior

Gobiernos Departamentales

Sanciones por incumplimiento

Las autoridades competentes podrán imponer multas proporcionales a la gravedad de la infracción, según lo determine la reglamentación.

Adicionalmente, se podrán aplicar las siguientes medidas:

Decomiso y confiscación de todos los materiales, implementos, maquinarias y mercadería importada en infracción a la ley

Destino de los fondos recaudados por multas e incautaciones: cubrir los gastos de control del Ministerio de Defensa Nacional y financiar proyectos y actividades de organizaciones dedicadas al TEA y a la protección animal

Promoción del uso responsable

Con el fin de fomentar la conciencia y la educación sobre un uso seguro y responsable de la pirotecnia, la ley establece que diciembre de cada año será declarado “Mes para la promoción y concientización del uso responsable de la pirotecnia”.

Durante este período, el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales deberán implementar programas, proyectos y campañas de difusión, orientados a:

Informar sobre los riesgos del uso de pirotecnia de estruendo

Promover alternativas lumínicas y seguras

Incentivar la protección de los grupos más vulnerables

Evitar accidentes al usar fuegos artificiales

La utilización de pirotecnia representa riesgos para la salud y el medio ambiente. Su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas e incendios. Se apela al disfrute con responsabilidad.

La utilización de artefactos de pirotecnia representa un riesgo para la salud y su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones físicas, tales como quemaduras, problemas auditivos y daños oculares irreversibles.

Las partes del cuerpo que suelen resultar más afectadas por accidentes de pirotecnia son las manos, los ojos, la cabeza y el rostro. Más de la mitad de las lesiones son quemaduras. La mitad de las personas afectadas son niñas y niños, ya que no tienen la coordinación requerida para usar este tipo de productos en forma segura.

En caso de usar pirotecnia el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recomienda:

Usar únicamente productos pirotécnicos autorizados, es decir los habilitados por el Servicio de Material y Armamento (SMA).

Leer detenidamente y seguir todas las instrucciones y advertencias presentes en los productos autorizados.

No permitir que niños o niñas usen fuegos artificiales. Deben ser encendidos y usados sólo por personas adultas.

No consumir bebidas alcohólicas u otras drogas antes de encender o mientras se encienden fuegos artificiales.

Usar los fuegos artificiales en un área exterior, abierta y despejada, lejos de sectores con peligro de combustión (edificios, vehículos, arbustos) y nunca en zonas arboladas. Evitar encenderlos durante la presencia de fuertes vientos.

Usar los fuegos artificiales en una superficie estable y plana.

Encender los fuegos artificiales uno a uno con un palo largo o con una antorcha, apartándose la mayor distancia posible.

No apuntar, tirar o disparar cualquier tipo de fuego artificial a personas o propiedades.

Tener cerca un balde con agua, una manguera o un extinguidor de incendios para situaciones de emergencia.

Nunca tratar de volver a encender fuegos artificiales que no han funcionado en el primer intento. Tampoco utilizar alcohol para encenderlos. Si un fuego artificial no se enciende, esperar por lo menos cinco minutos y entonces sumergirlo en agua antes de desecharlo.

Almacenar los fuegos artificiales en un lugar fresco y seco, nunca cerca de fuentes de calor (se aconseja no dejarlos expuestos al sol).

Ante un incidente relacionado con fuegos artificiales, se recomienda:

Consultar en forma inmediata al médico y/o a emergencia móvil.

Si cae fuego sobre la ropa, se lo debe sofocar envolviendo a la persona afectada con una manta o haciéndola rodar sobre el suelo. La víctima no debe caminar y menos aún correr.

Si se produce una quemadura más leve, se recomienda lavar la zona lesionada con agua fría para calmar el dolor y frenar la acción calórica, así como cubrir esa misma zona con paños limpios, toallas o sábanas.

Evitar el uso de “remedios caseros” tales como pasta de dientes, tomates, tabaco y miel, entre otros.

