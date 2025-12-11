Paysandú abre inscripciones para la Residencia Universitaria 2026: calidad, inclusión y acompañamiento para estudiantes

- espacio publicitario -

La Intendencia de Paysandú anunció la apertura de inscripciones para la Residencia Universitaria 2026, una infraestructura concebida para brindar calidad, contención y un entorno adecuado de estudio a jóvenes sanduceros y estudiantes provenientes de otros departamentos. Desde el gobierno departamental se enfatizó que el alojamiento es un componente decisivo para el éxito académico, especialmente durante el primer año de vida universitaria.

La directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, explicó que la residencia fue diseñada para acompañar a los estudiantes en un periodo marcado por el desarraigo y los desafíos de adaptarse a un nuevo ritmo de vida. “Todos hemos sido estudiantes y sabemos lo que significa el alejamiento del hogar. Por eso diseñamos el mejor lugar para estudiar y residir”, expresó.

El edificio —de cinco pisos, accesible y con 140 cupos— está destinado a estudiantes mayores de 18 años al 30 de abril de 2026, uno de los criterios centrales para postular. Además, deben estar inscriptos en una carrera terciaria o universitaria. Caballero remarcó que la calidad del servicio no se limita a lo edilicio, sino que incluye un equipo preparado para acompañar a los residentes en su trayectoria académica.

Infraestructura moderna y sustentable

La responsable del Plan de Modernización y Mejora Continua, Antonella Goyeneche, destacó que la residencia se encuentra en una zona privilegiada junto al río y fue proyectada con criterios de sostenibilidad y bienestar integral. Algunas de sus prestaciones principales incluyen:

Amplios espacios verdes y gestión ambiental de residuos.

Sistema de gestión de calidad aplicado al funcionamiento del centro.

Conexión por bicisendas con la costa del río, la UTEC y el polo tecnológico.

Acceso cercano a pizzerías, clubes deportivos y espacios recreativos.

Acceso a clubes de la Intendencia para actividades deportivas.

Cámaras de seguridad, vigilancia y áreas comunes confortables.

Cocinas equipadas, comedores, lockers y placares individuales.

Salas de estudio con aislamiento sonoro y espacios privados para reuniones o clases virtuales.

Anfiteatro para videoconferencias, encuentros grupales y actividades de integración.

Acompañamiento profesional con referentes, psicólogo y profesores de Educación Física.

Costos y modalidades de inscripción

El costo estándar de acceso es de una BPC y media, aunque existen modalidades promocionales equivalentes a una BPC o media BPC, sujetas a fundamentación socioeconómica y presentación de ingresos familiares.

Los estudiantes que ya hayan iniciado procesos de becas por medio de Udelar o UTEC podrán utilizar esa documentación sin repetir entrevistas. Además, se aclaró que los postulantes pueden ingresar aun con asignaturas previas: “Así como se ingresa a la universidad con una previa, también se puede ingresar a la residencia”, señaló Goyeneche.

Convocatoria abierta

Las autoridades recomiendan inscribirse con tiempo para evitar demoras en la mudanza y comenzar el año lectivo ya instalados. “Les pedimos que no esperen al último momento, así pueden comenzar el año siendo parte de quienes inaugurarán estas nuevas instalaciones”, concluyó Goyeneche al presentar el llamado.

