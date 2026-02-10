Pasando en limpio

Torneo del Litoral Norte.

🏆 Categoría de Mayores – 5.ª Fecha

Resultados

Partido Resultado Salto vs Artigas 5 – 0 Rivera vs Tacuarembó 1 – 1 Libre: Paysandú —

Goles

Salto: Nicolás Arbiza, Javier Vargas, Juan De los Santos, Javier Álvarez y Facundo Moreira

Nicolás Arbiza, Javier Vargas, Juan De los Santos, Javier Álvarez y Facundo Moreira

Diego Rodríguez

📊 Tabla de posiciones

Selección Puntos Diferencia Salto 10 +7 Rivera 9 +2 Paysandú 4 0 Tacuarembó 3 −3 Artigas 3 −6

🔜 Semifinales

Rivera vs Paysandú

Salto vs Tacuarembó

Con la Sub 18

(Foto: página oficial de la Liga Salteña de Fútbol)

Torneo del Litoral Norte

🏆 Campeonato del Interior – Categoría Mayores

5.ª Fecha

Resultados

Partido Resultado Salto vs Artigas 6 – 2 Rivera vs Tacuarembó 1 – 0 Libre: Paysandú —

Goles

Salto: Sebastián Vispo (2), Ramiro Tafernaberry, Enzo Izaguirre, Ezequiel Chivel y Valentín Da Cruz

Sebastián Vispo (2), Ramiro Tafernaberry, Enzo Izaguirre, Ezequiel Chivel y Valentín Da Cruz

Renzo Francia

Tabla de posiciones

Selección Puntos Diferencia Salto 12 +7 Rivera 9 +2 Paysandú 4 +3 Tacuarembó 4 +1 Artigas 0 −12

Semifinales

Salto vs Tacuarembó

Rivera vs Paysandú

Miren a los agrarios….

🏆 Campeonato del Litoral – Categoría Sub 18

6.ª Fecha – Serie “A”

Resultados

Partido Resultado Young vs Carmelo 3 – 3 Mercedes vs Fray Bentos 3 – 1

Goles

Young: Thiago Cardozo, Gonzalo Fredo, Tadeo Díaz

Thiago Cardozo, Gonzalo Fredo, Tadeo Díaz

Ignacio Peduzzi, Agustín Godoy, Alen Cano

Luciano Sclavi

Tabla – Serie A

Selección Puntos Diferencia Young 14 +5 Mercedes 11 +2 Carmelo 7 0 Fray Bentos 1 −8

6.ª Fecha – Serie “B”

Resultados

Partido Resultado Guichón vs Liga Agraria de Salto 3 – 0 Vichadero vs Bella Unión 0 – 3 (W.O.)

Goles

Guichón: Joaquín Fagúndez, Yailo Sierra, Anthony Medina

Tabla – Serie B

Selección Puntos Diferencia Bella Unión 13 +8 Guichón 10 +2 Liga Agraria de Salto 9 +5 Vichadero 3 −15

🔜 Rumbo a semifinales – Sub 18

Young vs Guichón o Liga Agraria de Salto

Bella Unión vs Mercedes

Con el reclamo y la chance de avanzar

Liga de las Colonias Agrarias reclamó los puntos ante Guichón, desde el momento que un jugador de ese sector del Interior, habría alistado con el carné de deportista vencido. Significa en los hechos, causal de pérdida de puntos. Si Liga Agraria es contemplada en su denuncia, desaloja a Guichón de la segunda escala y será rival de Young en el turno de semifinales a nivel de categoría Sub 18.. Todo hace suponer que el Ejecutivo de OFI o Tribunal Arbitral (¿quién?), le concederá la razón a Liga Agraria. Si ello ocurre además, un aspecto no menor: avanza en las dos categorías. Los mayores (foto) aseguraron la prolongación en la disputa, luego del conquistado 0 a 0 en Guichón mientras no deja de impactar el Bella Unión eliminado. Los agrarios en Mayores dejaron una goleada para la historia: los 10 ante Vichadero y cinco de ellos por parte de un mismo jugador. No otro que Ezequiel Mendietta.

Un tal Arrué, el impecable

La verdad sea dicha y desde la Liga Salteña de Fútbol no cabría ningún tipo de reclamo o bronca con respecto a designaciones de árbitros, desde el comienzo mismo del Torneo de la Confederación del Litoral Norte. En el juego ante Paysandú, el control fue del trinitario Gonzalo De León, mientras que el pasado domingo ante Artigas, la hora del mercedario CESAR ARRUÉ. Solo una comprobación a manera de sentencia: todo lo hizo bien, para decorar un arbitraje impecable.

Es cierto que no lo complicaron. Es cierto que pesó siempre su autoridad. Es cierto que no dió señales de debilidad.

Pero sobre todo es cierto que lo suyo se convirtió en una lección casi natural de cómo se debe arbitrar un partido de fútbol. Cuando un juez ofrece JERARQUÍA, es posible que pase lo que pasó con Arrué. La verdad de un nivel superlativo. Sin más giros. Sin más vueltas. Y a su manera.