Para prevenir un incendio relacionado con fuegos artificiales se recomienda:

No utilizar pirotecnia en zonas donde hay material combustible vegetal.

Use los fuegos artificiales en un área exterior, abierta y despejada, lejos de sectores con peligros de combustión (edificios, vehículos, arbustos) y nunca en zonas arboladas. Evite encenderlos durante la presencia de fuertes vientos.

Almacene los fuegos artificiales en un lugar fresco y seco; nunca cerca de fuentes de calor (se aconseja no dejarlos expuestos al sol).

Se recomienda disfrutar de los fuegos artificiales en exhibiciones públicas que cumplan con la normas de seguridad y autorización correspondiente, en lugar del uso doméstico de los mismos.

Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales: Ley 20.246 permite pirotecnia de bajo ruido en todo el país

La Cámara Uruguaya de Fuegos Artificiales (CUFA) recordó que, en Uruguay, es totalmente legal la venta y el uso de pirotecnia cuyo nivel sonoro sea inferior a 110 decibeles, conforme lo establece la Ley Nº 20.246, la cual fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Parlamento y promulgada oficialmente el 29 de diciembre de 2023. Esta normativa representa un hito importante para el país, ya que establece criterios claros y unificados sobre el uso de fuegos artificiales, buscando equilibrar la celebración y la diversión con la protección de la salud y la tranquilidad de la población.

Gustavo Prato, presidente de CUFA, se refirió a la normativa, destacando los avances logrados desde su implementación y la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable de la pirotecnia, subrayando que el cumplimiento de la ley no solo protege a quienes disfrutan de los fuegos artificiales, sino también a los grupos más vulnerables y a los animales.

Normativa clara y unificada

Desde CUFA resaltaron la importancia de contar con una legislación nacional clara, uniforme y transparente, que pone fin a los distintos criterios y reglamentaciones que existían a nivel departamental y que generaban confusión y diferencias en el manejo de la pirotecnia en distintas regiones del país. Esta ley también ha permitido una reducción significativa del impacto sonoro, perceptible en las celebraciones de los últimos años, logrando un equilibrio entre la tradición de los festejos y la protección de la salud auditiva de la población.

La Cámara destacó el rigor técnico y científico con el que se desarrolló la ley, mencionando que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Representantes realizaron un análisis exhaustivo, fundamentado en evidencia y con asesoramiento de mercados internacionales de referencia, incluyendo experiencias de Estados Unidos, Europa y China, además de seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese marco, legisladores concurrieron personalmente al Servicio de Material y Armamento del Ejército, donde pudieron realizar evaluaciones prácticas sobre los niveles de sonido de los diferentes productos pirotécnicos, asegurando que la legislación se adaptara a la realidad técnica del rubro y a las necesidades de la población.

CUFA subrayó que la normativa vigente es estricta incluso en comparación con otros mercados internacionales, estableciendo límites de ruido más bajos que los de muchos países, lo que ha impulsado una reestructuración responsable del sector, obligando a fabricantes e importadores a innovar y adaptar sus productos para cumplir con la ley.

“La ley nacional brinda certezas jurídicas y técnicas tanto a las intendencias como a los municipios, evitando discusiones que durante años se dieron a nivel departamental sin ningún respaldo científico”, afirmó Gustavo Prato, destacando la importancia de una regulación clara que beneficie a toda la sociedad.

Necesidad de actualización de decretos departamentales

Prato señaló que, pese a la aprobación de una ley nacional, algunas intendencias aún mantienen decretos antiguos, fechados entre 2020 y 2021, que no contemplan la normativa vigente ni la evidencia científica que respalda la nueva regulación. Esta situación genera confusión jurídica y administrativa, ya que la ley nacional es la norma de mayor jerarquía, y cualquier disposición departamental que contradiga sus lineamientos debe ser adaptada o actualizada.

El presidente de CUFA subrayó que es esencial que los gobiernos departamentales revisen y armonicen sus decretos locales para garantizar la aplicación uniforme de la ley y evitar conflictos legales que puedan afectar tanto a comerciantes como a consumidores.

Definición clara de pirotecnia sonora

CUFA aclaró que la legislación no distingue de manera subjetiva entre pirotecnia “sonora” y “no sonora”. Según la ley:

Se considera pirotecnia sonora todo producto que supere los 110 decibeles .

todo producto que . Cualquier producto que funcione por debajo de ese umbral se considera permitido y legal, pudiendo ser comercializado y utilizado sin restricción dentro de los límites legales.

Esto permite a la población y al sector comercial adaptarse de manera responsable, priorizando productos que generan menor impacto sonoro sin dejar de celebrar las fiestas tradicionales.

Resultados positivos y percepción social

CUFA valoró positivamente que varias intendencias ya hayan adaptado sus normativas locales y que, desde el año pasado, se haya observado una disminución real del ruido durante las celebraciones. Muchos festejos ahora utilizan productos de bajo y medio impacto sonoro, identificados claramente con los hexágonos verdes y amarillos, facilitando la elección de fuegos artificiales más seguros y menos ruidosos por parte de los consumidores.

“Algunos grupos comentan: ‘¿Vieron? Se tiraron menos fuegos artificiales!’ Y esto no es así. La realidad es que se ha logrado empezar a reducir considerablemente el ruido global. Las personas siguen comprando fuegos artificiales para festejar, y además se están desarrollando productos muy atractivos con hexágonos verde y amarillo, lo que demuestra que es posible celebrar con alegría sin afectar la convivencia ni la salud auditiva de la población”, concluyó Prato.

Pablo Alves: “Se tendría que determinar lugares fijos alejados de la ciudad, donde todo al que le guste los fuegos artificiales vaya y tire”

Pablo Álvez(Frente Amplio). Ex edil y ex presidente de la Junta Departamental de Salto.

La anterior Legislatura de la Junta Departamental en todo el país comenzó en una fecha inusual debido al haber postergado las elecciones de los gobiernos departamentales de mayo a setiembre de 2020 ante la llegada a nuestro país del COVID, es así que en lugar de asumir en el mes de julio, se asumió en el mes de noviembre de ese año y hubo apenas unas dos sesiones ordinarias e inmediatamente se entró en su receso anual mientras se preparaban para estudiar un nuevo Presupuesto Quinquenal. Es por eso que la iniciativa referida a la pirotecnia o fuegos artificiales se presentó ya terminando el año 2021, cuando además la sociedad salteña comenzó a tomar conciencia a través de las redes sociales de la cercanía de las tradicionales fiestas y de la preocupación por los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista), adultos mayores y esencialmente las mascotas (perros) que sufren por la alta intensidad de los decibeles de la pirotecnia que suele lanzarse al cielo esas noches, en Navidad y Año Nuevo, es que dos Ediles de distintos partidos políticos presentaron en la misma sesión sus respecticos proyectos atendiendo la situación.

Se trató de Susan Saravia del Partido Nacional y de Pablo Alves Menoni del Frente Amplio. Se decidió trabajar en la respectiva comisión para unificar ambos proyectos debido a no existir demasiadas diferencias que no pudiesen ser allanadas. Es así que, en diciembre de 2021, a pocos días de las tradicionales fiestas, la Junta Departamental termina aprobando por unanimidad lo que hoy es el Decreto N° 7.291 que reglamenta la venta y uso de pirotecnia en nuestro departamento. EL PUEBLO conversó con uno de los autores de esta norma, el exedil y expresidente de la Junta Departamental de Salto, Pablo Alves Menoni.

“En realidad -comenzó recordando Alves Menoni-, el primer proyecto lo presentamos en conjunto con Augusto Bonet y Susan Saravia. Era de pirotecnia cero. Después que seguimos estudiando el tema, nos dijeron los entendidos que la pirotecnia cero no existe porque todo fuego artificial para hacer la explosión y que salgan las luces, por lo menos algún decibel tenía. También nos explicaban que la manera de medir los decibeles es muy diferente, porque no es lo mismo si estás a 10, a 20 o a 30 metros”.

