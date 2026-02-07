…pero la esencia no se modifica

Con las tres ausencias en Salto; juegan De los Santos, Bueno, Alexis Rodríguez

La conclusión de la semana para Salto de Mayores, con la mira puesta en el juego de mañana ante Artigas, surgiendo de hecho el adelanto de EL PUEBLO. Inevitables ausencia en la integración, con respecto al equipo que enfrentará a Paysandú. Sin Junior Rodríguez, Luciano Araújo y Richard Rodríguez, por lo que el DT tiene a mano los potenciales sustitutos. Juan Gabriel de los Santos para marcar el lateral derecho, el argentino Alexis Rodríguez e Ignacio Bueno o Michael Izaguirre para el bloque central y Nicolás Cáceres para la marca del lateral derecho. A cuenta de Alexis Rodríguez (Salto Nuevo), será noche de debut absoluto en la selección salteña de categoría de mayores.

Tampoco puede descartarse que Cáceres sea uno de los zagueros centrales, mientras que en media cancha se plantearía otra vez la titularidad de Ariel Rivero, en la medida que no se pretende arriesgar a Alan Aranda. A cuenta del medio campo, sin modificaciones, mientras que en misión de ataque la prolongación de Javier Vargas y Nicolás Arbiza. Ganándole a Artigas, la selección «naranjera» asegura sin más trámite la primera colocación, con el objetivo puesto en las semifinales. El plantel dispondrá de sábado libre. 7 puntos ganados en 9 y la condición de invicto sostenida.

A riesgo expuesto: Si Tacuarembó gana y Artigas es quien pierde

Los 7 puntos de Salto, los 6 de Rivera, los 4 de Paysandú, los 3 de Artigas y los 2 puntos de Tacuarembó en la categoría de Mayores del Campeonato del Litoral Norte. Paysandú dispondrá de fecha libre. ¿Cuál ¿Cuál es el riesgo para Artigas?: que hoy pierda ante Salto y Tacuarembó sume los tres puntos en Rivera. Pero a su vez, otro aspecto bien que se puede tener en cuenta: si Artigas pierde y Tacuarembó empata, habrá que aguardar la diferencia de goles entre ambos, más allá de los 3 puntos de los dos en la tabla general. A su vez en el caso de Paysandú, puede quedar eliminado si Salto vence a Artigas y Tacuarembó derrota a Rivera. En ese caso, Tacuarembó con 5 puntos superará los 4 de la selección en manos de Carlos Fernando Cabillón. De lo que no hay dudas. Artigas está por lo menos obligado a no perder en el juego de mañana a la noche en el Parque Ernesto Dickinson.

- espacio publicitario -

Los silbatos decididos: César Rafael Arrué; desde Mercedes viene el árbitro

Finalmente ayer viernes se expidió el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, respecto a las ternas que controlan los partidos de la última fecha en cada una de las cuatro confederaciones. En el caso del Litoral Norte en categoría de mayores y desde las 21.30′ del domingo, con Salto y Artigas en el Parque Dickinson: el arbitraje de CÉSAR RAFAEL ARRUÉ de la Liga de Fútbol de Mercedes con Alexis Ruben Cichereo y Milton Ramón Luna, siendo veedor el salteño Carlos Raúl Rocha. A la hora Sub 18 desde las 19 hs, el árbitro central será de la Liga de Fútbol de Young: Matías Joaquín Baez Silva. Artigas (foto), es el único eliminado, desde el momento que no registra puntos. A su vez Rivera y Tacuarembó a la misma hora y el mismo día en el estadio «Atilio Paiva Olivera», con una terna de la Liga de Fútbol de Durazno, integrada por Rodrigo Maximiliano Saboreo, sumándose Gonzalo Andrés Ríos y Walter Andres Aberasteguy.

Pegó el resbalón: Juventud de Las Piedras: ¿una ilusión enterrada?

En una noche especial para todo los pedrenses por el debut histórico de su equipo en la Copa Libertadores, Juventud cayó derrotado 1:0 ante Universidad Católica de Ecuador en el duelo de ida por la primera fase preliminar, y complicó su continuidad en el certamen. Deberá revertir el resultado en la altura de Quito, lo que será un desafío más que exigente, pero gracias al resultado corto, la puerta de la ilusión se mantiene abierta. De esta manera, Universidad Católica se llevó una dulce ventaja para Ecuador y le dejó un sabor amargo al debut histórico de Juventud, que ahora deberá viajar a Quito con el duro desafío de revertir, en la altura, el mal resultado cosechado en Montevideo. El equipo del Interior alistó a Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emanuel Mas, Leonel Roldán (Gonzalo Gómez), Rodrigo Chagas, Renzo Sánchez (Pablo Lago), Bruno Larregui (Fernando Mimbacas), Ramiro Peralta (Alejo Cruz) y Agustín Alaniz.

Andaba libre el hombre: Peñarol agarra lo que venga

Mauricio Lemos, se convirtió en la décima alta. Un refuerzo de jerarquía y experiencia para la defensa. En calidad de agente libre, acordó su incorporación por un año en contrato, sin cláusula de salida, que firmará la semana próxima apenas arribe a nuestro país desde España. Él mismo anunció su llegada para el martes. El zaguero de 30 años, se mantiene inactivo desde el pasado mes de agosto. En la temporada pasada, apunta Tenfield.com, apenas jugó 9 partidos en filas de Vasco da Gama de Río de Janeiro. El último frente a Mirassol, data del 2 de agosto de 2025 por el campeonato brasileño. El riverense, debutó en el primero de Defensor Sporting, en mayo de 2014, procedente de las divisiones formativas. Apenas un año después fue transferido a Rubin Kazán de Rusia. Poniendo en marcha una excelente carrera en el exterior que lo llevó a militar en Las Palmas de España, Sassuolo de Italia, Fenerbahce de Turquía, Beerschot VA de Bélgica, Atlético Mineiro y Vasco da Gama de Brasil.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7o1e