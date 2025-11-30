Participación masiva en la elección de la Comisión Vecinal de Corralito, Nueva Hespérides y Williams

- espacio publicitario -

Más de doscientos vecinos de las colonias Corralito, Nueva Hespérides y Williams participaron en la elección de su nueva Comisión Vecinal para el período 2025–2027, en una jornada que reafirmó la importancia de la participación ciudadana en el medio rural.

Con el respaldo de la Coordinación Barrial del Gobierno de Salto, dirigida por Hoover Rosa, el proceso electoral se llevó adelante tras la asamblea del pasado 14 de noviembre, instancia en la que se presentaron dos listas. A partir de ello se convocó a una votación abierta, celebrada el jueves 27 de noviembre en las instalaciones de la Escuela Nº 35 de Nueva Hespérides.

Rosa destacó que más de 200 vecinos acudieron a emitir su voto, un número que —según señaló— refleja “el fuerte compromiso comunitario y el interés por fortalecer las instituciones locales”. La amplia participación se interpretó como un gesto de apoyo al trabajo colectivo que se viene realizando y a la búsqueda de nuevas oportunidades para el desarrollo de estas tres localidades rurales.

La renovación de autoridades representa un paso esencial para continuar impulsando proyectos, iniciativas y mejoras orientadas al bienestar de las familias del área. Desde la Coordinación Barrial se resaltó que la nueva Comisión Vecinal será un actor clave para profundizar la articulación entre los vecinos y el Gobierno de Salto, consolidando el camino hacia una gestión más colaborativa y descentralizada.