“No es progresivo. Si estás a 10 metros, puede ser 80. Si estás a 20 metros, puede ser 20 y si estás a 30 metros, puede bajar más todavía. Sin duda fue hecho pensando en los niños autistas, en los animales, también en las personas mayores, en los riesgos de quemadura. Y después se planteó el otro tema también, de que había gente que ya tenía la compra hecha, porque lo planteamos muy sobre la fecha”.

“Entonces lo que se hizo fue modificar el artículo 3 de ese proyecto, que permitía en Salto usar hasta 80 decibeles, que para los exportadores o importadores es el mínimo. Se divide en 3 franjas que van acompañadas de colores en 3 rombitos. 80 era el máximo de lo mínimo, que no hacía tanto daño a los animales ni a las personas adultas. Después la otra iba entre 80 y 110, y la más fuerte es más de 110 decibeles. Por eso ahora tampoco es necesario plantear un proyecto nuevo en la Junta. De última, lo que habría que modificar o plantear la modificación es sólo de ese artículo 3”.

“Después tenemos otro tema, que a nivel nacional salió una ley que permite hasta 110 decibeles. Creo que es hasta el 28 de diciembre, y después del 28 de diciembre baja a 105 decibeles. Y ahí, como tú sabrás, siempre hay dos bibliotecas. La que dice que una ley departamental no puede estar nunca por encima de una ley nacional. Y otros que dicen que como Salto legisló primero se tendría que respetar. Pero a mi manera de entender, yo creo que la ley nacional es la que va a regir, porque también ya hay amenazas, no amenazas en el mal sentido de la palabra, sino con posibles denuncias de la Cámara de Importadores de Fuegos Artificiales, si no los dejaban usar o no los dejaban trabajar”.

“Para mí, en mi opinión general, yo creo que Salto tendría que regular en hasta 70 decibeles, que es una medida que no produce tanto daño. Y la otra propuesta que para mí tendría que contemplar, y sería muy importante, es fijar lugares fijos, y sobre todo un poco alejados de la ciudad, donde todo al que le guste los fuegos artificiales vayan, los tiren en esa zona, y los que tienen hijos con problemas de salud o que tienen su mascota que les molesta el ruido, que sepan que en esa zona se va a tirar y no estén por ahí cerca”.

“Sin duda que se trata de un tema muy delicado, es muy sensible, y hay que ver si se puede hacer algo o simplemente nos vamos a tener que acoger a la ley nacional”, concluyó Alves Menoni.

Suárez: “Las campañas de concientización del uso de pirotecnia no son suficientes para lograr ese impacto que se busca en la sociedad”

Presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto, el Edil Cristian Suárez

EL PUEBLO consultó al Presidente de la Comisión de Legislación y Reglamento de la Junta Departamental de Salto, el Edil Cristian Suárez, sobre su interpretación de la legislación vigente aplicable para el tema de la pirotecnia.

– Estamos en medio de las tradicionales fiestas y vuelve a hablarse del tema de la pirotecnia, ¿cuál es su opinión al respecto?

– Considero que las campañas de concientización del uso de pirotecnia en realidad no son suficientes para concientizar o lograr ese impacto que buscan en la sociedad. En consonancia también, además de que no funcionan las campañas de concientización sobre el uso de esta pirotecnia, se ha comprobado que han causado daño a la salud de los ciudadanos y hay riesgos reales. Por ejemplo, gente que tiene quemaduras, otras que tienen lesiones auditivas, también intoxicaciones, amputaciones o pérdidas de ciertos dedos.

Después, por ejemplo, ni que hablar de los niños y de las niñas, que es un sector bastante vulnerable, también las personas con trastornos del espectro autista, hay una situación también en que ellos sufren en esos momentos, más que nada en la época de las fiestas, donde la utilización de la pirotecnia es bastante aumentada. Más allá de todas esas cuestiones, también hay daños en los animales, provoca estrés extremo, también genera una contaminación ambiental. Es decir, esa insuficiencia de la campaña de concientización que se menciona, creo que hay una necesidad de hablar de las legislaciones sobre el uso de pirotecnia, y las razones por las que se utiliza, o sea, la justificación de esto, y que claramente las personas que sufren trastornos debido a la pirotecnia, tienen derecho a la salud, tienen derecho a un ambiente sano, a una convivencia pacífica, y hay que proteger a los sectores más vulnerables como, por ejemplo, los animales, los niños, además de todos los daños y los distintos accidentes que ha causado el uso de pirotecnia. Si existe cierto grado de peligrosidad por utilizar pirotecnia, entonces me parece muy importante la legislación del tema, que viene en la lucha por distintos sectores vulnerables.

Como mencioné, la finalidad es siempre garantizar la convivencia y la protección de ciertos derechos. Tu derecho termina cuando invaden el del otro ciudadano, y al utilizar esta pirotecnia, además de toda la peligrosidad que causa, que tiene, claramente también hay que respetar el derecho de las personas, y en este caso un sector bastante vulnerable. Entonces, debemos garantizar esa convivencia inclusiva entre todos, y obviamente avanzar hacia una legislación que sea bastante razonable, que sea sensible a esos sectores, y proteger a la comunidad en su conjunto.

Incluso, una de las iniciativas de este Decreto que tenemos, que es el 7.291 de 2021, fue promovido por una edil de la 180, de nuestra lista, Susan Saravia, donde presentó el proyecto en conjunto con uno del Frente Amplio, Pablo Alves, pero fue en ese momento que se inició el trabajo de ese proyecto, y es la reglamentación que está vigente.

– En materia legislativa ahora se cuenta con una Ley nacional y este Decreto departamental que venía comentando, donde pueden observarse algunas diferencias, como es en el caso de la exigibilidad de determinados decibeles, donde además hay mayor permisividad en la ley nacional sobre ese tema. Desde su visión profesional, ¿qué legislación debería aplicarse en Salto? Y en todo caso, ¿quién debería controlar que se cumpla?

– La ley siempre estará por arriba del decreto departamental en caso que exista un conflicto o por legislarse sobre temas nacionales, como claramente ocurre con este tema de la pirotecnia. Existe un decreto y una ley respecto a esa materia, y en realidad lo que debe primar siempre es la ley. El decreto no puede ir en contra a lo que establece la ley. Pero después, respecto a la aplicación y al control de esto, la ley te da la facultad bastante amplia, porque allí involucra a bomberos, involucra al Ministerio del Interior, involucra a los gobiernos departamentales con su sector correspondiente, en lo que debería ser una actividad coordinada con el Ministerio del Interior. Pero, además, hay una oficina de ruidos molestos en la Intendencia. Me parece que sería la Intendencia con ruidos molestos o cualquier otro sector que se entienda pertinente, trabajando en consonancia con el Ministerio del Interior. Y también, por qué no, por el tema de los decibeles y para ver las regulaciones con el Ministerio de Defensa, debería empezar a trabajar en conjunto. Porque la ley le da la facultad a estos organismos para que puedan efectuar ese control.

Y segundo, el tema del control de la confiscación. Obviamente la ley da una facultad bastante amplia, pero los gobiernos departamentales tendrían que decidir qué sector dentro de la intendencia podría encargarse de ese tema en Salto para la confiscación y todo, pero siempre trabajando, ya digo, en consonancia con el Ministerio del Interior.

– Hace poco se informó a los comerciantes interesados en la venta de pirotecnia que se anotaran en el registro que para esos efectos venía realizando la Intendencia.

