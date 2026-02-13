29 C
Salto
viernes, febrero 13, 2026

Parque del Lago: horario y medidas preventivas

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
20
Tiempo de lectura: < 1 min.

El Parque del Lago estará abierto de 8:00 a 22:00. La Intendencia dispuso restricciones fuera de horario como medida de prevención ante riesgo de incendios.

El Gobierno de Salto informó que el Parque del Lago permanecerá abierto todos los días en el horario de 8:00 a 22:00 horas.

Fuera de ese horario no se permitirá el ingreso de personas ni de vehículos no autorizados al predio.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

La medida forma parte de acciones preventivas ante el riesgo de incendios y apunta a reforzar la seguridad de quienes concurren a este espacio público, además de proteger el entorno natural.

Desde la Intendencia se exhorta a la comunidad a respetar el horario establecido y colaborar con las disposiciones vigentes, a fin de preservar uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jx6w

Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

¿Desea publicar como invitado?

Envíanos un e-mail a [email protected]

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal