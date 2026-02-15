Paysandú goleó primero y no pudo después: 1 a 1

Para Paysandú, situaciones opuestas en sus partidos frente a Rivera, en el marco de las semifinales del Campeonato del Litoral Norte. Sucede que en categoría Sub 18 se impuso con goles de Justo Martínez Haedo, Ignacio Pereira, Mateo Reyes y Tiago González, mientras Clemente Berruti registró el gol de los celestes del norte. El trago amargo para el Paysandú de Carlos Fernando Cabillón (foto) es que no pudo ganar en mayores y el partido finalizó 1 a 1, con goles de Juan Ruiz de penal a los 28′ del primer tiempo y Pablo Farías consumando el empate de Rivera a los 24′ del tiempo final. Cabe recordar que en la rueda inicial en Mayores, Rivera se había impuesto 1 a 0 a Paysandú. El fin de semana que viene con los partidos de vuelta, en el estadio «Atilio Paiva Olivera» de la capital riverense.

Es la hora del Fútbol Sala

Será la de hoy, la octava fecha de la primera rueda en la Divisional «B» a nivel del Fútbol Sala. Dos partidos en el gimnasio de Salto Uruguay y los restantes en Nacional. De duelo en duelo.

*Divisional B*

*8’ Fecha 1’Rueda*

*Domingo 15 de febrero.

*Gimnasio de SALTO URUGUAY*

19 hs Albión vs Paso del Bote

20y30 hs CAAS vs Barrio Artigas

- espacio publicitario -

22 hs Cerro vs Fénix



*Gimnasio de NACIONAL*

20 hs River Plate vs Barcelona

21y30 hs Juventus – Huracán

Fecha Libre : Palomar.

Son cosas de Aguada: 90-76

En partido atrasado, Aguada derrotó a Unión Atlética (90- 76). Se destacaron en el ganador; Earl Klark (26 pts, 13 reb), Santiago Vidal (17 pts, 3 reb, 8 asis).

En Unión Atlética: Christian Alaewke (15 pts, 3 reb), Quatarrius Wilson (14 pts, 11 reb.).

En Aguada la ausencia por lesión de Donald Sims y la dirección técnica interina de Leandro Taboada. La Liga Uruguaya de Básquetbol se prolongará mañana lunes. Desde la Hora 20:15: Aguada – Hebraica Macabí y Unión Atlética – Nacional

EN LA TABLA- _ Peñarol 37, Biguá 32, Defensor Sporting 32, Hebraica Macabi 31, Malvín 31, Nacional 31, Urunday Universitario 30, Unión Atlética 30, Aguada 30, Goes 27, Welcome 24, Cordón 22.

Apertura: Danubio ante Boston y Peñarol-Central Español

La continuidad de la segunda fecha en el Campeonato Apertura Profesional.

Los partidos que se suman hoy domingo y con proa al lunes también, donde la prolongación marcará el final. Danubio y Central Español serán locales.

Como para tener en cuenta.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

DANUBIO-BOSTON RIVER

Jardines del Hipódromo. Hora: 17:00.

Juez: Esteban Guerra. Asistentes: Nicolás Tarán y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis. VAR: Andrés Cunha y Daniel Fedorczuk.

CENTRAL ESPAÑOL-PEÑAROL

Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. Hora: 20:30.

Juez: Leodan González. Asistentes: Pablo Llarena y Ernesto Hartwig.

Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

LUNES 16 DE FEBRERO

ALBION-CERRO

Estadio Luis Franzini. Hora: 19:00.

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Martín Soppi y Heber Godoy.

Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.

MONTEVIDEO CITY TORQUE-JUVENTUD

Estadio Charrúa. Hora: 21:30.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Juan Cianni. VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández.

¿Este Peñarol?…el de Jesús Trindade

El colombiano Luis Miguel Angulo, en el extremo derecho se entendió a la perfección con Leonardo Fernández, quien por otra parte, se mostró con la pólvora seca, convirtiendo un auténtico golazo. Facundo Batista intercambió posiciones con Matías Arezo, al comando de la ofensiva. No fue un clásico “doble 9”, por el contrario, siempre uno quedó ubicado de delantero de área, mayoritariamente Matías Arezo. Los titulares, vistiendo remeras amarillas, formaron con Sebastián Britos, Jesús Trindade, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Gastón Togni, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Luis Miguel Angulo, Facundo Batista y Matías Arezo. Este es el factible Peñarol para el juego de hoy ante los palermitanos y con un salteño en cancha: Jesús Trindade.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gp4v