– Ese tipo de registro que la Intendencia estaba haciendo para el control y la fiscalización, es justamente la facultad que la ley le otorga, porque justamente son los encargados que tienen que controlar el tema de la venta de esa pirotecnia y que sean siempre dentro de los requisitos que establece la ley desde ya en su artículo 1.

Asociación Civil Cero Discriminación: “El autista tiene derecho a disfrutar de las fiestas, sin someterse a un sufrimiento insoportable”.

Josefina Núñez y Romina Ferreira, representan a la Asociación Civil Cero Discriminación, que nuclea a más de 100 familias a nivel nacional, cuyos miembros padecen de autismo, pero, también, otro tipo de discapacidades que conllevan una constante lucha, especialmente en el logro de la igualdad de derechos en la convivencia social.

Madres de niños con dichas dolencias, explican la importancia de la concientización y el compromiso que como comunidad se debe forjar, para alcanzar un tratamiento digno para todos, que no basta solamente con la sanción de leyes, sino que debe ser producto de un mancomunado trabajo comunitario.

LAS REACCIONES QUE PROVOCA

Nosotras, desde la Asociación Civil Cero Discriminación que nuclea a más de 100 familias a nivel país en estos últimos 5 años, trabajamos no sólo con niños autistas, sino, también, con niños con parálisis, con enfermedades raras, etc. Por tal motivo, sabemos a ciencia cierta lo que afecta la pirotecnia sonora, la cual representa un estímulo agresivo tanto para el niño con hipersensibilidad auditiva, especialmente los que se encuentran dentro del espectro autista, como para personas que tienen discapacidades neurológicas, etc., y, como lo sabrán, también para los animales.

Las reacciones son físicas y sensoriales, debido a que ellos procesan de una forma distinta el sonido; lo que para nosotros es un simple estruendo, para ellos es un dolor intenso. Y esas reacciones en ese momento, pueden producir dolores de oído, desregulaciones sensoriales; ellos tapan sus oídos con fuerza, lloran, gritan, presentan temblores, se golpean, muchas veces, dan sus cuerpos y cabezas contra la pared, muerden, se muerden, se golpean y golpean a la persona que los cuida, generalmente a la mamá, y, muchos de ellos, tienden a escaparse, lo cual es lo más peligroso.

En el momento que uno sabe que van a ser las 12.00, por ejemplo, que, van a tirar los cohetes, uno empieza a contener, a crear el espacio. En nuestro caso, 23.40 ya subimos al cuarto, prendemos la tele con volumen alto, cerramos todo, tratamos de captar su atención con tras cosas. Pero, a veces sucede que, ese impacto llega y no estamos preparados; entonces, el niño tiende a salir disparado, muchas veces corriendo el peligro de perderse si esto sucede en una multitud de gente o de ser atropellado por algún vehículo automóvil o motociclo. Esas son las cosas más frecuentes que pasan dentro del espectro autista. Pero también están los malestares orgánicos. Ha pasado que en algunos niños les genera vómitos, problemas gastrointestinales, cardíacos, estrés acústico. Después, no menos importante, el impacto psicológico y conductual. Nos referimos a las crisis de ansiedad y de pánico, que se traducen en los escapes, como lo mencionamos, en la agresividad. Son situaciones que duelen en el niño, pero, también, duelen en la familia. Ya no se está frente a una fiesta, donde se pasa mal, muy mal. Como también sucede con los animales. Y no podemos olvidarnos de los bebés y de los adultos mayores. Porque, en realidad, los más afectados son los que padecen de esta hipersensibilidad auditiva. Porque nadie disfruta del estruendo, o por lo menos eso creemos. Lo que nos gusta es el disfrute de las luces; del juego y del espectáculo que provocan, que existen sin sonido en varios lugares, y lo sabemos.

ARDUO TRABAJO DE CONCIENTIZACIÓN

Hemos leído en algunos lugares bastantes inexactitudes. Que nos quejamos durante las fiestas y que, por ejemplo, durante el año, por los clubes de fútbol no decimos nada. Sucede que, el club de fútbol o deportivo, se encuentra situado en un lugar físico determinado, y quizás las personas con autismo que están en la zona, no lo sienten. Peo, en las fiestas, todos los sentimos porque es algo generalizado y al mismo tiempo, con otro nivel de intensidad, en cada barrio, en cada zona, en cada cuadra.

