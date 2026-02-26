Paro en servicio contra violencia de género por falta de pagos

Trabajadores del servicio de atención a víctimas de violencia en Salto realizan paro por atrasos salariales. Denuncian falta de transferencias del MIDES.





Funcionarios de servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en paro por falta de pago

Son 12 los trabajadores afectados que no perciben sus haberes desde hace dos meses. Denuncian que el MIDES no ha transferido las partidas correspondientes a la organización CIEDUR.

Desde hace unos días en las redes del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género se difunden medidas de paro de actividades debido a la falta del pago de sus haberes trabajados.

- espacio publicitario -

Se trata del Servicio Especializado en Violencia de Género, en el cual se desarrollan tres dispositivos distintos. El dispositivo de atención a mujeres, el dispositivo de atención directa a varones, y el dispositivo de articulaciones territoriales (DAT). Cada dispositivo lleva adelante tareas bien diferentes que a su vez se complementan en un solo trabajo a la vez para combatir la violencia de género.

Sin respuestas claras del MIDES

En diálogo con la funcionaria del servicio Priscila Oxley Fontes expresó: “En mi caso, trabajo en el equipo de atención a varones que ejercen o han ejercido violencia de género hacia sus parejas o exparejas. Hoy en día somos doce los trabajadores que ninguno ha percibido su sueldo. La cuestión viene desde hace dos meses en los que el Ministerio de Desarrollo Social no le paga las partidas a la organización que nos contrata que es CIEDUR (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay), en diciembre esta organización se hizo cargo del sueldo de los trabajadores, sin embargo en el mes de enero ya no lo pudo hacer”.

SITUACIÓN

“Nosotros pedimos respuestas, MIDES responde poco y nada, nos dicen que lo van a solucionar pero no hay una respuesta clara de cuándo, cómo, dónde o porqué. Nosotros hablamos con nuestra OSC (Organización de la Sociedad Civil), ellos nos aseguran que de parte de ellos no hay ningún inconveniente con MIDES, es más, en una comunicación entre MIDES y CIEDUR nos aseguramos de que la organización no está en debe de ningún trámite burocrático en el entendido de boletas, o cuestiones de rendiciones de cuentas que ocasiones que MIDES tranque la partida. Por el contrario, por parte de ellos está todo en orden. ES MIDES el que no hace el pago de las partidas”.

MEDIDAS

Al día de hoy los trabajadores se están asesorando y formando parte del sindicato de los trabajadores tercerizados (SUTIGA) desde allí se marcan los lineamientos a seguir.

Desde el miércoles 18 se resolvió hacer un paro de brazos caídos. Es decir que concurren a su horario de oficina sin embargo no realizan las actividades de sus tareas correspondientes. Dentro de las actividades que no se están llevando adelante está todo lo que tiene que ver con la atención directa a los usuarios y el seguimiento. En el caso de la atención a mujeres, hablamos de la necesidad de una atención directa diaria. Las mujeres que se ven privadas del servicio, atraviesan todo tipo de situación de violencia de género, algunas más complejas que otras. Allí también llegan mujeres derivadas por el Juzgado, luego de la indicación de aplicar dispositivo electrónico, son abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que asesoran, empoderan y contienen a las víctimas. Otra de las tareas que no se están realizando son las valoraciones de riesgo de violencia que se tienen en cuenta a la hora de indicar medidas de alejamiento. Lo único que se está realizando son los patrocinios legales, por el entendido que no se puede dejar de hacer porque perjudica directamente a las mujeres. Por todo esta ausencia de trabajo, MIDES va a recibir sanciones por parte del Poder Judicial. El trabajo que se realiza a varones es de similares condiciones, donde se problematiza y cuestiona lo referido a ejercer violencia. Las acciones del DAT también se han dejado de hacer, es el dispositivo que acompaña en el territorio, sensibilización, talleres, atenciones en el medio rural, se están dejando de hacer.

El año pasado se realizó una evaluación estadística que comprende desde los meses de enero a julio, en la que se revela que Salto es el tercer departamento a nivel país con el mayor nivel de atención. Se atendieron en el servicio, por primera vez, en el entorno de 400 mujeres por esta temática en seis meses. Y en hombres alrededor de los 200”.

REIVINDICACIONES

El equipo de trabajo del servicio de violencia busca realizar una reunión tripartita a realizarse en Montevideo, con el Ministerio de Trabajo y MIDES, para plantear la situación y obtener una respuesta.

Oxley Fontes destacó: “El Estado sostiene la importancia de estás políticas de protección a las mujeres y lucha contra la violencia de género en su discurso, pero en la práctica suceden estas cosas que demuestran que en realidad no es tanta la prioridad”.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/dc2s