Parque del Lago: horario y medidas preventivas

El Parque del Lago estará abierto de 8:00 a 22:00. La Intendencia dispuso restricciones fuera de horario como medida de prevención ante riesgo de incendios.



El Gobierno de Salto informó que el Parque del Lago permanecerá abierto todos los días en el horario de 8:00 a 22:00 horas.

Fuera de ese horario no se permitirá el ingreso de personas ni de vehículos no autorizados al predio.

- espacio publicitario -

La medida forma parte de acciones preventivas ante el riesgo de incendios y apunta a reforzar la seguridad de quienes concurren a este espacio público, además de proteger el entorno natural.

Desde la Intendencia se exhorta a la comunidad a respetar el horario establecido y colaborar con las disposiciones vigentes, a fin de preservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jx6w