También hemos asistido con estupor las barbaridades que han dicho cuando planteamos lo del encendido de luces del árbol de Navidad en el Puerto. Lo que hicimos fue un llamado de atención, nada más. Ese llamado de atención que hizo la sociedad civil con respecto al evento y a lo que pasó. La gente muchas veces es cruel. Hizo comentarios crueles como que teníamos que llevar a nuestros hijos a eventos para discapacitados, que para qué los llevábamos a ese tipo de lugares si sabemos que son enfermos y les hace mal, realmente terrible. Optamos por no leer. En fin.

Sí, lo que hemos observado, es que hubo menos potencia en algunas zonas de la ciudad. Se dijo que bajaron las ventas en ciertos lugares, pero, no fue en todo Salto, hay que aclararlo. Y por qué. Porque por más que sea un ratito, como se dice, a la persona le duele, le provoca todo lo que ya mencionamos; esa persona no disfruta como lo hacen todos y en su derecho.

Por tal motivo, lo que la asociación promueve y garantiza, son derechos. Derechos que tenemos todos, como el poder disfrutar de un juego de luces en la vereda de nuestras casas, inclusive, nuestros hijos con estos padecimientos, los que tienen discapacidad, pero, también, el que a veces no la tiene y sin embargo sí sufre de una hipersensibilidad auditiva, porque las fiestas deben de ser para todos, si no, no son fiestas.

La asociación tiene el compromiso de velar por eso. Por lo que venimos trabajando incansablemente por los derechos a la salud, a la educación, a la inclusión, desde hace muchos años. Y en este punto en particular, vamos a continuar haciéndolo fuertemente, porque, a pesar de que está la ley 20.246, que autoriza la pirotecnia inferior a 110 decibeles, de igual forma, hace mal. Pero también, hemos visto que cada vez son más los departamentos y las intendencias que trabajan en concientizar, habiendo varios que son pirotecnia cero, por un trabajo mancomunado de la Intendencia, Junta Departamental, las asociaciones civiles, las familias, o sea, en conjunto. Entonces vemos que sí se puede lograr esa igualdad de derechos. Existen ejemplos claros.

Por eso la asociación le pide a la Intendencia de Salto, que trabaje en la concientización. Sabemos que, después, en realidad dependen de las personas el cumplimiento de las normas, pero, el deber de las autoridades es el formar conciencia en el ciudadano e impulsar acciones para lograr la meta que es: pirotecnia sonora cero.

Debemos pensar en todos; en los niños, en los ancianos, en los animales, en el diferente. Debemos tener una conciencia social y comunitaria al respecto.

Julio Texeira – Escuela Canina de Salvamento Acuático

“Nuestras mascotas nunca nos van a pedir que los defendamos del sufrimiento, pero esperan que lo hagamos”.

Julio Texeira, dirige la Escuela Canina de Salvamento Acuático, y relata el sufrimiento que padecen los animals frente a la pirotecnia Sonora que, tradicionalmente y con mayor fuerza, se utiliza en estas fechas de Navidad y Año Nuevo.

Comparte la experiencia de sus perros, adiestrados para el salvamento acuático, los cuales, a pesar de tener entrenamiento para el peligro, quedan sometidos ante la enorme molestia física y psicológica que le producen los juegos artificailes.

