Salto
martes, febrero 10, 2026

Pasando en limpio

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
53
Tiempo de lectura: 2 min.

Torneo del Litoral Norte.

🏆 Categoría de Mayores – 5.ª Fecha

Resultados

PartidoResultado
Salto vs Artigas5 – 0
Rivera vs Tacuarembó1 – 1
Libre: Paysandú

Goles

  • Salto: Nicolás Arbiza, Javier Vargas, Juan De los Santos, Javier Álvarez y Facundo Moreira
  • Rivera: Pablo Farías
  • Tacuarembó: Diego Rodríguez

📊 Tabla de posiciones

SelecciónPuntosDiferencia
Salto10+7
Rivera9+2
Paysandú40
Tacuarembó3−3
Artigas3−6

🔜 Semifinales

Rivera vs Paysandú

Salto vs Tacuarembó

Con la Sub 18

(Foto: página oficial de la Liga Salteña de Fútbol)

Torneo del Litoral Norte

🏆 Campeonato del Interior – Categoría Mayores

5.ª Fecha

Resultados

PartidoResultado
Salto vs Artigas6 – 2
Rivera vs Tacuarembó1 – 0
Libre: Paysandú

Goles

  • Salto: Sebastián Vispo (2), Ramiro Tafernaberry, Enzo Izaguirre, Ezequiel Chivel y Valentín Da Cruz
  • Artigas: Facundo Da Silva, Gonzalo Alvez
  • Rivera: Renzo Francia

Tabla de posiciones

SelecciónPuntosDiferencia
Salto12+7
Rivera9+2
Paysandú4+3
Tacuarembó4+1
Artigas0−12

Semifinales

  • Salto vs Tacuarembó
  • Rivera vs Paysandú

Miren a los agrarios….

🏆 Campeonato del Litoral – Categoría Sub 18

6.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

PartidoResultado
Young vs Carmelo3 – 3
Mercedes vs Fray Bentos3 – 1

Goles

  • Young: Thiago Cardozo, Gonzalo Fredo, Tadeo Díaz
  • Carmelo: Troncoso, Felipe Vázquez, Castaing
  • Mercedes: Ignacio Peduzzi, Agustín Godoy, Alen Cano
  • Fray Bentos: Luciano Sclavi

Tabla – Serie A

SelecciónPuntosDiferencia
Young14+5
Mercedes11+2
Carmelo70
Fray Bentos1−8

6.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

PartidoResultado
Guichón vs Liga Agraria de Salto3 – 0
Vichadero vs Bella Unión0 – 3 (W.O.)

Goles

  • Guichón: Joaquín Fagúndez, Yailo Sierra, Anthony Medina

Tabla – Serie B

SelecciónPuntosDiferencia
Bella Unión13+8
Guichón10+2
Liga Agraria de Salto9+5
Vichadero3−15

🔜 Rumbo a semifinales – Sub 18

Young vs  Guichón o Liga Agraria de Salto
Bella Unión vs Mercedes 

Con el reclamo y la chance de avanzar

Liga de las Colonias Agrarias reclamó los puntos ante Guichón, desde el momento que un jugador de ese sector del Interior, habría alistado con el carné de deportista vencido. Significa en los hechos, causal de pérdida de puntos. Si Liga Agraria es contemplada en su denuncia, desaloja a Guichón de la segunda escala y será rival de Young en el turno de semifinales a nivel de categoría Sub 18.. Todo hace suponer que el Ejecutivo de OFI o Tribunal Arbitral (¿quién?), le concederá la razón a Liga Agraria. Si ello ocurre además, un aspecto no menor: avanza en las dos categorías. Los mayores (foto) aseguraron la prolongación en la disputa, luego del conquistado 0 a 0 en Guichón mientras no deja de impactar el Bella Unión eliminado. Los agrarios en Mayores dejaron una goleada para la historia: los 10 ante Vichadero y cinco de ellos por parte de un mismo jugador. No otro que Ezequiel Mendietta.

Un tal Arrué, el impecable

La verdad sea dicha y desde la Liga Salteña de Fútbol no cabría ningún tipo de reclamo o bronca con respecto a designaciones de árbitros, desde el comienzo mismo del Torneo de la Confederación del Litoral Norte. En el juego ante Paysandú, el control fue del trinitario Gonzalo De León, mientras que el pasado domingo ante Artigas, la hora del mercedario CESAR ARRUÉ. Solo una comprobación a manera de sentencia: todo lo hizo bien, para decorar un arbitraje impecable.

Es cierto que no lo complicaron. Es cierto que pesó siempre su autoridad. Es cierto que no dió señales de debilidad. 

Pero sobre todo es cierto que lo suyo se convirtió en una lección casi natural de cómo se debe arbitrar un partido de fútbol. Cuando un juez ofrece JERARQUÍA, es posible que pase lo que pasó con Arrué. La verdad de un nivel superlativo. Sin más giros. Sin más vueltas. Y a su manera.