TEMÁTICA IMPORTANTE

Desde mi punto de vista, y lo poco que se con mis Terranovas de rescate, y las asociaciónes de las que formamos parte, es un tema al que debería dársele mayor importancia. Desde hace muchos años que realizamos campaña muy en solitario sobre la pirotecnia de gran estruendo. Vamos a los centros educativos con la familia Terranova India, Ramón y Bambúa concientizar. Un año se sumo la Intendencia, apoyando; Prodea y los rescatistas

Si bien no soy veterinario, sí al trabajar con perros observo y leo sobre los efectos que la pirotecnia provoca en los mismos, y realmente, es increíble el estrés que les genera. A los míos, que son Terranovas y están muy socializados por su tarea educative, igual les genera un estado que preocupa. Sin dudas, efectos físicos y psicológicos; pánico y fobia. Los ruidos fuertes son una amenaza directa. Es increíble ver los temblores, jadeo excesivo, salivación, taquicardia etc que les genera a los perros.

También, nuestros veterinarios nos explican del daño auditivo, de los extravíos que además pueden generar accidents, atropellos y ataques, pues quedan agresivos.

PEDIDO A LAS AUTORIDADES

Hace mucho tiempo que venimos en la línea de intentar convencer, y no nos cansamos de hacerlo durante todo el año, porque, no es solo en las fiestas tradicionales, sino que es también en los festejos de diferente tipo, que se utiliza pirotecnia de gran estruendo.

No estamos en contra de la pirotecnia lumínica ni de la de bajo impacto sonoro, sino que, los que temenos perros desde hace muchísimo tiempo, y, sobre todo en mi caso, con la Familia Terranova, perros multisocializados, ya que como lo mencionamos los temenos para la educación y el rescate, vemos de que manera sufren esos animales, estando, inclusive, bajo la protección y su ámbito Seguro como es la familia.

Hace muchos años que le solicitamos a la Intendencia, durante el primer período de la gestión anterior, logrando que varias áreas nos apoyaran en la manifestación de que estaban de acuerdo y en la difusion de la idea, incluso, con talleres, donde llevamos a India, Ramona y Bambú, para que los conozcan, poniéndole cara al problema. Los que trabajamos en gestión integral de riesgos, que es nuestra tarea y, sobre todo, en el medio acuático, en el ahogamiento, decimos que, hay que poner muchas veces cara a los problemas, para que los demás Tengan más empatía. Entonces, muchas veces, al abrazar un perro, al acariciarlo, al verle la cara, logramos de major manera contarles lo mal que pasan con la pirotecnia. Sin ir más lejos, en esta Navidad, India, que ees la perra mayor, ya casi con 7 años, soportó un tremendo estrés, con un jadeo intense, con el corazón acelerado, buscando un lugar seguro donde esconderse, y, en el caso específico de nuestros perros, unirsenos, procurando que hagamos algo ante la situación.

En realidad, no hay solución, a no ser que se prohiban o controlen las pirotecnias de gran estruendo. Reiteramos que no estamos en contra, y volvemos a decir que solamente se busca que, la lumínica y la de bajo impacto, sea la que se ofrezca, y que la población, sea esa la que compre y no la de gran impacto.

UNA AYUDA NO SOLICITADA PERO SÍ NECESARIA

Lo hacemos porque somos apasionados de los animales, hemos tenido muchos a lo largo de la vida, y los queremos. Ellos nos enseñasn y acompañan en el día a día, y, debemos defenderlos y protegerlos. Ojalá se tenga por parte de la ciudadanía un mayor respaldo a instituciones como Prodea, y otras asociaciones y grupos que se juntan para tartar de que los animals lo pasen un poco major, o por lo menos no tan mal, y podamos todos entender que, a esos animales que queremos, sin importar la raza o el lugar de donde salieron, y a los que adoptamos como mascotas, no los podemos descudiar, siendo parte nosotros de su daño.

Gestionar el riesgo,en este caso, es eso; tartar de llegar a la mayor cantidad de personas, poniéndole cara al problema, explicándoles que al comprar un cohete sonoro de gran impacto, los hacemos sufrir, y van a pasar muy mal. Los animales lo pasan muy mal, nunca nos lo van a poder decir, pero sí lo sienten.

Es importante que los medios de comunicación nos ayuden a expander la conciencia de este tema.

